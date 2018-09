Mats Grens tid i Blåvitt - svårt att se en vändning av negativa trenden

Uppgifter om spelaruppror, misstänkt koppling till huliganfirmor och sportsligt ansvarig för ett lag som gör sämre och sämre resultat och som nu ligger tolva i allsvenskan.

Den placeringen är IFK Göteborg sämsta sedan 2002.

Här är en genomgång av spelarna som har kommit och gått under Mats Grens tid som sportchef i Blåvitt – och att det är svårt att se en vändning av den negativa trenden.

Tidigare i veckan publicerade Offside en granskning av Mats Gren och uppgav att det finns misstankar om att han har kopplingar till IFK Göteborgs huliganfirmor. Ett bra jobb av Offside och det är klart att det blir problematiskt för Gren.

Kanske hade det blivit enklare för Gren om Blåvitt tagit kliv under hans tid som sportchef, men så är ju inte fallet utan snarare tvärtom. Att Gren inte vill bli intervjuad av Offside om uppgifterna är inte bra för varken honom eller klubben.

Några timmar efter Offsides publicering spelade IFK Göteborg derby mot Häcken och förlorade med 1-4. Blåvitt hade inte en chans. Häcken lekte och förnedrade.Det slog mig i slutet av matchen att förmodligen ingen i IFK Göteborg hade tagit en plats i Häcken. Då var det ungefär 15 minuter kvar och Blåvitts fans hade redan börjat blicka framåt och skrek: krossa Gnaget.

När IFK Göteborg förlorade bortaderbyt mot Häcken 2017 så var det andra tongångar. Då skrek fansen efter dåvarande tränaren Jörgen Lennartssons avgång. Då var det ilska och irritation. Nu var det mer, okej vi förlorar med 1–4 och det är inte mer med det.

Skrev i maj 2017 ett blogginlägg om att Mats Gren inte måste avgå – efter att flera röster höjts om att sportchefen borde lämna. Skrev då att det var mer rimligt att diskutera frågan om ungefär ett år.

Då var det, enligt GT och GP, spelaruppror mot Gren.

Då hade elva spelare utgående kontrakt och det är svårt att veta, men det är klart att osäkra och otrygga situationer och oviss framtid kan ha bidragit till irritation.

Då, efter sju omgångar av säsongen 2017, var IFK Göteborg nia i allsvenskan. 2016 slutade laget fyra. 2015 kom laget tvåa (tre poäng efter ettan).

Kurvan pekade neråt.

Gren hade varit för svag på att värva spelare. Haitam Aleesami och Sören Rieks var bra, men det hade varit för många värvningar som inte lyft.

Tyckte då att det skulle bli intressant att se hur Gren löste det med alla kontrakt som skulle gå ut och om han kunde ta in ett gäng nya spelare som kunde lyfta laget.

Nu har det snart gått 17 månader efter det blogginlägget.

Så vad har hänt sedan dess?

IFK Göteborg slutade tia i allsvenskan 2017. Då fick laget 37 poäng och slutade 27 poäng efter ettan Malmö FF.

IFK Göteborg ligger nu, med åtta matcher kvar, tolva i allsvenskan med bara fem poäng ner till Brommapojkarna på kvalplats. Man har 24 poäng, och har 27 poäng upp till ettan AIK. Det är ingen vågad gissning att det avståndet kommer att växa. Tolva är Blåvitts sämsta placering sedan 2002 då laget kvalade sig kvar.

Under de senaste 17 månaderna har de här spelarna och tränarna lämnat IFK Göteborg (18 stycken):

Scott Jamieson (Gratis, Melbourne City), Sam Adekugbe (Var på lån, valde Vålerengen och köptes loss av Vancouver), Sebastian Eriksson (Gratis, Panetolikos), Mads Albaek (1-2 miljoner kronor, Kaiserslautern), Sören Rieks (Gratis, Malmö FF), Elias Mar Omarsson (Ungefär 3 miljoner, enligt GP, Excelsior), Mikael Boman (Gratis, Randers), Martin Smedberg-Dalence (Gratis, Bolivar), Pontus Dahlberg (Ungefär 35 miljoner, Watford), Henrik Björdal (Lån gick ut, Brighton), Thomas Rogne (Gratis, Lech Poznan), Mattias Bjärsmyr (300 000 kronor, enligt GT, Sivasspor), Mix Diskerud (Lån gick ut, Ulsan Hyundai), Jörgen Lennartsson (Sparken), Mikael Ingebrigtsen (1 miljon, enligt norska uppgifter, Tromsö), Gustav Engvall (Var på lån och lämnade gratis, Mechelen), Magnus Edlund (Lämnade när Lennartsson sparkades), Abdul Razak (Gratis, Sirius).

