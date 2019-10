Hammarby spelade Rodic utan arbetstillstånd - ledde till polisärende

Vladimir Rodic spelade, mitt under brinnande toppstrid i fjol, två matcher utan arbetstillstånd. Ett beslut av Hammarby som kunde kostat klubben fyra poäng. Det ledde till ett polisärende, men hos SvFF kom frågan aldrig upp på tapeten. - Vi är 100 procent säkra på att vi hade arbetstillståndet på plats, säger Bajens sportchef Jesper Jansson till Fotbollskanalen.

Efter en succéartad vårsäsong satsade Hammarby mot SM-guldet under sommaren. Klubben hämtade in Vladimir Rodic från danska Silkeborg. Yttermittfältaren presenterades den 7 augusti - och samma dag skickade en representant för Hammarby in en ansökan om arbetstillstånd för spelaren.

“Vi skulle verkligen uppskatta om hanteringen av detta ärende går så fort som möjligt”, skrev representanten i ett mejl till Migrationsverket och fortsatte:

“Besked i detta ärende vore jag tacksam om ni kunde skicka till min mailadress”.

Men något besked om att Rodic beviljats arbetstillstånd fick aldrig Hammarby av Migrationsverket innan spelaren debuterade för klubben den 13 augusti, borta mot toppkonkurrenten IFK Norrköping. Bajen jobbade hårt för att kunna få spela med Rodic på Östgötaporten och när väl den slutgiltiga truppen presenterades någon timme innan matchstart fanns nyförvärvet med i den. Rodic hoppade också in i den 59:e minuten, i matchen som slutade 0-0. Efteråt berättade sportchefen Jesper Jansson för Expressen att Hammarby fått besked om att Rodic var spelklar en och en halv timme innan avspark. Och han var upprörd.

- Det är ett rent lotteri, vilken handläggare du träffar på om det går fort eller inte, sa Jansson.

Den 20 augusti vann sedan Hammarby med 2-0 hemma mot Örebro SK. Vladimir Rodic startade matchen och blev utbytt i den 73:e minuten.

Dagen efter ÖSK-matchen, den 21 augusti, skickas så en skrivelse till Vladimir Rodic, ovan nämnda representant för Hammarby och Riksidrottsförbundet. Det är ett beslut från Migrationsverket. Handläggaren skriver följande till Rodic:

“Migrationsverket beslutar att - bevilja dig uppehålls- och arbetstillstånd för tiden 2018-08-21 - 2020-08-21”.

När Rodic deltog i de två mötena som gav Hammarby fyra poäng i den allsvenska toppstriden hade han alltså inte beviljats arbetstillstånd. Svenska Fotbollförbundets regelverk är tydligt: om ett lag använder sig av en “obehörig spelare” ska motståndarlaget tilldelas segern i den berörda matchen.

“Tävling enligt seriemetoden I seriematch, i vilken obehörig spelare spelat, erhåller den icke felande föreningen tre poäng. Som målresultat i matchen räknas det uppnådda resultatet eller, där detta är fördelaktigare för den icke felande föreningen, 3-0”, går att läsa i SvFF:s tävlingsbestämmelser.

Ett lag kan dock inte straffas långt i efterhand för att ha använt en obehörig spelare. Ett eventuellt regelbrott måste upptäckas i anslutning till en match för att det ska kunna ses över. I regelverket står nämligen följande:

“Anmälan om obehörig spelare eller matchresultats giltighet ska ha inkommit till behörigt organ senast inom fem dagar från matchdagen för att kunna prövas”.

Enligt Svenska Fotbollförbundet ledde inte speltiden mot Peking och ÖSK för Rodic till något formellt ärende. Saken prövades alltså aldrig av disciplinnämnden. Vad Hammarby säger? Sportchefen Jesper Jansson är av uppfattningen att de inte gjort något fel i fallet.

När Fotbollskanalen tar kontakt med Jansson första gången gällande Rodic-ärendet, och informerar honom om att Migrationsverket uppgett att spelaren fick sitt arbetstillstånd den 21 augusti, säger sportchefen:

- Det stämmer inte.

- Det ska ha varit klart för vi höll på väldigt mycket med det.

Jag pratade med Migrationsverket i dag och de bekräftade att det gällde ett arbetstillstånd för Vladimir Rodic och att det är en fotbollsspelare i Hammarby. Han fick sitt arbetstillstånd 20180821.

- Jag vet bara att vi jobbade stenhårt med det i den vevan i Norrköping också. Jag har inte mer att kommentera än att vi har spelat honom för att att vi trott att han haft spelklarhet.

- Du frågar om en fråga som hände för ett år sedan och jag förstår inte ens varför du grottar i det när vi vet om att det var väldigt intensivt de dagarna. Det är det jag kommer ihåg.

