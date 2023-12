Här är tatueringen som Hellberg vill färdigställa i Bajen

Kim Hellberg, 35, är presenterad som ny huvudtränare för Hammarbys herrlag. På pressträffen under torsdagen blev en tatuering som han har en ”snackis”.

Succémannen, som tagit steget från IFK Värnamo till Bajen, har tatuerat in Lennart Johanssons Pokal. Under bucklan finns det plats för ett årtal men just nu står det bara en tvåa där. Någon gång under 2000-talet är alltså hans dröm att få fylla i ett år som bevis för att han själv fått lyfta pokalen.

Hellberg förklarar:

- Jag hade som målsättning tidigt i mitt liv att bli fotbollstränare. Jag har jobbat i tolv år som tränare. Det har varit en lång resa upp från de lägsta divisionerna till hit där jag är i dag.

Annons

- Tidigt under den resan skaffade jag en form av motivation kring vart jag vill, något som jag kan titta på i stunder när jag känner att det kanske är lite tyngre.

- Det är Lennart Johanssons Pokal men den är inte ifylld med något årtal. Jag hoppas få fylla i det.

Ja, när får du göra det? Blir det i Hammarby?

- Jag har ju skrivit ett treårsavtal och hoppas vara här under en lång tid. Då tänker jag att vi borde ha en bra chans att göra det, svarar Hellberg och ler.