Gustafsson efter AIK-segern: "En kväll som bygger laget - många släppte sitt ego"

Precis innan pausvilan knoppade Christoffer Nyman in 1-0 med skallen, tidigt in i andra halvlek visades AIK:s mittback Panajotis Dimitriadis ut och kort därefter nickade Nyman in 2-0. De situationerna avgjorde för IFK Norrköping på Friends Arena under tisdagen.

- Vi visste att det skulle bli en jättetuff utmaning. Vi var ganska säkra på att vi inte skulle kunna uppträda på ett typiskt IFK Norrköping-vis. Vi var mer defensivt inriktade i den här matchen. Vi hade mycket marginaler med oss, det behöver man ha för att vinna här. Vi fick in ett psykologiskt viktigt mål innan halvtid, sen rullade det på i andra halvlek. Vi behöver betona att vi vann på ett vis vi inte är vana vid. Jag är stolt över den disciplin som våra spelare visade upp och det hårda arbete de la ner för IFK Norrköping, sig själva och sina lagkamrater, säger managern Jens Gustafsson.

Till C More sa Gustafsson efter slutsignalen att "sådana här kvällar bygger laget". På presskonferensen efter matchen utvecklade han sina tankar.

- Vi vann en fotbollsmatch på ett annorlunda vis. Det innebär att många har släppt sitt ego och gjort det bästa för laget. Dessutom hade vi många duktiga spelare som inte var med.

Nu har Peking tre poäng upp till just AIK, som ligger trea i tabellen.

- De här poängen var viktiga så klart, men att vi gjorde en bra prestation var ännu viktigare. Bra prestationer kommer ge oss ännu fler poäng framöver.

Norrköping saknade sina centrala mittfältaren Alexander Fransson (avstängd) och Simon Thern (sjuk) mot AIK.