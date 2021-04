Allsvenska tipset - utropstecken och frågetecken i alla lag

1. Häcken

Utropstecken: Slutade trea förra säsongen, och ser ännu bättre ut nu. Pontus Dahlberg är med från början. Martin Olsson har värvats in som vänsterback. Och fler poängspelare i offensiven. Alexander Jeremejeff borde göra bättre än Alexander Söderlunds åtta mål och två assist, Bénie Traore kan nog göra bättre än Ahmed Yasins tre mål och sex assist, och Tobias Heintz har visat på försäsongen att han också kan göra poäng. Patrik Wålemark har fått ett allsvenskt år efter att ha gått från division 2. Daleho Irandust saknades när laget tog sig hela vägen till cupfinal och när han kommer tillbaka blir det mer spets och bredd i laget.



Frågetecken: Tretton oavgjorda matcher förra året, så måste bli bättre på att avgöra. Bredden bakom Jeremejeff.



2. Malmö FF

Utropstecken: Allt annat än att tippa Malmö FF som etta är orealistiskt, har många sagt. Och så är det väl kanske med tanke på att man har bäst ekonomi och att man vann ganska enkelt förra året? Har mycket spets och också bredd. Anders Christiansen är klass och kan avgöra matcher på egen hand.



Frågetecken: Om man vill försöka välta favoriten så går det ju att leta efter frågetecken, som om Marko Johansson håller hög nivå en hel säsong, hur det blir i sommar när det kan bli så att Anel Ahmedhodzic lämnar och när laget ska in i Champions League, om det kommer att komma någon negativ effekt av att Fouad Bachirou och Isaac Kiese Thelin lämnade under och efter förra säsongen, att det är osäkert kring Johan Dahlin, att det är en del begärt att nyförvärven Antonio Colak och Veljko Birmancevic ska leverera direkt efter att bara ha varit i klubben i en månad, och att det faktiskt har gått rätt svagt på försäsongen?



3. Djurgården

Utropstecken: Har sett fina ut på försäsongen, lite över förväntan efter att ha blivit av med centrala mittfältarna Fredrik Ulvestad och Jesper Karlström. Men nyförvärvet Rasmus Schüller och Magnus Eriksson har sett väldigt bra ut där. Känslan är att man försöker utveckla det centrala mittfältet, och att det kan bli väldigt bra. Eriksson som offensiv spets har varit ett bra drag. På kanten har Edward Chilufya varit sylvass, och sedan har man förstärkt på målvaktssidan. Efter osäkerheten kring Erik Berg har man också löst mittbacksfrågan på ett intressant sätt med Hjalmar Ekdal och Jesper Löfgren (var bra i Mjällby) som konkurrerar med Jacob Une Larsson.



Frågetecken: Det känns som att klubben nästan har lovat Aslak Fonn Witry att han ska få lämna i sommar, och då blir det ett frågetecken på ytterbackspositionerna.



4. IFK Norrköping

Utropstecken: Anfallsspelarna Sead Haksabanovic, Jonathan Levi, Christoffer Nyman och Samuel Adegbenro är toppnivå i allsvenskan. Alexander Fransson är vass på mittfältet. Kan Isak Bergmann Johannesson ta ytterligare kliv, och har laget ett nytt stort genombrott i Abdulrazak Ishaq? Om Rikard Norling kan få till försvarsspelet så är det bara att se upp för IFK Norrköping i år.



Frågetecken: Har tappat mycket kvalitet och erfarenhet i Isak Pettersson, Simon Thern, Filip Dagerstål, Lars Krogh Gerson, Eric Smith, Linus Hallenius och Andreas Blomqvist (kan även lägga in Rasmus Lauritsen som var med från start förra året). Alexander Franssons kontrakt går ut i sommar. Så ny tränare och en del spelare ut och in, det skapar utmaningar.



5. Hammarby

Utropstecken: Kom åtta förra säsongen och lär lyfta i tabellen i år. Astrit Selmani har värvats in och kommer att leverera en hel del poäng och också vara en viktig lagspelare med sitt slit. Gustav Ludwigsson och Astrit Selmani är ingen behaglig duo att möta, och sedan spännande Akinkunmi Amoo och David Accam på det. I försvaret är värvningen av Jon Gudni Fjoluson nödvändig och perfekt. Han är vass i uppbyggnadsspelet, har bra spelförståelse, stark i huvudspelet och har också ledaregenskaper.



Frågetecken: Bajens försvarsspel har ändå en del att bevisa från förra säsongen, och det återstår att se om lösningen är Fjoluson. Mittfältet med Darijan Bojanic, Abbe Khalili och Jeppe Andersen måste också lyfta sig, och alla tre har egenskaper att kunna göra det. Kan Simon Sandberg hitta tillbaka till 2019-formen när han var ett offensivt vapen?



6. Elfsborg

Utropstecken: Backlinjen håller till stora delar allsvensk toppklass. Joseph Okumu imponerade stort förra året och bredvid honom var även underskattade Leo Väisänen väldigt stabil. Och kapten Larsson till höger som gjorde tre mål och åtta assist. Rasmus Alm kom igång och gjorde nio mål och fem assist, och här finns det ännu mer att hämta. Det kan bli Alms år.



Frågetecken: Nu är inte Jesper Karlsson med från start och så har även Sivert Heltne Nilsen lämnat. Det blir svårt att ta en lika bra placering som i fjol, då laget slutade tvåa.



7. AIK

Utropstecken: Med Mikael Lustig, Sotirios Papagiannopoulos, Alexander Milosevic och Eric Kahl så är försvaret starkt. På mittfältet håller Sebastian Larsson hög klass.



