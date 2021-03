Rosengård måste stoppa Bayerns duo - så slutar CL-kvartsfinalerna

Kvartsfinal mot Bayern München.

Om det ska bli avancemang till semifinal så måste Rosengård få bort offensiva duon Lea Schüller och Klara Bühl.



Åtta lag är kvar. Ett är från Sverige. Rosengård ska spela kvartsfinal i Champions League, och när det är så här få lag kvar så finns det inga enkla motståndare. Faktum är att det är jämnare än på flera år och efter att Lyon har vunnit turneringen fem år i rad så är känslan nu att sex av de åtta lagen som är kvar har bra läge att ta hem årets titel.



För Rosengård är det Bayern München som gäller, och det är en väldigt tuff uppgift som väntar. Jonas Eidevalls lag slår ur underläge och det vore en stor skräll om man slår ut Bayern München.



Det går att peka på att det tyska laget är mitt i säsong medan Rosengård har försäsong.



Det går också att peka på att viktiga anfallaren Anna Anvegård har varit skadad och inte lär vara tillbaka i perfekt form.



Och det går också att peka på att det svenska laget slutade tvåa i damallsvenskan och hade lite problem med att ta sig vidare till kvartsfinal i CL. Ett sent kvitteringsmål av Caroline Seger i den första matchen var viktigt och dubbelmötet med Pölten slutade 4-2.



Men framför allt är Bayern München favorit för sin kvalitet som har gjort att man har 23 raka segrar med 94-6 i målskillnad.



Senaste förlusten kom den 22 augusti 2020, 1-2 i kvartsfinal i Champions League mot Lyon som sedan vann hela turneringen. Men sedan alltså 23 raka segrar och efter att Wolfsburg har vunnit ligan de fyra senaste säsongerna så är Bayern München nu på väg att ändra på det och toppar tabellen, med sex omgångar kvar, med fem poäng.



Så det säger sig själv att det är ett bra lag som Rosengård ställs mot. Det kryllar av landslagsspelare i Bayern Münchens trupp och inför säsongen gjorde man flera vassa värvningar som har stuckit ut, som svenska Hanna Glas och den tyska duon Lea Schüller och Klara Bühl.



Och det är framför allt den där tyska duon som Rosengård måste se upp med.



Visst, mittfältarna Lina Magull och Linda Dallmann är också viktiga, men Rosengård har Caroline Seger som kan vinna den centrala kampen.



Då blir det en större utmaning för Rosengårds högerkant att få stopp på Bühl och för backarna att få stopp på Schüller.



Schüller från Essen och Bühl från Freiburg. 23-åriga Schüller gjorde 30 ligamål de två sista säsongerna innan hon gick till Bayern München och 20-åriga Bühl som gjorde elva ligamål förra säsongen och som nu exploderar i München.



Lea Schüller är en vass avslutare (både med fötter och huvud) som är bra i straffområdet och också i omställningsspelet. Under hennes första säsong i Bayern München har det blivit tio ligamål på lika många starter.



Anfallskompisen Bühl trivs till vänster och har en bra fot och är väldigt bra på att skapa chanser.



Och duon är också bra i kombinationsspelet och på att hitta varandra.



Rosengård måste få stopp på Schüller och Bühl samtidigt som spelare som Nathalie Björn, Hanna Bennison, Caroline Seger och Jelena Cankovic måste vara snabba och smarta och spela ut lagdelar i omställningsspelet. Motståndarens presspel är bra och då måste Rosengård vara skickliga på att spela sig ur den och ta sig framåt. Sedan är det så klart alltid viktigt att ta vara på chanserna man får i en match, men när man slår ur underläge, som nu, är det extra viktigt.



Håll tätt och släpp inte till något onödigt i början, och försök att få Bayerns spelare, som har hemmaplan i första matchen, att bli frustrerade.



En positiv sak för Rosengård är att Bayern München saknar mittfältaren Sydney Lohmann som har gjort en väldigt fin säsong med många mål och assist. Och på sin hemsida säger lagets tränare att två spelare har blivit sjuka. Det är bara för Rosengård att hoppas att det är Lea Schüller och Klara Bühl.



