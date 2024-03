Halmstads BK 2024: "Han kan såra många motståndare"

Placering 2023: 12.

Nyförvärv: Tim Rönning (mv, IF Elfsborg), Bleon Kurtulus (b, uppflyttad till A-laget), Alex Hall (fw, uppflyttad till A-laget), Tim Erlandsson (mv, Falkenbergs FF), Vinicius Nogueira (b, Varbergs Bois), Rasmus Wiedesheim-Paul (fw, Rosenborg), Birnir Snaer Ingason (mf/fw, Vikingur), Gísli Eyjólfsson (mf, Breidablik).

Tillbaka från lån: Villiam Dahlström (fw, Örgryte IS).

Förluster: Malkolm Nilsson Säfqvist (mv, Djurgårdens IF), Melvin Sjöland (mf, Tvååkers IF), Marko Johansson (mv, Hamburg, åter efter lån), Jack Cooper-Love (fw, IF Elfsborg, åter efter lån), Taulant Parallangaj (b, Sandvikens IF), Malte Påhlsson (mv, Örebro SK), Benjamin Hjertstrand (b, FC Zhenis), Erik Ahlstrand (mf, FC St. Pauli), Kazper Karlsson (mf, Bologna), Leo Hedenberg (mf, Ängelholms FF).

Annons

FÖRSÄSONGEN

Gjorde det bra i cupen och tog sig till semifinal. Men vägen dit var inte den svåraste. Man vann gruppen för Helsingborg, Trelleborg och Värnamo, och slog sedan ut BP efter förlängning i kvartsfinal. Sedan blev det 0-4 mot Malmö FF.

NYCKELSPELARNA

Amir Al-Ammari är viktig på mittfältet och så har man ett starkt försvar där högerbacken Phil Ofosu-Ayeh sticker ut.

GENOMBROTTET

Naeem Mohammed kommer att vara viktig i lagets omställningsspel. Anfallaren är snabb och kan komma att såra många motståndare.



SNACKISEN

Duktiga duon Erik Ahlstrand och Kazper Karlsson har lämnat för St. Pauli och Bologna. Det måste väl svida? Nja, faktum är att Halmstad har gjort en del spännande värvningar, framför allt Birnir Snaer Ingason, som vann ligan på Island och som har visat att han kan göra poäng.

Annons

FRÅGETECKNET

Tolva med bara tre poäng över kval. Är Halmstad tillräckligt bra för att ta mycket större kliv än så? Det känns ovisst och blir därför ett frågetecken.