Galaxy-topp lämnar Bajen - ersätts av Zlatans representant: "Blir en länk"

I november i fjol klev Zlatan Ibrahimovic in som delägare i Hammarby, via övertagandet av hälften av aktierna i AEG Sweden. Just AEG, som äger Zlatans tidigare klubb LA Galaxy, innehar nämligen cirka 47 procent av aktierna i Hammarby. När Ibrahimovic gick in i Bajen stod det klart att han skulle få en representant i klubbens bolagsstyrelse och i början av februari kunde Fotbollskanalen avslöja att det skulle bli Anna Anerfält.

Nu har Anerfält officiellt fått en plats i styrelsen. I dagarna registrerades hon hos Bolagsverket som ny styrelseledamot i Hammarby Fotboll AB.

- Det stämmer att hon är ny i styrelsen. Det var några veckor sedan hon tog plats, bekräftar ordföranden Richard von Yxkull för Fotbollskanalen.

- Hon är en del av AEG:s platser i styrelsen och hon representerar förstås en del av Zlatans innehav i AEG. Hon jobbar ju med honom i andra former. Hon är jurist i grund och botten och kommer att bidra en hel del i den biten, men förstås också vara en länk mellan oss och hennes huvudman och AEG.

Hon kommer föra fram Zlatans åsikter kring styrelsearbetet helt enkelt?

- Ja, jag förväntar mig att hon stämmer av med sin uppdragsgivare, men det är ju AEG som agerar som en del gentemot oss i styrelsen. De har sina strukturer och rutiner kring de frågor vi pratar om och diskuterar.

I praktiken representerar hon Zlatans plats?

- Ja, så är det absolut. Sedan vet jag inte exakt hur de strukturerat sig inom AEG och hur deras rutiner ser ut. Hon kommer sitta med i styrelsen och jag antar att hon stämmer av de stora frågorna med Zlatan när hon behöver.

Samtidigt som Anerfält går in i styrelsen kliver LA Galaxys president Chris Klein ur den. Han har tidigare suttit på en av tre platser som AEG har i styrelsen.

- Han är ju president i LA Galaxy och har sin bas i Los Angeles. Vi har en nära kontakt med Chris och har haft i många år. Han har suttit i styrelsen länge men kanske inte varit på mötena i Stockholm i den utsträckningen. Han finns alltid nära klubben och är oerhört kompetent, inte minst inom den sportsliga delen. Sedan är han en kontakt som vi kommer värna mycket i samarbetet med AEG:s centrala organisation i USA, säger von Yxkull.

Kan det bli mindre utbyte med LA Galaxy eller tror du att det kan få några sådana konsekvenser?

- Nej, det får inga konsekvenser alls på det sättet. AEG har förändrat sin ägarbild i Sverige men det finns fortfarande ett ägande från AEG centralt och ett intresse att jobba med oss där det går och där vi kan göra bra saker tillsammans.

Varför lämnar han?

- De har tre representanter helt enkelt. Jag kan inte svara exakt, det är deras beslut men mycket handlar nog om att de som sitter i styrelsen är europeiska; två i Sverige och en som sitter i Paris.

33-åriga Anna Anerfält är vd i Zlatans bolag Unknown AB, och hon sitter dessutom i styrelsen i superstjärnans bolag FC Zlatan AB. Vidare är Anerfält ledamot i just nämnda AEG Sweden AB:s styrelse.

De två andra i styrelsen på AEG-mandat är Daniel Stålbo och Gael Caselli.

Richard von Yxkull är ordförande i bolagsstyrelsen, precis som i föreningsstyrelsen. Utöver honom, Stålbo, Caselli och Anerfält sitter Martin Nilsson, Mattias Fri, Fredrik Österberg och Mikael Samuelsson i bolagsstyrelsen.

Anna Anerfält har avböjt att kommentera.