***



Chelsea-Wolfsburg med fem svenska landslagsspelare är också en intressant CL-kvartsfinal.



Det är lite upp till bevis för båda lagen.



Förra säsongen var inte Chelsea med i Champions League och fick då gå all in i liga och cuper i England. Det gick bra och det blev både seger i ligan och i ligacupen.



Inför den här säsongen spände laget musklerna ännu mer och värvade bland annat in den tyska landslagsmittfältaren Melanie Leupolz och den danska anfallsstjärnan Pernille Harder, och i år har man redan vunnit ligacupen, är kvar i FA-cupen och toppar ligan.



Och det är nu som Chelsea, med Jonna Andersson, Magdalena Eriksson och Zecira Musovic, vill visa sin kvalitet i Europa.



Wolfsburg har vunnit Bundesliga fyra år i rad och kom förra säsongen tvåa i Champions League. Men i år har det inte gått lika bra. Laget har tappat viktiga spelare som Pernille Harder (till just Chelsea) och Sara Björk Gunnarsdóttir till Lyon, och ligger med sex omgångar kvar tvåa i ligan med fem poäng upp till Bayern München.



Många menar att Wolfsburg inte är lika bra i år och det är klart att det är tunga smällar att stjärna efter stjärna väljer att lämna klubben (i sommar kommer även Fridolina Rolfö att lämna).



Men det tyska laget lär vara väldigt sugna på att visa att man fortfarande håller hög klass. Och det är klart att det fortfarande finns väldigt många vassa spelare i laget, som Alexandra Popp, Lena Oberdorf, Svenja Huth, Ewa Pajor, Ingrid Syrstad Engen och den svenska duon Fridolina Rolfö och Rebecka Blomqvist.



På förhand känns det som en väldigt jämn match.



***



Tror att det går så här i kvartsfinalerna:



Lyon-PSG

Favorit: 55-45 till Lyon.

Fem år i rad har Lyon vunnit Champions League. Kan laget verkligen åka ut i kvartsfinal den här gången? Ja, det kan faktiskt bli så. En helfransk kvartsfinal där PSG med sju omgångar kvar toppar ligan med en poäng före Lyon. När lagen möttes i november så vann PSG med 1-0. Båda lagen är väldigt bra och det känns som 50-50. Men gissar ändå att Lyon tar sig till semifinal.



Barcelona-Manchester City

Favorit: 60-40 till Barcelona.

Barcelona dominerar i Spanien och har efter 20 ligamatcher 20 segrar med målskillnaden 99-3. Förra säsongen åkte laget ut i semifinal i Champions League. Manchester City ligger tvåa i den engelska ligan. Förra säsongen åkte laget ut i åttondelsfinal i CL mot Atletico Madrid. Mot Barcelona tvingas det engelska laget klara sig utan sin försvarsklippa Steph Houghton. Den amerikanska duon Abby Dahlkemper och Sam Mewis måste vara i toppform, och snabba spelare som Lauren Hemp måste vara vass i omställningsspelet, men känslan är att Barcelona är numret större och tar sig vidare. Är imponerad över deras snabba passningsspel och förflyttningar, med skickliga spelare som Patricia Guijarro, Aitana Bonmati, Jennifer Hermoso, Alexia Putellas och Caroline Graham Hansen.



Wolfsburg-Chelsea

Favorit: 50-50.

Har skrivit om matchen en bit upp i blogginlägget. Om det ska gissas vilket lag som går vidare så blir det Wolfsburg. Chelsea slog ut Atletico Madrid med 3-1 i åttondelsfinal, och det efter två straffmål. Och båda straffarna satte Maren Mjelde. Tror att Wolfsburg är bättre än Atletico Madrid. Och när vi ändå är inne på Mjelde, så är hon skadad och missar mötena med Wolfsburg. Återstår att se vad det betyder att Chelsea saknar sin högerback?



Bayern München-Rosengård

Favorit: 85-15 till Bayern München.

Har skrivit om matchen en bit upp i blogginlägget. Om det ska gissas vilket lag som går vidare så blir det Bayern München.



ANNONS