Frågetecken: AIK tog guld SM-guld 2018 men var ändå inte helt nöjda utan ville bli ännu bättre offensivt. Förra året sparkades Rikard Norling. Men det var ändå ledningen som underkände sig själva och värvade in en hel drös etablerade spelare, vilket gjorde att säsongen räddades och laget slutade nia. Så står man här inför 2021, och så är det fortfarande defensiven som är starkast. Så frågetecken för anfallsspelet. Henok Goitom har hjärta och huvud, men blir 37 år i år och det är imponerande om han klarar av att vara hel och pigg under hela säsongen. Nicolas Stefanelli har återvänt, och det blir spännande att se vilken nivå han håller. Borde inte en klubb som AIK ha en ännu bättre målvakt än Budimir Janosevic? Även frågetecken för Larssons mittfältskompisar. Klarar Bilal Hussein av att ta nästa steg? I derbyt mot Hammarby i cupen såg det inte ut så. Vad har hänt med Ebenezer Ofori? Kan Nabil Bahoui hitta tillbaka till den formen han hade… 2014 eller 2015? Eller är det snarare yngre trion Saku Ylätupa, Tom Strannegård och Erik Ring som fansen ska lägga förhoppningarna till?



8. IFK Göteborg

Utropstecken: Försäsongens stora snackis har varit IFK Göteborg. Inte så konstigt när spelare som Marek Hamsik, Marcus Berg, Oscar Wendt, Simon Thern och Kolbeinn Sigthorsson har värvats in. Mittfältet är den lagdelen som bäst ut med spelare som Thern, Hamsik, Alhassan Yusuf, Tobias Sana, Pontus Wernbloom. Kreativa yttrarna Hosam Aieh och Kevin Yakob har det i sig och har kapacitet att å fart på sina karriärer.



Frågetecken: Hur står det till med försvaret där Calle Johansson var tänkt att styra och ställa, och hur mår anfallarna Robin Söder och Kolbeinn Sigthorsson som båda har dragits med skador? Många spelare är över 30-strecket och skadebenägna.



9. Örebro

Utropstecken: Viktigt att man fick behålla Andreas Skovgaard, Deniz Hümmet och Romain Gall.



Frågetecken: Bobby Allain måste kunna ersätta Oscar Jansson som var ovärderlig och gjorde ett riktigt starkt 2020. Vem ska kliva fram och leverera poäng nu när Nahir Besara har lämnat?



10. Mjällby

Utropstecken: David Löfquist är väldigt bra. Anders Blomqvist är tillbaka i klubben där han slog igenom.



Frågetecken: Mjällby gjorde en fantastisk säsong och slutade femma. Men nu har det varit en stor omsättning och tränaren Marcus Lantz och viktiga spelare som Jesper Löfgren, Moses Ogbu, Besard Sabovic och Viktor Agardius har lämnat. In har ett helt gäng spelare som man inte vet nivån på kommit (vet Mjällby själva?), som Neftali Manzambi från Sporting Gijon, Josip Filipovic från NK Rudar, Ivan Kricak från Radnik Surdulica och klubblöse Marc Tokich. Tillåt mig att tvivla på en ny femte placering. Det blir en utmaning för Christian Järdler att ersätta Marcus Lantz.



11. Halmstad

Utropstecken: Vann superettan och släppte bara in 18 mål, har ett vasst mittbackspar i Andreas Johansson och Joseph Baffo, och har dessutom förstärkt anfallet med Marcus Antonsson.



Frågetecken: Bredden. Har en bra startelva, men en lite sämre bänk och det kan bli jobbigt om laget åker på skador och avstängningar.



12. Degerfors

Utropstecken: Tog sig till kvartsfinal i cupen efter att ha slagit ut Elfsborg i gruppen. Framåt ser det vasst ut med Victor Edvardsen och Johan Bertilsson. Gillar också mittfältstalangen Adam Carlén.



Frågetecken: Frågetecken för målvakt och försvar. Försvarsspelet såg ganska svajigt ut under delar av förra säsongen och nu blir utmaningen ännu större.



13. Varberg

Utropstecken: Bra tränare i Jocke Persson. Bra spelare i Adama Fofana. Flera intressanta spelare, som Albin Mörfelt och Robin Simovic.



Frågetecken: Sexton spelare ut och lika många nya in. Smått otroligt och inte så mycket kontinuitet. Hur klarar man sig utan poängkungen Astrit Selmani och Gustaf Norlin?



14. Kalmar FF

Utropstecken: Jonathan Ring och Oliver Berg är två värvningar som kan slå väl ut. Erik Israelsson är hjärtat. Har många lovande spelare.



Frågetecken: Kalmar kvalade sig kvar och har nu tappat erfarenhet och kvalitet i Viktor Elm, Fidan Aliti och Geir André Herrem.Truppen är ung och klubben hoppas att någon eller några löften slår igenom och ger spets till laget. Det har inte sprakat om försäsongen med uddamålsseger mot Brage och förluster mot Umeå och Djurgården i cupen. De två senaste träningsmatcherna blev det förlust mot Mjällby och oavgjort mot Halmstad.



15. Sirius

Utropstecken: Marcus Mathisen är en klok värvning, och förra året var han väldigt bra som defensiv mittfältare i Falkenberg. Axel Björnström och Yukiya Sugita håller bra klass.



Frågetecken: Har tappat Elias Andersson, Hjalmar Ekdal och framför allt Stefano Vecchia. Inte helt enkelt för en klubb som Sirius att ersätta det.



16. Östersund

Utropstecken: Har några bra spelare i Aly Keita, Blair Turgott, Jerell Sellars.



Frågetecken: Har inte fått värva några spelare inför den här säsongen på grund av värvningsförbud till januari 2022. Det kan bli ett tungt fall för klubben som slutade på trettonde plats förra året.

ANNONS