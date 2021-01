Sigthorsson floppade i AIK - vilken chansning av Blåvitt

Inte ett enda mål förra säsongen. Då klipper Blåvitt till och överraskar med att värva Kolbeinn Sigthorsson. Vilken jäkla chansning.



Träffade Erik Hamrén på IFK Norrköpings träningsläger i Algarve i mars 2020. Då var han förbundskapten för Island och var där och kollade på Isak Bergmann Johannesson. Vi pratade om landslagets kommande matcher och att han skulle försöka ta landet till EM.



Minns att Hamrén pratade väldigt bra om Kolbeinn Sigthorsson och om hur viktig han var för landslaget. Anfallaren var i princip ordinarie när Island EM-kvalade och hans facit i landslaget är bra med 26 mål på 60 landskamper.



Så att det finns något i Sigthorsson är det inget snack om.



Men det går ändå inte att komma runt att det nu var ett tag sedan som han levererade och att skadorna har varit många.



Inte ett enda mål på 18 allsvenska matcher under 2020, och många skador gjorde att det bara blev fem starter.



Under 2019 blev det tre mål på tolv starter och fem inhopp.



Den tvååriga sejouren i AIK går inte att kalla för annat än en flopp. Det som han visade upp var en felvänd uppspelspunkt som var stark i kroppen. Men det var det. Ingen kreativitet, inget hot, inget mod.



Om det överraskar att IFK Göteborg värvar honom?



Både ja och nej.



Ja för att han fyller 31 år om två månader, har haft stora skadeproblem och inte levererat på ett bra tag.



Nej för att klubben verkligen behöver anfallare, och för att om-om-om man lyckas få igång honom så har han ju tidigare visat klass.



IFK Göteborg satsade stenhårt på att värva Albion Ademi från IFK Mariehamn och trodde att affären var klar när han i sista sekunden gjorde en tvärvändning och skrev på för Djurgården.



Det var väldigt oväntat för IFK Göteborg som trodde att man hade säkrat Ademi.



Om det har något att göra med att klubben nu har värvat Sigthorsson vet vi inte – det är två olika spelartyper – men klart är att IFK Göteborg saknade en anfallare under hela 2020.



Nu har man värvat Kolbeinn Sigthorsson samtidigt som Robin Söder är tillbaka.



Å ena sidan är det två anfallare som har varit bra, å andra sidan är det två skadebenägna spelare som innan allsvenskan startar har blivit 31 år och 30 år. Och till sommaren är väl gissningen att Marcus Berg kommer. En anfallare av klass. Men då fyller han 35 år. Så anfallsuppsättningen känns inte jättelångsiktig.

ANNONS

Kollar man på de bärande spelarna i laget så är många i den här åldern och har haft en hel del problem med skador.



Med tanke på de senaste säsongerna och hur det gick i AIK så är det enkelt att vara skeptisk till IFK Göteborgs värvning av Kolbeinn Sigthorsson. Men – och det finns ju faktiskt ett men här – det har ju funnits kvalitet och klass i anfallaren, och om det går att få igång honom så hade det varit kul om han får igång karriären igen. Och han borde ju verkligen ha ett driv av att visa upp en bättre sida än den han visade i AIK.