Av de 18 lämnade 13 stycken utan att klubben fick pengar. En affär var stark och det försäljningen av Pontus Dahlberg till Watford för ungefär 35 miljoner kronor.

Under de 17 månaderna har Mats Gren värvat in 15 spelare och en tränare. Här är en genomgång av samtliga:

Carl Starfelt

Från: Brommapojkarna i superettan, där han var bra.

Pris: Gratis.

Mats Gren: ”Vi är givetvis väldigt belåtna med att han valt oss i sin fortsatta fotbollskarriär.”

Så har det gått: Startat i 22 matcher. Har gjort det okej.

Spelarbetyg på lagets Svenska Fans, 1-7 där 4 är godkänd: 4, 5, 4, 6, 3, 6, 6, 4, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 5, 5, 4, 1

Kristopher da Graca

Från: Arsenals ungdomsakademi.

Pris: Gratis.

Mats Gren: “En stor försvarstalang som både är stark, snabb och dessutom bollsäker. Det känns jättebra att vi knutit Kristopher till oss.”

Så har det gått: Två starter och ett inhopp den här säsongen. Har inte varit bra.

Spelarbetyg på lagets Svenska Fans, 1-7 där 4 är godkänd: 2, 2.

Vajebah Sakor

Från: Juventus där det dock inte blev någon match utan innan Blåvitt blev det säsongen 2016/17 ett inhopp på två minuter i holländska Willem II och innan det blev det 2016 tretton starter och åtta inhopp i norska Vålerengen.

Pris: Gratis.

Mats Gren: ”Vi hoppas givetvis att Vajebah ska bli en oerhört viktig spelare för oss framöver.”

Så har det gått: Tretton starter och sex inhopp. Har blandat och gett i sina prestationer. För många bottennapp för att få godkänt.

Spelarbetyg på lagets Svenska Fans, 1-7 där 4 är godkänd: 5, 4, 2, 4, 2, 2, 5, 6, 3, 3, 4, 2

Amin Affane

Från: AIK, där han hade svårt att platsa.

Pris: Ungefär 1 miljon, enligt GT.

Mats Gren: ”Han skulle passa in. AIK har använt honom lite mer defensivt, jag vill framhålla hans offensiva kvaliteter.”

Så har det gått: Skulle lyfta IFK Göteborgs mittfält och bli en viktig pusselbit i det nya spelande laget. Men har inte levt upp till det. Tio starter och sju inhopp. Har även i IFK Göteborg haft svårt att övertyga och ta en ordinarie plats. Knappt någon insats som har varit väldigt bra. Många svaga insatser. Underkänd.

Spelarbetyg på lagets Svenska Fans, 1-7 där 4 är godkänd: 2, 4, 3, 4, 2, 2, 4, 1, 3, 3, 4, 3

Victor Wernersson

Från: Vejle, danska andraligan, där han inte var ordinarie utan gjorde två starter och elva inhopp.

Pris: Köptes loss, summa okänd.

Mats Gren: “En snabb och löpvillig tvåvägsspelare med ett väl utvecklat passningsspel som ofta kommer till inlägg.”

Så har det gått: Arton starter och fyra inhopp. Inledde godkänt och gjorde sedan sin bästa insats när han blev målskytt i segern mot Malmö FF. Men har efter det varit underkänd. På gränsen mellan godkänd och underkänd.

Spelarbetyg på lagets Svenska Fans, 1-7 där 4 är godkänd: 4, 4, 4, 4, 4, 6, 3, 2, 4, 3, 4, 4, 3, 3, 2, 3, 3

Giorgi Kharaishvili

Från: Saburtalo i Georgien, där han gjorde 13 mål på 26 matcher.

Pris: Lån.

