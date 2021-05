Fotbollskartan ritas om - Barca har fostrat spelare och Chelsea har värvat tungt

De fem senaste åren har Lyon vunnit Champions League. Innan det vann Frankfurt en gång, och sedan Wolfsburg två år i rad. Och innan det vann Lyon två år i rad.



Nu ritas fotbollskartan om.



I söndagens Champions League-final på Gamla Ullevi är det första gången på elva år som Lyon eller Wolfsburg inte kommer att vinna turneringen. Och det är första gången på 14 år som finalen spelas utan ett lag från Frankrike eller Tyskland.



För första gången någonsin kommer Barcelona eller Chelsea att vinna Champions League.



Och det är inte orimligt.



– Det betyder att många klubbar investerar i sina damlag. Det finns många projekt nu. Så det handlar inte bara om Lyon längre. Kolla på flera klubbar i England, och här i Barca så bestämde sig klubben för två år sedan, när vi förlorade finalen, att det skulle satsas för att bli bäst i Europa. Och nu är vi nära, säger Barcelonas tränare Lluís Cortés.



– Enligt mig så är det Europas två bästa lag som möts i finalen, säger Chelseas tränare Emma Hayes.



Barcelona och Chelsea har byggt sina lag på lite olika sätt.



Barcas trupp består av 25 spelare. Där är det bara fem som inte är från Spanien, och av de här 20 spanska spelarna är nio från klubbens berömda La Masia-akademi.



Chelsea har bara åtta engelska spelare i truppen, där det bara är mittbacken Millie Bright och anfallen Fran Kirby som är givna i startelvan. Tretton spelare är inte från England och där hittar vi nyckelspelare efter nyckelspelare som har värvats in under de senaste åren.



Så det går absolut att säga att Chelsea har byggt sitt lag efter flera tunga värvningar, medan Barcelona har fostrat och format en ryggrad i akademin, som gör att man spelar ett typiskt Barca-spel. Men sedan har man kryddat med ett par offensiva spetsspelare i Caroline Graham Hansen, Lieke Martens och Asisat Oshoala.



På förhand känns det som två jämna lag, speciellt när det kommer till backlinje och anfall.



Känslan är att Chelsea har den bästa målvakten och att Barcelona har det bästa mittfältet och det på grund av Alexia Putellas, som är den som kan vara hela skillnaden i finalen. 27-åringen har varit helt fantastisk, och skriver mer om henne här.



Men när Barcelona kom ut på Gamla Ullevi och gjorde sin sista träning inför finalen så var Putellas lår hårt lindat och hon tränade inte med laget.



Det lär oroa Barcelona och det kan mycket väl vara avgörande för hur finalen kommer att sluta.



– Vi har några frågetecken inför finalen, säger tränaren Lluís Cortés.



Om vi går till Chelsea så har målvakten Ann-Katrin Berger och den offensiva trion med Sam Kerr, Pernille Harder och Fran Kirby varit avgörande på resan fram till finalen.



Berger är en stor anledning till att Chelsea är i final. Hon har haft förmågan att kliva fram i de stora matcherna och har visat att hon är världens bästa målvakt. I åttondelsfinalen mot Atletico Madrid räddade hon två straffar och i kvartsfinalen mot Wolfsburg så storspelade hon när det tyska laget radade upp chanser i det första mötet.



Sam Kerr, Pernille Harder och Fran Kirby har tillsammans gjort 68 mål och 34 assist den här säsongen. I kvartsfinalen mot Wolfsburg gjorde trion lagets fem mål, och i 4-1-segern i semin mot Bayern München så stod de för tre av målen.



Den här säsongen vann Sam Kerr den engelska skytteligan på 21 mål. Det var hennes sjätte skytteligatitel under de fem senaste åren, i tre olika ligor.



I september köptes Pernille Harder loss från Wolfsburg. När hon nu vann den engelska ligan med Chelsea så var det hennes sjätte raka ligatitel, i tre olika länder.



Och då är det ändå Fran Kirby som kanske har varit allra bäst i Chelsea, och som inför finalen är i delad skytteligaledning, med Barcas Jennifer Hermoso, på sex mål.



Barcelona har bara släppt in fem mål i ligan och det blir spännande att se hur man klarar av Chelseas anfallstrio.



För Chelsea blir det en utmaning att klara av Barcelonas anfallsspel. Mot Wolfsburg hade det engelska laget problem på kanterna och också mellan backlinje och mittfält.



Nu ställs man mot ett Barca som den här säsongen har gjort 128 ligamål på 26 matcher, där Jennifer Hermoso har svarat för 21 mål och tio assist, och där norska stjärnan Caroline Graham Hansen har gjort 14 assist.



Magdalena Eriksson, Jonna Andersson och Zecira Musovic är match ifrån att vinna Champions League. Senast en svensk vann turneringen var 2017 när Caroline Seger satt på bänken i Lyons finalseger mot PSG.



Innan det var Lotta Schelin med och tog tre CL-titlar med Lyon (2011, 2012, 2016) och 2014 vann Nilla Fischer med Wolfsburg. Sedan får vi gå tillbaka till 2004 för att hitta svenska vinnare, och då vann Umeå finalen mot Frankfurt.

ANNONS