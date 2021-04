Damallsvenska tipset - utropstecken och frågetecken

Häcken och Rosengård är favoriter – men det finns frågetecken i båda lagen.

Så se upp för Kristianstad.

Här är det damallsvenska tipset för säsongen 2021 – och vi börjar med laget som tog guld förra året.

ANNONS

Häcken

Slutade 2020: 1.

Tips 2021: 3.

Utropstecken: Jennifer Falk i målet, de centrala mittfältarna Filippa Angeldahl, Julia Zigiotti Olme och Filippa Curmark, samt anfallet med Stina Blackstenius och Pauline Hammarlund. Det är lagdelarna som håller guldklass.



Frågetecken: Häcken har tappat ett helt gäng spelare med hög kvalitet och mycket erfarenhet: Natalia Kuikka, Emma Berglund, Emily Sonnett, Emma Koivisto, Rebecka Blomqvist, Julia Roddar och Vilde Böe Risa.



Det är inte helt enkelt att ersätta. Men Häcken har gjort ett försök och tagit in: Lotta Ökvist, Johanna Rytting Kaneryd, Dylan Holmes, Luna Gevitz, Dilja Zomers och Milica Mijatovic.



Det känns ovisst hur det kommer att slå ut. Men jämför man spelare ut med spelare in så är skillnaden ganska stor och spelarna som har försvunnit är bättre.



Ökvist har fått bra träningar i Manchester United, men har knappt spelat matcher sedan hon var i Elitettan med Hammarby säsongen 2019.



Rytting Kaneryd hade förra säsongen svårt att ta en startplats i Rosengård, men har sett bra ut på försäsongen i Häcken och har tagit sig tillbaka till landslaget, och resten är spelare som vi inte vet jättemycket om. Men vid en titt på statistik ser det ut så här:



Holmes var startspelare i Adelaide, som är mittenlag i Australien, och har gjort ett inhopp för Australiens landslag.



Gevitz var startspelare i Guingamp, som är mittenlag i Frankrike, och är inte ordinarie i Danmarks landslag.



Zomers har gjort U17-landskamper för Island och var inte ordinarie i Valur som slutade tvåa i den isländska ligan.



Mijatovic gjorde fem mål på nio starter och fem inhopp i Melbourne, som vann ligan på Australien, och hon har gjort två mål på 37 landskamper för Serbien.



Det är inget snack om att Häcken fortfarande har mycket kvalitet i laget och lär vara med i guldstriden, men det känns inte lika starkt som förra året.



Från förra året är det bara Emma Kullberg som är kvar i försvaret och det är ingen dröm för en tränare att behöva skifta så mycket i den lagdelen. På försäsongen har Mats Gren använt Lotta Ökvist och Luna Gevitz i trebackslinjen. Det blir spännande att se om det håller för guld, Ökvist är ju som bäst som ytterback eller wingback och Gevitz styrkor ligger i det defensiva spelet (hur går det nu när laget ofta ska föra matcher?).



Målvakt, det centrala mittfältet och anfallet ser fortfarande väldigt vasst ut och håller guldklass. Men det är ett frågetecken för bredden i anfallet och försvaret.



Om man ska försöka fälla favoriten så finns det en del frågetecken som gör att det går att chansa på att något annat lag kommer att vinna serien.



Blir det Rosengård som vinner?



Rosengård

Slutade 2020: 2.

Tips 2021: 2.

Utropstecken: Nathalie Björn, Caroline Seger, Jelena Cankovic och Anna Anvegård är kanske topp fyra när det kommer till seriens bästa spelare. Så det är inget snack här heller om att det finns mycket spets och att det kan bli guld. Faktum är att det finns oerhört mycket spets i laget. Sedan är spelarna ute efter revansch, och det ska inte underskattas.



Frågetecken: Även här finns det frågetecken. Ett stort är Anna Anvegård. De tre senaste säsongerna har Anvegård gjort 44 ligamål på 63 matcher. Och det är hon som ska leverera mål. Men hon har knappt spelat något på försäsongen, bara fem minuter i bortamatchen mot Bayern München. Så hur är status?



Ett annat frågetecken är målvakten Stephanie Labbé. Hon är rutinerad och har tidigare visat bra kvalitet. Men i årets cupspel har det inte sett klockrent ut.



Det är två viktiga frågetecken som måste rätas ut.



Som om man ska försöka fälla två favoriter och chansa på en annan vinnare så går det att göra ett försök.



Så varför inte Kristianstad?



Kommer tillbaka till Kristianstad strax…



Ett annat frågetecken i Rosengård som blir intressant att följa är om laget ska hålla tillbaka en av världens största talanger? Jonas Eidevalls val på det centrala mittfältet har ofta varit Caroline Seger, Sanne Troelsgaard och Jelena Cankovic, vilket då har gjort att Hanna Bennison har placerats på bänken.



