TV: Nymans dubbel gav Peking blytung seger mot decimerat AIK

SOLNA. Christoffer Nymans dubbla mål gav Norrköping en blytung seger. Detta mot ett AIK som spelade med en man mindre i andra halvlek. - Det känns väldigt bra just nu, så kan jag säga, säger Nyman till C More.

AIK och Norrköping startade under tisdagskvällen om allsvenskan efter en dryg månads uppehåll. Kvällen inleddes med tal och en tyst minut till minne av AIK:s tidigare och bortgångne ordförande Lennart Johansson - och sedan sattes bollen i rullning på Friends Arena.

Då var det AIK som inledde bäst och skapade matchens första heta målchanser. Först mötte Sebastian Larsson ett inspel i straffområdet och testade IFK-keepern Isak Pettersson, medan Chinedu Obasi lite senare slog till med en kanonträff i ribban och över mål.

Norrköping blev bättre ju längre första halvlek led. Peking hade mer boll, hotade lite oftare framåt och i slutet av första halvlek var Jordan Larsson nära att sätta ett volleyskott i mål, men fick se bollen gå någon meter över ribban. Lite senare visade sig AIK inte vara sämre än det.

Sebastian Larsson mötte, strax före halvtid, ett inspel bakom Pekings backlinje efter kontring och kom fri framför mål, men lyckades inte överlista Pettersson som stod för en fin räddning. Därmed trodde nog många på en mållös första halvlek - men i den 44:e minuten ville Christoffer Nyman annorlunda och nickade, efter hörna, Peking till 1-0-ledning i halvtid.

- Det var en bra hörna av Lars (Krogh Gerson) och sedan gick jag på första ytan och den satt bra där. Det var en bra nick, sa Nyman till C More i halvtid.

- Det är onödigt! Jag tycker att vi i stora drag hade kontroll på matchen och skapade bättre lägen. Däremot vet jag inte vad vi gjorde i slutet. Vi gav dem bollen mitt på banan helt ohotade och de fick omställningar på oss. Det var lite hjärnsläpp, om jag ska vara ärlig, sa Sebastian Larsson till C More i halvtid.

AIK inledde, precis som inledningen av matchen, andra halvlek intensivt. Tarik Elyounoyussi hotade i den 52:a minuten, efter inspel, med en nick tätt över mål och än en gång fick hemmalaget inte fira. Det ville sig helt enkelt inte för AIK och lite senare blev läget än värre, både den här kvällen och inför nästa match.

Panos Dimitriadis drog i den 55:e minuten ner Christoffer Nyman vid mittplan och blev utvisad. Lite senare kom också nästa smäll - gult kort för Anton Salétros och därmed missar både Salétros och Dimitriadis nästa viktiga möte med Malmö FF den 30 juni på Friends Arena.

Norrköping fortsatte samtidigt att trycka på framåt och i mitten av andra halvlek nådde åter Nyman högst på hörna och nickade Peking till 2-0-ledning. Det var anfallarens femte allsvenska mål sedan comebacken. AIK svarade bra på målet och försökte framåt, men fortsatt utan utdelning.

- Man ska komma ihåg med ”Totte” (Christoffer Nyman) att han hade ett år innan han kom till IFK som var med väldigt lite fotboll, träning och matcher, så han har behövt en tid för att komma in i det och förväntningarna var ganska höga när han kom till IFK, så de har också behövts balanseras från alla, men det var väldigt kul att se honom och vi är inte förvånade eftersom att han har varit väldigt bra under uppehållet, säger Peking-tränaren Jens Gustafsson till C More.

Norrköping höll undan och tog en blytung 2-0-seger mot den regerande svenska mästaren inför 18 091 åskådare på nationalarenan. Norrköping klättrade därmed i tabellen och har nu 21 inspelade poäng, medan AIK är kvar på tredjeplats med 24 poäng efter 13 spelade matcher.

- Jag tycker att vi gjorde en jättebra insats i hela matchen. Det enda man kan ta med sig är att när vi var en man mer, så ska presspelet bita lite mer, men AIK var duktiga också och har duktiga spelare. Annars tycker jag att vi gjorde en väldigt bra match, säger Christoffer Nyman till C More.

- Det var en väldigt hackig vårsäsong för mig med skador, så uppehållet kom läglig och jag har tränat på bra nu, så det känns väldigt bra just nu, så kan jag säga, men det gäller att hålla i det nu, så att man inte får mer skit, fortsätter anfallaren.

AIK:s tränare Rikard Norling var i sin tur besviken:

- Vi måste helt klart göra det bättre. Det finns inte att vi släpper in två mål och samma spelare dessutom. Det är helt enkelt inte tillräckligt bra hur man än vänder och vrider på det, men å andra sidan är det nya spelare och nya löp in (mot Malmö FF), säger Norling till C More.

AIK: Oscar Linnér - Panos Dimitriadis, Per Karlsson, Karol Mets - Daniel Sundgren, Sebastian Larsson (Bilal Hussein, 77), Enock Kofi Adu (Saku Ylätupa, 77), Tarik Elyounoussi, Anton Salétros (Jack Lahne, 64) - Henok Goitom, Chinedu Obasi.

IFK Norrköping: Isak Pettersson - Filip Dagerstål, Kasper Larsen, Rasmus Lauritsen - Ian Smith (Henrik Castegren, 88), Lars Krogh Gerson, Gudmundur Thorarinsson, Simon Skrabb - Jordan Larsson (Sead Haksabanovic, 72), Kalle Holmberg (Andreas Blomqvist, 80), Christoffer Nyman.