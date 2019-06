FEM SPANINGAR: ”Nu jublas det i Skåne - stor prövning väntar AIK”

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

SOLNA. IFK Norrköping slog AIK med 2-0 på bortaplan under tisdagen. Här är Fotbollskanalens Martin Peterssons fem spaningar från matchen.

AIK skapade farligheterna - Peking gjorde målet

I den första halvleken var det länge AIK som skapade de riktigt farliga chanserna, bland annat träffade Chinedu Obasi i ribban med ett läckert volleyskott och Sebastian Larsson brände ett friläge efter att AIK ställt om vid en Peking-hörna. Men gästerna Norrköping, med flera viktiga kuggar borta (Alexander Fransson och Simon Thern), stod upp bra och hade en hel del boll. AIK såg i mångt och mycket ut att ha kontroll på sin motståndare, men slarvade stundtals och det var så gästernas 1-0-mål precis innan pausvilan kom till. Tarik Elyounoussi gav bort ett gyllene läge för Norrköping att kliva framåt i planen och det hela ledde fram till en hörna som Peking satte 1-0 på.

Dimitriadis röda kort gav en speciell match

Tio minuter in i den andra halvleken tippade matchen över än mer till Norrköpings fördel. Då visades Panajotis Dimitriadis ut efter att ha rivit ner Christoffer Nyman i en duell. Och inte långt därefter var den här matchen avgjord. I den 63:e minuten nickade nämnde Nyman in sin andra hörna för kvällen till 2-0. AIK gjorde ett tappert försök till att skjuta fram sitt lag och satsa offensivt därefter men Peking var för skickligt för att släppa in hemmalaget i matchen igen. Norrköping har, efter en tung start på säsongen, vaknat till liv och precis som jag skrev inför sommaruppehållet ska de inte räknas bort på långa vägar. Att de utan sitt ordinarie centrala mittfält klarade av att åka till Friends Arena och besegra AIK imponerar stort. Sedan blev det så klart en speciell tillställning med tanke på Dimitriadis röda kort. Någon tajt och gastkramande ”toppmatch” blev det inte riktigt.

Nyman i fin form igen

Det råder ingen tvekan om att Christoffer Nyman har tuffa år bakom sig och han har behövt tid för att slipa till kroppen och hitta formen sedan återkomsten till Norrköping. Nu har han gjort fyra mål på de fyra senaste allsvenska matcherna och det är en forward i allsvensk toppklass som Jens Gustafsson förfogar över inför den kommande perioden där allsvenskan ska kombineras med Europa League-kval. Gillar man nickmål njöt man av att se Nymans två nätkänningar i kväll. Han nådde högst och tryckte till med en sådan självklarhet att målen såg väldigt enkla ut. Kvalitet! Norrköping-supportrarna lär mysa över det faktum att ”Totte” är hemma och i gott slag igen.

Nu jublas det i Skåne

Alla vet att en oerhört viktig period väntar för de förväntade topplagen i allsvenskan. Malmö och AIK, som det väl snackas om mest när det gäller SM-guldet, kommer båda kliva in i Europa-spel snart och måste samtidigt hålla uppe nivån i serien för att inte sumpa sina chanser där. Utöver kvällens match mot Peking ska AIK möta just MFF (hemma) på söndag och därefter Kalmar (borta) innan Champions League-kvalet drar i gång och pressen att haka på serieledaren från Skåne är därmed stor. Att de nu får starta om allsvenskan med en förlust och se gapet till MFF vara sex poäng stort inför söndagens batalj (som dessutom Panajotis Dimitriadis och Anton Salétros missar på grund av avstängningar) lär ge en stor mental prövning för Rikard Norling och hans mannar. Blir det förlust mot Malmö också känns det som att ligatiteln redan kan börja segla ur AIK:s synfält. För MFF:s trupp är så bred och stark att de himmelsblå ska kunna klara av att göra resultat på två fronter. Och lika tung som den här förlusten är för AIK, lika viktig är segern för Norrköping. Tabellmässigt och mentalt kommer de här tre poängen innebära ett stort lyft för Jens Gustafssons lag. Nu har man bara tre poäng upp till topp tre.

Värdig hyllning till Lennart Johansson

Inför avsparken hedrades bortgångne Lennart Johansson av AIK. Bland annat höll hans döttrar Lena och Eva tal. En vacker stund. Att ”Gnagets” hedersordförande fick räcka över sin ”egen” pokal i höstas till laget i hans hjärta var fint och det är något som Lennart själv satte väldigt stort pris på, enligt hans döttrar.