Men vem fick ni beslutet av? Har Migrationsverket gett er fel information då?

- Det här får jag ju gå tillbaka och kolla på om du tycker att det är en intressant grej. Han hade spelklarhet på förbundet och jag vet att vi jobbade stenhårt med det. Men jag får gå tillbaka och kolla på det, om du vill grotta i det.

Du tror att det är fel uppgifter vi har fått från Migrationsverket?

- Ja, det tror jag absolut. Det är min absoluta uppfattning.

Minns du hur det gick till när ni fick beskedet om att: ”Nu har han fått sitt arbetstillstånd”?

- Det minns jag inte. Men jag minns att det var en väldig process, annars tänker man inte på det, men jag vet att vi satt samma dag och väntade på speltillståndet för Rodic. Det var ett specifikt fall som vi jobbade stenhårt med så jag kan inte svara på varifrån du fått dina uppgifter. Vi är 100 procent säkra på att vi hade speltillståndet och arbetstillståndet på plats. Annars hade han inte spelat.

När Fotbollskanalen frågar Jansson om han har möjlighet att ta fram och visa de besked som Hammarby fick av Migrationsverket rörande arbetstillståndet tvekar sportchefen, men säger att han möjligtvis kan se om han hittar informationen dagen efter.

- Men jag ser inte att jag har några obligationer att vi ska plocka fram det till dig. Det är skillnad om Migrationsverket frågat om det.

En stund efter att samtalet avslutats ringer Jansson upp Fotbollskanalen. Då är han märkbart irriterad.

- Vi har godkännande från Fotbollsförbundet, tillstyrkt från RF, och på alla sätt gjort det (rätt). Du får nog ta den här grejen med Migrationsverket om du vill göra någonting på det. Så vet du det. Det påverkar inte några tabeller och ingenting. Så har du din kontakt på ”Migrationsverket”, citationstecken. Så får du ta det med dem och de får prata med oss. Nu har jag fått grotta i mejl och pratat med vår advokat och allting. Vi har gjort det vi ska så kämpa vidare du, säger Jansson.

Han ifrågasätter relevansen i frågorna runt Rodic och tycker att Fotbollskanalen borde ha ett annat arbetsfokus.

- Så kan vi höras när vi ska prata fotboll eller viktiga saker, säger Jansson och lägger på.

Enligt Migrationsverket lämnade man den aktuella matchdagen besked till Hammarby om att man mottagit Riksidrottsförbundets tillstyrkande av beslut. Det är inte samma sak som ett faktiskt beslut, utan snarare en grund för myndigheten i dess handläggning av ärendet.

Det var Matthias Vallthell, enhetschef för arbetstillståndsenheten i Norrköping, som pratade med Jesper Jansson i telefon den 13 augusti, innan matchen spelades. Han säger att det enda som bekräftades i det samtalet var att det den dagen inkommit ett tillstyrkande.

- Men det betyder inte att ärendet är beviljat, säger Vallthell och förklarar hur processen ser ut när en fotbollsklubb ansöker om arbetstillstånd för en spelare:

- När ansökan kommer in tittar vi på det och sedan begär vi ett yttrande från Riksidrottsförbundet rörande individen och sedan går de ner till specialförbundet (Svenska Fotbollförbundet) och när vi får tillbaka det så kan vi gå vidare. Tillstyrkandet är en grund för att Migrationsverket ska kunna utfärda ett tillstånd.

Faktum är att Migrationsverket alltid, i fall med professionella idrottare, som tidigast påbörjar handläggningen sju dagar efter att ansökan inkommit. Hammarbys match mot IFK Norrköping spelades sex dagar efter att Rodics ansökan lämnats in.

- Migrationsverket har prioriterad tid för idrottare, som en förmån. Det ligger på mellan sju och tio dagar när man påbörjar ett ärende, säger Vallthell.

Kan Hammarby på något sätt missuppfattat din bekräftelse, och tolkat det faktum att det fanns ett tillstyrkande från SvFF som att det egentligen fanns ett klart beslut?

- Mja… det kan man väl självklart, det beror väl på hur man väljer att tolka det eller inte. Jag vet inte när spelarlicensen gick igenom. Jag fick uppfattningen att man (SvFF) upprättade en spelarlicens då man tillstyrkte tillståndet. Då tror väl klubben att allting är klart, kanske. Och det kan jag väl förstå att det blir förvirrande. Men vi kan inte reglera vad fotbollsförbundet gör för det är inte avhängigt av varandra. Även om en person får en spelarlicens eller inte så kan vi ju fortfarande neka en person ett tillstånd och det betyder att man inte kan nyttja den.

