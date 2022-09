Hammarby tänker för mycket på guldstriden - vill ta ett snack i spelartruppen: "Sätter sig i bakhuvudet på alla"

Efter att Häcken tappade poäng mot Degerfors hade Hammarby chans att ta in på serieledaren. Men då föll laget ihop i Norrköping och förlorade med 1-4.

Nu menar Mohanad Jeahze att det kan vara så att spelarna tänker för mycket på guldstriden.

- Det är klart att det garanterat sätter sig i bakhuvudet på alla, när man ser att topplag tappar och man ser att man har chans att ta in, säger han.

Borde ni prata om det?

- Ja det tycker jag. Och just starten på halvlekarna, som nu släppte vi in direkt i andra. Samma mot AIK då vi släppte in mål i början på båda halvlekarna. Vi måste vara smartare.

- Vi får börja kolla på nästa match och sluta tänka på guldstriden. Det är nio matcher kvar. Sista två-tre matcherna kan man tänka på sånt. Nu får vi bara ta nästa match. En match i taget.

Vad hände i andra halvlek?

- Det var en kollektiv kollaps. Katastrof. Det är bara att be om ursäkt.

- Det är vi som faller ihop. Första halvlek skapade Norrköping ingenting, och sedan gav vi bort två straffar. Det är vi som ger bort allt, vi gav bort två straffar.