Mats Gren: “De kvaliteterna han har passar väldigt bra in i det vi sökte: snabb, bra driv med bollen och en väldigt bra högerfot. Han är också en hårt jobbande spelare. Passar fantastiskt bra in i det spelsystem vi har.”

Så har det gått: Tretton starter och fem inhopp. Sex mål och fyra assist. Målen har kommit mot: Ett mot Elfsborg hemma, ett mot Elfsborg borta, ett mot Örebro hemma, ett mot Sirius borta, ett mot Östersund hemma och ett mot Dalkurd borta. Har blandat och gett i sina prestationer. Behövde tid på sig för att hitta formen. På gränsen mellan godkänd och underkänd, men sex mål är okej så det blir godkänt.

Spelarbetyg på lagets Svenska Fans, 1-7 där 4 är godkänd: 4, 3, 5, 3, 4, 3, 5, 6, 3, 3, 5, 3

André Calisir

Från: Jönköping, som åkte ur allsvenskan, där han var bra.

Pris: Gratis.

Mats Gren: “En spelande mittback och en lagspelare som jag känner väl sedan min tid i J Södra. Vi är väldigt nöjda med att ha knutit André till oss.”

Så har det gått: Tjugoen starter och även om det varit ojämna prestationer så har han varit en av lagets bästa spelare. Betyget blir godkänt.

Spelarbetyg på lagets Svenska Fans, 1-7 där 4 är godkänd: 4, 4, 3, 5, 3, 5, 6, 4, 4, 3, 3, 3, 5, 4, 2, 2, 1

Alhassan Yusuf

Från: Akademin Tiki Taka i Nigeria

Pris: Okänt.

Mats Gren: “Löpvillig, duktig med boll och med en redan väldigt utvecklad spelförståelse, har vi stora förhoppningar om framtiden för Alhassan.”

Så har det gått: Ingen speltid.

Sargon Abraham

Från: Degerfors i superettan där han gjorde elva mål på sjutton matcher.

Pris: 350 000 kronor, enligt Bbpodd.

Så har det gått: En start och fem inhopp. Ett mål, i 1-2-förlusten mot IFK Norrköping. Har ännu inte tagit en startplats.

Spelarbetyg på lagets Svenska Fans, 1-7 där 4 är godkänd: 3, 4, 2, 4

Marcus Degerlund

Från: Hammarby, där han inte lyckades ta en startplats.

Pris: Lån.

Mats Gren: “Med sina 194 centimeter en stark huvudspelare. Dessutom med en väldigt bra vänsterfot. Vi har hela tiden pratat om att hitta en vänsterfotad försvarsspelare, en central mittfältare samt en anfallare. Att det tagit lite tid handlar till stor del om att vi varit väldigt noga med att hitta den profil och kompetens vi sökt. Med Marcus (Degerlund), Fredrik (Oldrup Jensen) och Sargon (Abraham) känner vi oss verkligen trygga.”

Så har det gått: Ett inhopp på sex minuter. Inte ens på bänken senast. Blåvitt lär ha hoppats på mer från Degerlund.

Fredrik Oldrup Jensen

Från: Zulte Waregem där han inte tog en startplats. Två starter och fem inhopp förra säsongen och året innan två starter och tre inhopp. Spelade innan det i norska Odd är det blev det säsongen 2017 elva starter och två inhopp innan flytten till Belgien.

Pris: Lån.

Mats Gren: “En duktig passningsspelare och en strateg centralt. Dessutom med stor erfarenhet.”

Så har det gått: Fyra starter och ett inhopp. Godkänd. Även om senaste insatsen mot Häcken var bedrövlig.

Spelarbetyg på lagets Svenska Fans, 1-7 där 4 är godkänd: 4, 5, 4, 4, 1

Robin Söder

Från: Lokeren där han förra säsongen var startspelare och gjorde fem mål på 20 matcher från start. Men där han inte ingick i planerna den här säsongen.

Mats Gren: ”Kulturbärare och spetsspelare. I Robin Söder får vi båda. Det säger det mesta om att få hem honom igen.”

Så har det gått: Fem starter. Två mål, 2-2-matchen mot Elfsborg och 1-4-förlusten mot Häcken. Har direkt tagit en startplats. Är godkänd.

