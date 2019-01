Fotbollskanalen rankar allsvenskans bästa spelare 2018: Peking-trio bland topp 15

17. Björn Paulsen

Klubb: Hammarby Nationalitet: Danmark Född: 1991

Stod för en fin säsong första året i Hammarby, men flyttades runt i laget och spelade en hel del längre fram i banan. Den här säsongen flyttades han ner i backlinjen helt och var lika bra. Var i topp i både antalet vunna nickdueller och i antalet brytningar per match, vilket talar om hans goda duellspel och goda förmåga att läsa spelet. Duellspelet användes även väl i motståndarnas straffområde, där mittbacken prickade in fem mål under säsongen.

16. Saman Ghoddos

Klubb: Östersund Nationalitet: Iran Född: 1993

Efter sitt fina spel i Europa League och allsvenskan flyttade Ghoddos till franska Amiens, där han fortsatt sitt fina spel. Innan han lämnade Jämtland hade han hunnit med nio mål på bara femton matcher och lyft Östersund till en tredjeplats i tabellen. Kan användas på alla positioner längre fram i banan och bidrar med sin spelskicklighet, teknik och fina fot vid fasta situationer.

15. Simon Thern

Klubb: IFK Norrköping Nationalitet: Sverige Född: 1992

Spenderade förra året i AIK på lån men gick till Peking inför årets säsong. Väl där hamnade Thern lite längre ner i banan, något som visade sig vara ett smart drag. Thern bidrog med mer mål och assist än i AIK och var tillsammans med Alexander Fransson navet på mitten som såg till att Peking styrde matcher och var med i guldstriden hela vägen in i sista matchen.

14. Andreas Johansson

Klubb: IFK Norrköping Nationalitet: Sverige Född: 1982

Den så sympatiske hallänningen såg ut att kunna få ett drömavslut i Peking. Aviserade redan i somras att han kommer flytta hem till Halmstad men höll trots det högsta allsvenska klass. Har sedan han flyttade ner i backlinjen varit en av seriens bästa och var det även i år. Sedan åren som mittfältare har han en god passningsfot och kombinerar det med ett starkt duellspel.

13. David Moberg Karlsson

Klubb: IFK Norrköping Nationalitet: Sverige Född: 1994

Västgöten blev en stor succé i Östergötland, där hans tio mål och sex målgivande passningar var högst bidragande till att Peking slogs om guldet in i det sista. Blev belönad för sina med ytterligare ett utlandsäventyr, där han säkrade en övergång till Spartak Prag under december.

12. Jiloan Hamad

Klubb: Hammarby Nationalitet: Sverige Född: 1990

Var oerhört stark under våren och var så nära Sveriges VM-trupp att Janne Andersson ringde mittfältaren för att meddela att han inte blivit uttagen. Dalade visserligen under hösten, men Hammarbys fjärdeplats är mycket upp till Hamad och hans elva mål och åtta assist från kanten. Står för närvarande under kontrakt och har inte gjort klart med en ny klubb.

11. Marcus Antonsson

Klubb: Malmö FF Nationalitet: Sverige Född: 1991

Kom under sommaren, men vilken skillnad anfallaren från Unnaryd gjorde. Hittade nästan direkt kemi med Rosenberg och gjorde åtta mål på bara femton matcher i allsvenskan. Men var ännu bättre i Europa League, där han var inblandad i samtliga mål i de tre sista matcherna och gjorde målet som slog besiktas och tog MFF ut i slutspelet där Chelsea väntar.