Är Kulusevskis succé i Italien tillräckligt bra för att starta i landslaget?

Efter förluster mot Portugal och Frankrike – nu är det dags att göra bra resultat mot ett toppmotstånd.



På Fifas världsranking är Frankrike tvåa och Portugal femma. Så det var inte direkt ologiskt att Sverige som är på 18:e plats förlorade de två inledande matcherna i Nations League.



Nu väntar Kroatien som är åtta. Ännu en tuff uppgift för Janne Anderssons lag. Men det är ett Kroatien som är lite skakat efter 1-4 mot Portugal och 2-4 mot Frankrike.



Visst, Luka Modric saknades i båda matcherna, men att släppa in åtta mål på två matcher ska inte hända, och i kroatisk media skrivs det om att det var vilda diskussioner och ordbråk efter förlusten mot Frankrike.



Det skrivs också om deras landslag kan stoppa Forsberg och Kulusevski.



Men frågan är om kroatisk media är rätt på det med att Kulusevski kommer att starta?



Det är en kamp mellan tre spelare om platsen till höger på mittfältet och Janne Andersson säger att han har funderat mycket på laguttagningen.



Sebastian Larsson gjorde en fin assist mot Ryssland, Viktor Claesson är tillbaka på allvar och Dejan Kulusevski startar i Juventus. Trion pressar varandra och Janne Andersson har ett angenämt problem om vem som ska få platsen.



För bara en månad sedan, under den förra samlingen, gick Larsson före Kulusevski. Har Janne Andersson ändrat sig nu och omvärderat spelarna efter bara en månad?



Vad har då hänt sedan sist, under den senaste månaden?



Då var inte Claesson med, men det är han nu, för första gången efter skadan, och känslan är att förbundskaptenerna är väldigt nyfikna på att se honom i match mot toppmotstånd.



Innan skadan som Claesson fick sommaren 2019 så var han en av landslagets bästa spelare, och nu säger Janne Andersson att mittfältaren ser ut som samma Claesson som då.



Det säger en hel del om hur förbundskaptenen ser på honom.



Men det är klart, Kulusevski har inte direkt försämrat sina chanser. Efter bänkningen mot Frankrike fick han starta mot Portugal och gjorde det helt okej trots 0-2-förlust. Han har också startat i Juventus båda ligamatcher och gjorde ett mål i 3-0-segern mot Sampdoria innan det blev 2-2 mot Roma.



Det säger också en hel del.



Folk skriker efter att Kulusevski ska släppas fram och få en startplats. Janne Andersson svarar lugnt med att det tar tid för unga spelare att anpassa sig och komma in i det, och att Kulusevski har börjat lära sig hur laget spelar.



Det säger kanske också en hel del?



Men det är klart att när mittfältaren imponerar i ett lag som Juventus så blir det så klart svårare för Janne Andersson att hålla tillbaka honom i landslaget.



Sebastian Larsson är kanske den mest pålitliga spelaren i landslaget. När han spelar gör han väldigt sällan en svag insats och man vet vad man får. En lojal spelare med mycket erfarenhet som alltid ger allt, som är bra defensivt och som har Sveriges bästa fot.



Känslan är att Larsson är nummer tre, efter Kristoffer Olsson och Albin Ekdal, på det centrala mittfältet, och att han gör upp med Claesson och Kulusevski till höger på mittfältet.



Men med tanke på Claessons status innan skadan, framfarten i Krasnodar efter skadan och att han nu lovordas av Janne Andersson, så är ändå känslan att förbundskapten är väldigt nyfiken på att se Claesson nu.



Men Andersson har också sagt att det är viktigt att ta det varsamt med Claesson på grund av hans skadehistorik och att han har spelat mycket på kort tid i Krasnodar. Därför skulle det förvåna om han startar mot både Kroatien och Portugal, men i en av matcherna borde han börja och då är frågan om det blir nu direkt?



En annan sak är ju att pressen också ökar på Emil Forsberg. Viktor Claesson har även spelat till vänster i Krasnodar och det skulle kunna öppna upp för Larsson eller Kulusevski till höger. Men nu har Forsberg börjat bra i Bundesliga och därför skulle det förvåna om inte han startar mot Kroatien.



Det är en intressant laguttagning, mycket på grund av att Sverige har en 20-årig supertalang, som redan nu är så vass att han startar och levererar i ett världslag som Juventus. Mot Frankrike bänkades han. Efter det åkte han hem till Turin och gav Janne Andersson svar på tal genom att göra mål i Serie A-premiären. En månad senare är vi i Zagreb och ska se om Kulusevskis framfart i Italien varit tillräckligt bra för att ta en startplats i det svenska landslaget.



Visst att landslaget spelar på ett annat sätt än Juventus. Men Dejan Kulusevski har ändå visat att han är duktig på att anpassa sig och att han klarar av att leverera i lag som spelar på olika sätt. Han gjorde ändå tio mål och åtta assist i Parma som var ett mittenlag och slutade elva i Serie A.



***



Mikael Lustig lär starta som högerback, men bakom honom har det blivit en större kamp än tidigare. Tror att förbundskaptenerna har blivit nyfikna på att se mer av Mattias Johansson. Högerbacken gjorde ett väldigt fint inhopp mot Ryssland, och det borde ge mersmak för att se om han ska vara före Emil Krafth. Återstår att se om det uppstår något läge den här samlingen att kunna slänga in Johansson.