Spelarbetyg på lagets Svenska Fans, 1-7 där 4 är godkänd: 7, 4, 4, 4, 4

Mikael Ingebrigtsen

Från: Tromsö där han gjorde sjutton starter och tio inhopp, med åtta mål.

Pris: 2-3 miljoner kronor.

Mats Gren: “En mycket spännande offensiv spelare. Vänsterfotad, rörlig, snabb och målfarlig kantspelare som vi tror väldigt mycket på.”

Så har det gått: Har redan lämnat. Gjorde inte ens en match från start utan det blev fyra inhopp på sammanlagt 51 minuter innan han såldes tillbaka till Tromsö för 1 miljon, enligt norska uppgifter. Fiaskovärvning av IFK Göteborg.

Sam Adekugbe

Från: Vancouver där han spelade i reservlaget och var utlånad till Brightons U23-lag.

Pris: Lån.

Mats Gren: “En skicklig försvarsspelare som även gillar att delta offensivt.”

Så har det gått: Valde inför den här säsongen att lämna och gick i stället till Vålerengen som köpte loss honom från Vancouver. Gjorde sju starter och två inhopp i Blåvitt. Hade en godkänd sejour i Blåvitt.

Spelarbetyg från 2017 på lagets Svenska Fans, 1-7 där 4 är godkänd: 4, 5, 4, 4, 5, 3, 3

Gustav Engvall

Från: Bristol City där han inte fick speltid.

Pris: Lån.

Mats Gren: Inte så mycket citat om vad klubben fick utan mest om bråket som varit där sportchefen bad om ursäkt och sa att allt är utrett (Engvall hade tidigare stämt klubben).

Så har det gått: Lämnade i somras Blåvitt och gick till Mechelen. Gjorde sju starter och tre inhopp, ett mål i 1-0-segern mot Dalkurd. Gjorde inget riktigt avtryck innan det bar av till Belgien.

Spelarbetyg på lagets Svenska Fans, 1-7 där 4 är godkänd: 5, 3, 4, 2, 4, 4, 2, 3, 3, 3

Poya Ashbagi

Från: Gefle.

Pris: 300 000 kronor, enligt GT.

Mats Gren: “Vi har följt honom under en längre tid och är idag glada och stolta över att kunna presentera Poya Asbaghi som ny huvudtränare för IFK Göteborg. Han står för en spännande och vägvinnande fotboll.”

Så har det gått: Är på väg att hamna med IFK Göteborg på deras sämsta placering sedan 2002 (tolva). Skulle göra Blåvitt mer spelande och attraktivt. Har inte haft de bästa förutsättningarna och materialet för att lyckas vinna med den fotbollen han står för. Har försökt men det har gjort att resultaten blivit lidande. Haft problem med att stänga matcher där laget har haft ledningen. Hammarby avgjorde med 2-1 i 91:a minuten, Elfsborg gjorde 1-1 i 94:e minuten, ledde i båda mötena med Sirius med 2-0 men förlorade båda gångerna med 2-3, ledde med 1-0 mot IFK Norrköping men släppte in två mål på tilläggstid och förlorade med 1-2. Poya har ännu inte visat sig vara en tränare som med det spelet klubben vill att han står för lyfter ett lag med små resurser.

Kommentar: Fem har lånats in, fyra värvats in gratis, en köptes för mer än en miljon kronor och det var Mikael Ingebrigtsen för 2-3 miljoner från Tromsö, och det blev ett floppköp där det redan blivit försäljning för en miljon.

Om man summerar betygen från Blåvitts Svenska Fans så blir det: 4 ettor (usel), 16 tvåor (dålig), 34 treor (underkänd), 46 fyror (godkänd), 15 femmor (bra), 7 sexor, (väldigt bra), 1 sjua (landslagsklass, fick Robin Söder i sin första match med motiveringen: “Kanske egentligen en 4.a men här har vi en hemvändare som inte snackar om att han vill hem utan som bara kommer i stället. Bidrar med kombinationsspel som inte var Omarssons starka. Bådar gott för framtiden.”

Mats Gren har sökt efter billiga lösningar. Vid lån har det blivit spelare som inte platsat i sina lag och vid värvningar har det oftast blivit under miljonen från sämre lag.