Nu är det inte så att Bennison bara är en talang, utan hon är redan så bra att hon är en landslagsspelare. Så situationen är intressant och speciell. Om Bennison inte tillåts att flyga så finns risken att hon vill byta miljö. Då riskerar Rosengård att bli av med en jättetalang som är 18 år, samtidigt som Seger är 36 år och Troelsgaard blir 33 i år. Så på sikt kan det bli klurigt för Rosengård.



Kristianstad

Slutade 2020: 3.

Tips 2021: 1.

Utropstecken: Visade styrka förra året och slutade två poäng efter Rosengård, trots att laget började svagt. Viktiga spelare är kvar plus att man har lånat in en väldigt spännande offensiv spelare i den isländska jättetalangen Sveindis Jane Jonsdottir, som satte skäck i Sverige i 1-1-matchen på Island. Om Häcken och Rosengård inte klarar av att räta ut sina frågetecken så finns det guldchans för Kristianstad.



Frågetecken: Målskyttet. Förra året gjorde mittfältaren Therese Åsland åtta mål, vilket var flest i laget. Det behövs att fler offensiva spelare kliver fram och levererar mål för att det ska kunna bli en högre placering i år. Sveindis Jane Jonsdottir? Ja, det finns ju helt klart potential med tanke på att hon förra säsongen gjorde 14 mål på 15 matcher för Breidablik.



Linköping

Slutade 2020: 4.

Tips 2021: 4.

Utropstecken: Olof Unogård och William Strömberg har gjort grundjobbet och tog laget till en fjärdeplats innan de lämnade över till André Jeglertz. Bra målvakt i Cajsa Andersson, rutinerad backlinje, klasspelaren Frida Maanum på mitten och så snabba och skickliga anfallare.



Frågetecken: Senaste säsongerna har det har varit en del stök i klubben med missnöjda spelare som har lämnat och tränare som tvingats bort. Sådant kan sätta spår.



Vittsjö

Slutade 2020: 5.

Tips 2021: 5.

Utropstecken: Emily Gielnik. Bli inte förvånade om Gielnik utses till ligans mest värdefulla spelare efter säsongen. För Vittsjö har fått tillbaka en oerhört vass målskytt. Kom till klubben i somras och gjorde åtta mål och tre assist på bara tolv starter, och bidrog till lagets lyft i tabellen. Sedan drog hon till Australien och smackade in tretton mål på tolv matcher. Satte två mål när Australien förlorade med 2-5 mot Tyskland för en vecka sedan.



Dessutom är Sabrina D’Angelo tillbaka. Seriens bästa målvakt 2019 som skadade korsbandet förra året.



Frågetecken: Mittfältet. Ebba Wieder har tagit en timeout och Michelle de Jongh ansluter först efter sommaren. Och laget fick en riktigt svag start förra säsongen och nu gäller det att vara med från början.



Eskilstuna

Slutade 2020: 10.

Tips 2021: 6.

Utropstecken: Loreta Kullashi och Felicia Rogic gjorde elva mål var förra säsongen, trots att laget kom trea från slutet. Det här är en duo som kan sänka vilket lag som helst.



Bra värvningar i målvakten Emma Holmgren och försvararen Emma Östlund.



Bra cupspel i år och har tagit sig till final.



Spännande med 18-åriga Felicia Saving som har kommit en bit i sin utveckling och nyligen debuterade i U23-landslaget. Är passningsskicklig och har bra spelförståelse som gör att hon löser speluppbyggnaden i Eskilstuna.



Frågetecken: Förra året får ses som ett fiasko och nu är det upp till bevis för Magnus ”Munken” Karlsson som både är tränare och sportchef. Nu har han fått in flera bra spelare och då är spelarmaterialet tillräckligt bra för att klättra flera placeringar i tabellen.



Örebro

Slutade 2020: 7.

Tips 2021: 7.

Utropstecken: Karin Lundin gjorde elva mål förra säsongen och har fortsatt att leverera i år med tre fullträffar i cupen och fyra stycken i träningsmatcherna.



Har kryddat med ett gäng nya och spännande spelare, bland annat hårt jobbande och passningsskickliga mittfältaren Carly Wickenheiser, den kanadensiska landslagsanfallaren Jenna Hellstrom och amerikanska anfallaren Jessie Scarpa.



Frågetecken: Omsättningen i truppen har inför säsongen varit stor, tretton spelare och en tränare har kommit in.



Har en del skador, bland annat fyra stycken knäskador.