Mattias Vallthell förklarar också att han påpekat för SvFF att ett tillstyrkande inte innebär att en spelare fått sitt arbetstillstånd och därmed får spela.

- Jag ville upplysa honom (Anders Hübinette på SvFF red. anm) hur det var och de facto att när vi remitterar det här så betyder inte det att det är grönt ljus och att de får tillstånd. Men som han berättar det för mig så ger de spelarlicens så fort de har lämnat ett positivt besked för en professionell idrottsutövare. Enligt dem hade han spelarlicens men enligt oss hade han inget arbetstillstånd. Det skiljer ju. Jag sa att jag inte kunde bestämma hur de gör men att de bör vara medvetna om det, och att det är olyckligt om man får uppfattningen att man är redo för spel (vid ett tillstyrkande). Det ville jag att han skulle ta med sig.

Uppfattade du att Anders (Hübinette) gett beskedet att han kunde spela?

- De (SvFF) har ju beviljat en spelarlicens. Sedan har inte de ansvar för om klubbarna låter personen spela eller inte, det sa han. Så det har inte han gjort. Utifrån det är det klubben som får ta ansvar och utforska om man har alla papper på plats, säger chefen från Migrationsverket.

Att Rodic spelade matcher utan arbetstillstånd var något som Migrationsverket upptäckte och därför skickade man en skrivelse till polisen om ärendet. Det ledde till att en förundersökning gällande brott mot utlänningslagen inleddes. Men den lades snabbt ner av Peter Wintersol, då inspektör vid gränspolisenheten.

- Det var så ringa det här brottet så det är ingenting som polisen ska utreda, förklarar Wintersol.

Fotbollskanalen har tagit del av nedläggningsbeslutet och i det står följande:

“Utredningen avser ett brott som inte kan förväntas leda till en strängare påföljd (straff) än böter”.

Efter att ha tagit del av samtliga handlingar i ärendet och pratat med Migrationsverket kontaktar Fotbollskanalen Jesper Jansson igen. Då vill sportchefen över huvud taget inte kommentera det faktum att myndigheten beviljade arbetstillstånd för Rodic först den 21 augusti.

- Jag har inga kommentarer kring det, ta du det med förbundet eller vad du nu vill göra, säger Jansson till Fotbollskanalen.

Det gjordes en polisanmälan, känner du till det?

- Så länge vi inte har hört något från varken Migrationsverket eller förbundet så är det ingen sak för oss.

Den 21 augusti…

- Hör du vad jag säger? Jag har inga kommentarer. Enligt oss har vi gjort det… så länge vi inte har hört från Migrationsverket eller förbundet eller vilka instanser det nu är så har vi ingenting att kommentera.

Jansson vill alltså inte kommentera det faktum att den Hammarby-anställd som skickade in ansökan om arbetstillstånd för Rodic fick beslutet från Migrationsverket skickat till sig när det fattats den 21 augusti. Således informerades då klubben om att spelaren inte hade arbetstillstånd när han spelade mot IFK Norrköping och Örebro.

Svenska Fotbollförbundets tävlingschef Lars Helmersson berättar att Rodic speltid utan arbetstillstånd inte ledde till något ärende hos förbundet.

- Jag var föräldraledig under den perioden, så jag har ingen direkt kännedom om ärendet i sak. Men däremot har jag förstått att det inte är ett ärende som förelagts disciplinnämnden. Så nej, något formellt ärende blev det inte, säger Helmersson.

Tävlingschefen förklarar att SvFF inte får ta del av beslut om arbetstillstånd av Migrationsverket.

- Det blir ett föreningsansvar att kontrollera att spelaren fullt ut har rätt att verka som fotbollsspelare genom ett myndighetsbeslut.

Fotbollskanalen har sökt IFK Norrköpings manager Jens Gustafsson i flera veckors tid. Han har blivit presenterad informationen om att Rodic spelade mot Peking utan arbetstillstånd, men inte återkommit med svar på huruvida det var något som klubben uppmärksammade i samband med matchen. Norrköpings ordförande Peter Hunt säger till Fotbollskanalen att han inte vet om det är något som IFK fick reda på.

Om ÖSK uppmärksammade det kopplat till sin match? Nej. Åtminstone säger sig Örebros manager Axel Kjäll, som vid tidpunkten för matchen mot Hammarby förra året var huvudtränare, inte känna till att man gjorde det.

- Och jag skulle bli mycket överraskad om jag inte fått den informationen om vi känt till det, säger Kjäll.

Vad tänker du när du får höra om det nu?

- Jag tänker väl inte så mycket. Jag skulle behöva veta lite mer om varför det blev så.

Fotbollskanalen har via Hammarbys pressansvarige Axel Pershagen fått beskedet att Vladimir Rodic hänvisar alla kommentarer till sportchefen Jesper Jansson.