IFK Göteborg fick i veckan kritik av Hammarby för att man inte spelar med Marcus Degerlund som är på lån mellan klubbarna. Om man går tillbaka och ser vad Mats Gren sa när försvararen blev klar: “Vi har hela tiden pratat om att hitta en vänsterfotad försvarsspelare, en central mittfältare samt en anfallare. Att det tagit lite tid handlar till stor del om att vi varit väldigt noga med att hitta den profil och kompetens vi sökt. Med Marcus (Degerlund), Fredrik (Oldrup Jensen) och Sargon (Abraham) känner vi oss verkligen trygga.”

Senast satt Degerlund inte ens på bänken. På tal om Degerlund och att han är en vänsterfotad mittback. Det svider säkert att man missade en spelare från närområdet i Robin Jansson, trots att man letade efter en vänsterfotad mittback. I stället hittade AIK honom i Uddevalla och Division 1-laget Oddevold.

Det blir ett frågetecken över scoutingen i IFK Göteborg. Håller den måttet?

Gren har sparkat två huvudtränare (Mikael Stahre och Jörgen Lennartsson).

Om man ser till hela Mats Grens tid som sportchef i IFK Göteborg och vilka spelare som han har värvat och som sedan har lämnat så hittar vi följande:

Heath Pearce

Från: Montreal

Mats Gren: “Han kan spela på alla positioner i backlinjen. Rutinerad, stark, spelskicklig, bra fysik och en god passningsfot.”

Till: Lämnade fem månader senare när korttidskontraktet gick ut

Kommentar: Lyfte inte. Gjorde bara fyra A-lagsmatcher. Blåvitt utnyttjade inte köpoptionen. Hade kontrakt på ett halvår och kostade inte klubben något.

Jakob Ankersen

Från: Esbjerg, 4,5-5 miljoner kronor, enligt Aftonbladet

Mats Gren: “Bra speed och hårt arbete är två goda egenskaper hos honom. Det är dessutom en dokumenterad poängspelare.”

Till: Zulte Waregem för ungefär 2 miljoner kronor

Kommentar: Var given I startelvan och gjorde tretton mål och tre assist på två säsonger. IFK Göteborg betalade lite mer än dubbelt så mycket vad man fick när han lämnade.

Haitam Aleesami

Från: Fredrikstad för cirka en miljon

Mats Gren: “Löpstark, bra fysik och fin teknik. Dessutom en vänsterfotad tvåvägsspelare som är i en bra ålder.”

Till: Palermo för 13 miljoner

Kommentar: En av Mats Grens bästa affärer i IFK Göteborg. Aleesami var given som vänsterback och en av de bästa vänsterbackarna i allsvenskan, och Blåvitt gjorde bra vinst när han såldes.

Sebastian Eriksson

Från: Cagliari för cirka tre miljoner kronor

Mats Gren: “En hemvändare med starka sympatier för IFK Göteborg och med en otroligt stor potential. Så sent som i juni och innan den senaste skadan var Sebastian landslagsman, det säger väl allt. Vi får en spelare med ett otroligt driv och med en stor vinnarskalle.”

Till: Panetolikos, gratis

Kommentar: Blev inte det lyftet som Gren hoppades på. Eriksson hade svårt att hitta tillbaka till den form han hade när han gick till Cagliari och var landslagsaktuell. Men var en viktig kulturbärare och person. Trist för Blåvitt att man inte lyckades sälja honom.

Mads Albaek

Från: Stade de Reims för cirka tre miljoner kronor

Mats Gren: “En vänsterfotad central mittfältare som är en skicklig passningsspelare, bolltrygg och med goda ledaregenskaper.”

Till: Kaiserslautern för 1-2 miljoner kronor

Kommentar: Var en viktig spelare i IFK Göteborg. Många bra insatser. Men svagt att inte få mer pengar för honom med tanke på vad han köptes in för och hur bra han var.

Sören Rieks

Från: NEC för cirka fyra miljoner kronor, enligt danska BT

Till: Malmö FF gratis

Kommentar: 21 mål och 13 assist på tre och en halv säsong. Rieks var en nyckelspelare. Fyra miljoner är en av Grens dyraste värvningar i IFK Göteborg. Lär ha varit otroligt tungt att se honom gå som Bosman och till just Malmö FF.

