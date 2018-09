IFK Göteborgs sportchef Mats Gren har i veckan varit omskriven i svensk media med anledning av en granskning av magasinet Offside, som uppgav att det finns misstankar om att Gren har kopplingar till IFK Göteborgs huliganfirmor.

När Blåvitt tar emot AIK i kväll på Gamla Ullevi, så är heller inte sportchefen på plats på arenan. Han är på scoutingresa i USA och missar mötet, skriver GP.

Enligt tidningen planerar Gren att se ett par matcher i USA, men det är däremot oklart om han kommer att träffa tidigare Blåvitt-mittfältaren Gustav Svensson, som sedan tidigare spelar för Seattle Sounders i MLS, och uppgetts vara aktuell för en återkomst till Göteborg.

Blåvitts möte med AIK börjar klockan 19.00 och sänds på C More Fotboll och streamat på C More.