Växjö

Slutade 2020: 6.

Tips 2021: 8.

Utropstecken: Lyfte sig under hösten och avslutade bättre än man började, vilket gjorde att man slutade sexa.



Bra defensiv.



Evelina Duljan. Inför förra säsongen placerade hon sig som nummer två, efter Hanna Bennison, på Fotbollskanalens lista över seriens största talanger som är födda på 00-talet. Men konkurrensen i Kristianstad var tuff och nu ska hon försöka lyfta i Växjö. Det kan bli väldigt bra.



Frågetecken: Anfallsspelet. Bara 18 mål förra säsongen, vilket var sämst av alla lag. Här måste det bli bättre. Men man vet om problemet, säger att man har tränat mycket anfallsspel och har också värvat in nämnde Duljan och även isländska Andrea Mist Palsdottir.



Skickliga duon Jennie Nordin och Ria Öling har lämnat. Klarar man av att ersätta?



Hammarby

Slutade 2020: Tvåa i Elitettan.

Tips 2021: 9.

Utropstecken: Madelen Janogy. Här kan Hammarby ha gjort årets värvning. För det är inte ofta en nykomling kan värva en landslagsspelare som för mindre än ett år sedan var i Wolfsburg.



Laget har ett gäng spännande talanger, som offensiva ytterbacken Hanna Lundkvist, målskytten Ellen Wangerheim (bara 16 år) och spelskickliga Matilda Vinberg. Det blir spännande att se om någon kan slå igenom.



Frågetecken: Det är sällan enkelt att gå från Elitettan till Damallsvenskan. Förra säsongen kom Hammarby tvåa i Elitettan, sex poäng efter AIK.



June Pedersen ska vara en viktig spelare och vi vet att hon tidigare har haft hög nivå, men nu har hon hunnit bli 36-år. Håller kroppen för att bära Bajen?



Det är en del unga spelare. Är talangerna redo för damallsvenskan?



Piteå

Slutade 2020: 8.

Tips 2021: 10.

Utropstecken: Anam Imo. En spännande anfallare med stor kapacitet som hade svårt med konkurrensen i Rosengård. Här kan det bli ett genombrott.



Bra mittbackar i Faith Ikidi och Jennie Nordin.



Frågetecken: Slutade åtta förra året, bara två poäng över nedflyttning. Och i år känns laget svagare. Man har tappat Madelen Janogy och Julia Karlernäs.



Djurgården

Slutade 2020: 9.

Tips 2021: 11.

Utropstecken: Har gjort ett tappert försök att ersätta Olivia Schough.

In med:

Hayley Dowd som de två senaste säsongerna stänkt in 48 mål i Elitettan.

Daniella Zamora som utsågs till chilenska ligans bästa spelare (svårt att värdera).

Elizabeth Addo som nu är i sin åttonde klubb på fem år.

Alexandra Takounda, landslagsanfallare i Kamerun.



Frågetecken: Det är mycket som känns ovisst och undra om tränare och sportchef själva vet hur bra en del av nyförvärven är? Har senaste åren värvat otroligt mycket, och det känns som en hel del chansningar, och det är inte många som har slagit väl ut. Blir det lyckat den här gången?



Nu har Olivia Schough lämnat och då har klubben haft panik med att hitta en ersättare, och därför testar man lyckan med flera och hoppas att någon kan göra succé.



Även ett frågetecken på målvaktssidan efter att Gudbjörg Gunnarsdottir och Kathrine Östergaard Larsen har försvunnit. Där har klubben tagit in Kelsey Daugherty, som ska ha varit bra i Hjörring, men där hon skadade sig och inte har spelat på tio månader.



Var en poäng över nedflyttning förra året, och nu på försäsongen har Aftonbladet haft uppgifter om en spricka mellan spelare och tränaren.



AIK

Slutade 2020: Etta i Elitettan.

Tips 2021: 12.

Utropstecken: Vann Elitettan före Hammarby.



Har många talanger, bland annat offensiva Rosa Kafaji och Wilma Ljung Klingwall.



Har tagit in Hallbera Gisladottir som är startspelare i Islands landslag och som gjorde det bra på vänsterkanten mot Sverige.



Frågetecken: Det är sällan enkelt att gå från Elitettan till Damallsvenskan, och har klubben förstärkt tillräckligt för att klara av steget? Känslan är att det är orutinerat och tunt och inte heller tillräckligt spetsigt.



Så vi chansar med att tippa så här:

1. Kristianstad

2. Rosengård

3. Häcken

4. Linköping

5. Vittsjö

6. Eskilstuna

7. Örebro

8. Växjö

9. Hammarby

10. Piteå

11. Djurgården

12. AIK