Riku Riski

Från: Rosenborg på lån

Jörgen Lennartsson: En kille som vi följt i många år. Han är en löp– och arbetsvillig spelare som gärna går på djupet, men som även tycker om att ”droppa” ner. Duktig med båda fötterna och en målskytt och poängspelare. Vi är väldigt glada över att ha Riku i vår trupp.”

Till: Tillbaka till Rosenborg ett halvår senare. Det blev sju starter, fyra inhopp och ett mål i Blåvitt

Kommentar: Var på lån i ett halvår och med tanke på vad Lennartsson och Gren sa vid värvningen så trodde man nog mer på anfallaren.

Thomas Mikkelsen

Från: Odense på lån

Mats Gren: “Jag hade honom under min tid i Vejle. Det är en hårt arbetande och totalt orädd forward. Målfarlig och en skicklig huvudspelare.”

Till: Tillbaka till Odense ett halvår senare efter en start, åtta inhopp och ett mål i Blåvitt

Kommentar: Lyfte inte.

Mikael Boman

Från: Halmstad gratis

Mats Gren: “Utöver egenskaperna som spelare är jag mer än förtjust i det faktum att han alltid varit blåvit och verkligen brinner för att spela i IFK Göteborg.”

Till: Randers gratis

Kommentar: 18 mål på 51 matcher från start under hans tre år i klubben. Kom gratis och lämnade gratis. Gjorde ett bra jobb på planen. Får ses som godkänt men hade säkert hoppats på en försäljning.

Prosper Kasim

Från: Inter Allies för okänd summa

Mats Gren: ”En vänsterfotad kantspelare som kan spela på båda kanterna. Väldigt duktig en mot en, otroligt bra spelförståelse och både målskytt och assistspelare.”

Till: Utlånad till Mjällby. Har även varit på lån i Norrby.

Kommentar: Har gjort ett inhopp på tio minuter i allsvenskan och det var 2016. Sedan två utlåningar. Svag värvning.

Lawson Sabah

Från: Inter Allies för okänd summa

Mats Gren: ”En central mittfältare som är otroligt löpstark, snabb och väldigt aggressiv, samtidigt som han är väldigt duktig med bollen. Han kan fortfarande utveckla sitt offensiva spel och gå med ända fram till avslut, men defensivt är han otroligt stark.”

Till: Utlånad till Linköping. Har även varit utlånad till Varberg.

Kommentar: Tre starter och åtta inhopp 2016 och två inhopp 2017. Två utlåningar efter det. Svag värvning.

Victor Sköld

Från: Åtvidaberg för en halv miljon kronor

Mats Gren: “En skicklig anfallare. Är också en väldigt bra personlighet som kommer att passa bra in i gruppen.”

Till: Örebro för ungefär 300 000 kronor, enligt GT

Kommentar: Inte en enda startmatch och inte ett enda mål. Sex inhopp på sammanlagt 82 minuter 2015 och två inhopp på sammanlagt fem minuter 2016. Svag värvning.

Tom Pettersson

Från: Åtvidaberg för cirka två miljoner kronor

Mats Gren: “Utöver egenskaperna som spelare är jag mer än förtjust i det faktum att han alltid varit blåvit och verkligen brinner för att spela i IFK Göteborg.”

Till: Östersund för knappt en miljon kronor

Kommentar: Användes oftast som central mittfältare och kom till och med in som anfallare någon gång. Fick ett lyft när han gick till Östersund och fick spela mittback. Sju starter och arton inhopp 2015 och sju starter och tolv inhopp 2016. Fick ingen ordinarie plats och lyfte inte.

Thomas Rogne

Från: Wigan gratis (fick dock, enligt Fotbollskanalens uppgifter 3,5 miljoner i sign on)

Mats Gren: En välväxt mittback, stark i huvudspelet, bra fart och duktig med bollen.”

Till: Lech Poznan gratis

Kommentar: Var väldigt bra och en av allsvenskans bästa mittbackar innan korsbandsskadan i augusti 2015. Hade sedan svårt att hitta tillbaka till den nivån. Tungt att tappa som Bosman.

Hjörtur Hermannsson

Från: PSV på lån

Mats Gren: “Vi gillade det vi såg och lånar honom av PSV Eindhoven fram till i sommar.”

