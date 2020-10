Mycket står på spel - fiasko om Sverige missar första mästerskapet någonsin

Landslaget stänger sina träningar och skyddar spelare från att prata med media.

Det är tydligt att mycket står på spel när Sverige vill säkra EM-platsen.

För det vore ett fiasko att missa ett mästerskap för första gången någonsin.



Efter att Uefa har gjort om och öppnat upp för alla lag att vara med i det riktiga kvalet så är det första gången sedan 1993/94 som Lettland är med. Torsdagens match var enkel och i en vecka har allt handlat om tre saker:



* Gör så många mål som möjligt mot Lettland för att ha bättre målskillnad än Island.



* Åk inte på några skador för att kunna ha alla spelare tillgängliga mot Island.



* Vinn mot Island och säkra EM-platsen.



Det ser ju bra ut så här långt och nu är det den sista punkten som ska avklaras.



Den viktigaste.



För om det skulle skita sig i tisdagens gruppfinal så riskerar Sverige att för första gången någonsin missa ett riktigt mästerskap (sedan det på tidigt 90-tal blev fler än fyra lag i EM). Det vore ett oerhört misslyckande för laget som tog VM-brons för ett år sedan, och därför är det mycket som nu står på spel.



Utgångsläget är:



* Vinner Sverige så är landslaget klart för EM.



* Om det blir 0–0 så har Sverige en fördel eftersom man gjorde ett mål på bortaplan i 1-1-matchen.



* Om det blir 1–1 den här gången också så avgör målskillnaden och där är Sverige elva mål bättre.



* Om det blir 2-2 eller 3-3 så har Island fördel på grund av fler bortamål i inbördes möten.



* Vid isländsk seger så tar Island platsen till EM, om man vinner sina två sista matcher. Då kan Sverige ändå ta en EM-plats, om man blir en av de tre bästa grupptvåorna (där är det svårt att sia eftersom vissa lag har spelat få matcher nu i coronapandemin). Om Sverige inte blir en av de tre bästa grupptvåorna så får man spela playoff (där kan Italien vänta).



Det märks att det är en laddad match för under veckan i Göteborg så har landslaget stängt till och media har knappt fått se en hel träning, och dessutom så har Lina Hurtig, som var olycklig i 1-1-mötet på Island, inte gjort några intervjuer.



Sverige är ett bättre spelande lag och om man får igång sitt passningsspel med ett högt tempo och bollar genom Islands lagdelar så kan bortalaget få svårt att hänga med.



Det kommer att bli viktigt att försöka hitta ytor framför och bakom Islands backlinje. I luftrummet är deras försvarare bra, med Rosengårds Glodis Viggosdottir i spetsen. Så det gäller att hitta Kosovare Asllani framför deras försvarare eller yttrar och anfallare i djupet bakom Islands backar.



Men räkna med kamp.



De isländska spelarna är fortfarande irriterade efter matchen i Reykjavik och tycker att man blev bortdömda och förtjänade att vinna.



Nu måste man vinna, eller göra flera mål och ta en poäng.



Så räkna med ett bortalag som kommer att ha mycket vilja och som kommer att kliva in stenhårt i duellspelet.



Island är bra i det fysiska spelet. Finns chansen att dra ner på tempot så kommer Island att ta den, och man vill gärna få hörnor och lägen att kasta in långa inkast i Sveriges straffområde.



Sverige måste försöka undvika att bjuda Island på hörnor och inkast, för att inte tempot ska dras ner och för att det inte ska bli massa inlägg mot Sveriges målvakt.



För om bortalaget får den matchbilden så kan Sverige få det tufft.



När Sara Björk Gunnarsdottir – Islands stora stjärna och en av världens bästa mittfältare – satte sig vid podiet på Gamla Ullevi dagen innan match så gav hon Zecira Musovic ett litet stick och sa att den svenska målvakten inte gjorde sin bästa match när lagen möttes i Reykjavik.



Känslan är att vem som än får stå i Sveriges mål kommer att få en del att göra i luftrummet. Island är väl medvetna om att de svenska målvakterna är orutinerade på den här nivån och lär därför vilja mata in höga bollar i straffområdet.



Det blir ett tryck på den som får stå i mål.



Frågan är om inte Peter Gerhardsson satte sig i en liten rävsax när han under den förra samlingen lät Jennifer Falk och Zecira Musovic stå i varsin match?



Då fick Falk stå mot ett väldigt svagt Ungern där hon inte fick ett enda skott på sig.



Sedan fick Musovic stå mot Island, och hon fick betydligt mer att göra, och övertygade inte i luftspelet.



Den här samlingen fick Falk återigen stå i den första matchen, och återigen mot ett svagt motstånd i form av Lettland, och där hon återigen inte fick något skott på sig.



Så blir det varsin match igen med Musovic mot Island, eller inte?



Hur Gerhardsson än gör så blir det någon form av petning, och ett frågetecken för signalerna som sänds ut.



Om Musovic får stå så är det en tydlig markering om att Musovic värderas högst och att hon är den som ska stå när motståndet är bättre än Lettland och Ungern.



Om Falk får stå så är det en tydlig petning som Musovic åker på, och det skulle betyda att hon var för dålig i 1-1-matchen mot Island och att insatserna i allsvenskan inte har vägt upp den landskampen.



***