Till: Lämnade ett halvår senare när låneavtalet gick ut och då köpte Bröndby honom från PSV

Kommentar: Det blev bara sex starter och ett inhopp, men var bra när han spelade.

Scott Jamieson

Från: Sydney för 1,3 miljoner kronor, enligt Sydney Morning Herald

Mats Gren: “Stark defensivt och en snabb, offensiv back som är väldigt bolltrygg.”

Till: Melbourne gratis

Kommentar: Tio starter 2016 och två 2017. Var okej men inte mer. Blev infekterat när Jamiesons agent några veckor efter att kontraktet med Blåvitt brutits skrev på Twitter att han och Jamieson skrattade hela vägen till banken. Jamieson ville bryta med Blåvitt på grund av personliga skäl, men skrev som Bosman kort efter på ett fyraårskontrakt med Melbourne. Inte bra för Blåvitt.

Mauricio Albornoz

Från: Åtvidaberg på lån

Mats Gren: “Vi är i en situation med positioner där vi är väldigt sårbara vid ytterligare någon skada. Mauricio kan spela både i försvaret och på mittfältet och ger oss alternativ vi i nuläget är i behov utav.”

Till: Återvände till Åtvidaberg ett halvår senare

Kommentar: Fyra starter och tre inhopp. Gjorde inget större avtryck och lämnade efter ett halvår när låneavtalet gick ut.

Elias Mar Omarsson

Från: Vålerengen för 1,5 miljoner kronor

Mats Gren: ”Givetvis fantastiskt att vi kommit överens med Elias om att stanna och att han är vår spelare.”

Till: Excelsior för ungefär tre miljoner kronor

Kommentar: Gjorde 14 mål på tre säsonger. Hade svårt att ta en startplats. 26 starter och 24 inhopp. Bra att dubbla sälj från köpsumman på en spelare man inte ville satsa på.

Sam Adekugbe

Från: Vancouver på lån

Mats Gren: “En skicklig försvarsspelare som även gillar att delta offensivt. Det handlar om ett lån över sommaren och hösten med en köpoption efter säsongen.”

Till: Vålerengen köpte loss honom från Vancouver

Kommentar: Sju starter och två inhopp. Gjorde det helt okej under sin korta tid, efter ett halvår i Blåvitt köpte Vålerengen honom av Vancouver.

Henrik Björdal

Från: Brighton på lån

Mats Gren: “Eftersom vi haft koll på honom väldigt mycket vet vi att vi får väldigt bra offensiva kvaliteter, han är väldigt stark med bollen, bra snabbhet, han har väldigt bra speluppfattning, bra sista passning men också målfarlig.”

Till: Tillbaka till Brighton efter ett halvår och 14 matcher (noll mål) i Blåvitt

Kommentar: Målfarlig var han inte. Det blev ingen fullträff på sina elva starter och tre inhopp. Lämnade efter ett halvår.

Mix Diskerud

Från: New York City på lån

Mats Gren: ”Vi är väldigt belåtna med att få in en spelare på den höga nivå som Mix ligger på.”

Till: Låneavtalet gick ut och Diskerud gick vidare till Hyundai Ulsan i Sydkorea

Kommentar: Var given I startelvan och viktig för laget. Bra hittat för att vara ett lån. Lämnade efter en och en halv säsong.

Abdul Razak

Från: AFC, köptes loss för okänd summa och skrev kontrakt på tre år

Mats Gren: “Vi är naturligtvis väldigt nöjda med att han valt att spela med oss. Vi har scoutat honom väldigt väl. Det handlar om en mycket skolad spelare som är kvick, duktigt i uppspelsfasen och skicklig en-mot-en. Vi såg honom i ett antal matcher under 2016 och kunde snabbt konstatera att han var på en annan nivå än andra i superettan.”

Till: Sirius gratis ett år senare efter att ha floppat i Blåvitt.

Kommentar: En floppvärvning. Hade scoutats väl och köpts loss från AFC. Det blev bara tre matcher från start och två inhopp innan han bröt kontraktet och lämnade gratis för Sirius.

Mikael Ingebrigtsen

Från: Tromsö för 2-3 miljoner kronor

Mats Gren: “En mycket spännande offensiv spelare. Vänsterfotad, rörlig, snabb och målfarlig kantspelare som vi tror väldigt mycket på.”

Till: Tromsö för en miljon kronor efter att han floppat under ett halvår i Blåvitt

Kommentar: Floppvärvning. 2-3 miljoner för en spelare som inte gjorde en enda match från start utan fyra inhopp på sammanlagt 51 minuter och som ett halvår senare således tillbaka till Tromsö för en miljon.

Kommentar: Mats Gren har sedan han blev sportchef i mars 2014 tagit in 23 spelare som nu fyra och ett halvt år senare inte är kvar i klubben. Åtta av spelarna lämnade efter ett halvår, två spelare gick man plus på när det kom till köp och säljsumma (Haitam Aleesami och Elias Omarsson, alla andra spelarna som man köpt har sedan sålts för mindre pengar eller lämnat gratis, en bra affär (Haitam Aleesami som köptes för en miljon och såldes för 13 miljoner).

I nuvarande truppen har sex spelare utgående kontrakt, bland annat startspelarna Emil Salomonsson och Giorgi Kharaishvili, samt rutinerade Tobias Hysén.

Dessutom går startspelaren Fredrik Oldrup Jensens låneavtal ut efter säsongen, där har Blåvitt en köpoption, och låneavtalet med Hammarbys Marcus Degerlund löper också ut efter säsongen.

Fem spelare har ett år kvar på sina avtal.

Inte många, om ens någon, i dagens trupp lär säljas för bra pengar.

Efter Sebastian Erikssons flytt i somras och att Tobias Hysén lämnar efter säsongen och att klubben även riskerar att tappa Emil Salomonsson som Bosman så kommer det att saknas kulturbärare nästa år.

I mars 2014 tog Mats Gren över som sportchef i IFK Göteborg. Med honom som sportchef har Blåvitts placeringar i allsvenskan varit 2, 2, 4, 10 och nu ligger man 12:a.

Laget tar färre och färre poäng i allsvenskan och tappar i placering.

IFK Göteborg ligger alltså tolva i allsvenskan med bara fem poäng ner till Brommapojkarna på kvalplats. Sirius är på plats tretton och är också fem poäng efter Göteborg.

Återstående spelschema: AIK hemma, Hammarby borta, Trelleborg hemma, Brommapojkarna borta, Sundsvall hemma, Djurgården borta, Malmö FF hemma, Örebro borta.

Det borde vara givet att det här är en situation som IFK Göteborg inte vill vara i. Just nu är man väldigt, väldigt långt ifrån klubbar som AIK, Malmö FF och IFK Norrköping.

När allt summeras är det tydligt att IFK Göteborgs kurva pekar neråt. Truppen byggs hela tiden kortsiktigt, många spelare tas in på korta lån. Det är för många temporära lösningar, som sällan ger något starkt. Någon gång får man kanske stanna upp och fundera på om det verkligen går att fortsätta så till viktiga roller. För att vara en storklubb görs det för få bra affärer.

Klubbens ekonomi har blivit all mer ansträngd under Grens tid som sportchef och det har gjort att arbetet har blivit ännu svårare.

För att sälja spelare behöver man få fram och utveckla fotbollsspelare genom sin akademi. Akademiansvarig i IFK Göteborg är Jonas Olsson. Ansvaret för den viktigaste truppen när det kommer till att utveckla och slussa upp spelare i A-laget är Hjalmar Jonsson och Hannes Stiller. De här tre var ganska destruktiva som spelare. Det måste ju inte betyda att det är samma sak när man är tränare. Men nu är det 2018. Fotbollen är annorlunda och om man vill hänga med nationellt och internationellt så måste man anpassa sig efter fotbollens utveckling.

Spelaruppror och misstänkt koppling till huliganer. Har ingen aning om vad som stämmer, men det är klart att det inte är bra skriverier för varken Mats Gren eller IFK Göteborg. Speciellt inte när laget gör svaga resultat och klubben behöver positiva tongångar.

Om man summerar allt, hur det har sett ut med värvningar och spelare ut, resultat, ekonomi och hur truppen är i dag så är det inte jättemycket som tyder på att det är en vändning på gång. Som det ser ut i dag så är det svårt att se hur Mats Gren ska kunna vända på den här negativa trenden och ta tillbaka IFK Göteborg till ett topplag och en storklubb.