Helsingborgs IF – från stor anfallsfabrik till stort anfallsbekymmer: ”Svårt att ge många råd”

HELSINGBORG. Helsingborgs IF sliter med anfallspositionen, men nu har de åtminstone en huvudtränare som är extremt meriterad när det kommer till hög kvalitet på målskytte. - Jag kan ge tusen råd på hur jag tänkte när jag var i avslutsläge, men du måste hitta något som passar just den här individen, säger Henrik Larsson.

Helsingborgs IF har haft en stolt tradition av bra anfallare under 2000-talet, allt från Henrik Larsson till Alvaro Santos, Nikola Djurdjic, Luton Shelton, och Alfred Finnbogason, och skytteligavinnare som Razak Omotoyossi, Alexander Gerndt, och Imad Khalili. Föreningen har flest skytteligavinnare av alla allsvenska lag under de senaste drygt 20 åren.

Det har dock gått tyngre de senaste åren. År 2016 var det bara en spelare som gjorde fler än fyra mål, och det var Jordan Larssons sju mål i den allsvenska grundserien. År 2017 var Ove Akpoveta (åtta mål) bästa målskytt, men utan att imponera. Den enda som har brutit trenden de senaste 3,5 åren är Andri Bjarnason, som nu är såld efter en skadedrabbad vår.

Han lämnade som delad etta i lagets skytteliga från den tunga våren, med tre gjorda mål. Det är ingen hemlighet att HIF vill ersätta honom med en minst lika bra spelare. Fram tills dess lär Mamudu Moro eller Noel Mbo göra Rasmus Jönsson sällskap längst fram.

Det positiva: föreningens nygamla huvudtränare är en av svensk fotbolls absolut bästa anfallare genom tiderna.

- Men det är svårt att ge många råd till dem, säger Larsson till Fotbollskanalen.

- Jag kan ge tusen råd på hur jag tänkte när jag var i avslutsläge, men du måste hitta något som passar just den här individen. Det finns massa råd att ge, men frågan är om det fastnar. Det är lite så. I slutändan måste du ut och göra det själv.

Larsson säger att förhoppningen nu är att någon ska ta chansen så pass mycket att den spelaren är ett alternativ även efter att ett nyförvärv anlänt. Vad är det då Larsson vill ha i en anfallare?

- Det enklaste i svaret är mål, men det är så mycket mer i en anfallare.

- Det är ett försvarsarbete, det är ett ”hold up”-spel som är viktigt, spelförståelse, se löpvägar, hur många ”tomma” löp du orkar göra innan du ruttnar ihop fullständigt... Som forward måste du vara optimist. När det är ett läge att gå, då måste du tro på det. Får du inte bollen så får du ta det, och så får du ta nästa löp istället. Förhoppningsvis ser någon dig när du ger dig iväg tredje, fjärde, femte gången.

Oavsett vem som spelar allra längst fram så lär den spelaren ha Rasmus Jönsson precis bakom sig. Jönsson har en roll som en släpande anfallare, och hade en del bra prestationer under våren. Enligt SofaScore har han skapat näst flest målchanser av alla spelare i allsvenskan. 24 gånger har hans passningar gett medspelarna avslut, men ändå står han på noll assist (och tre mål).

I höst vill han involvera sig ännu mer i spelet, och fixa till det sista i skärpan.

- Det är något vi behöver jobba med. Vi hoppas att det släpper snart också. Speciellt som offensiv spelare är det viktigt att inte tänka för mycket heller. Att man bara försöker slappna av när man kommer till lägena, säger Jönsson.

Du har varit med i många perioder av med- och motflyt. Du har inte känt av att det saknats något särskilt den här gången?

- Det är lite svårt att säga. Det är alltid små detaljer när man väl kommer upp dit. Man ska ha en bra touch, en bra löpning, lite smågrejer där vi har saknat lite av skarpheten mot slutet. För att ändra på det... Man kan gå in och kolla detaljer, som vi också gör, men samtidigt gäller det att bara jobba vidare. Vi har många bra spelare. Då släpper det till slut.

Förhoppningen är också att det kan gå ganska snabbt för unga offensiva spelare som Moro, Mbo, Kundai Benyu, och Max Svensson.

- Det är mycket snack om att vi har en så gammal trupp, men vi har ändå spelare med väldigt bra potential framåt. Det är bara en tidsfråga innan de kan få det lite att lossna.

Helsingborgs IF möter i dag Örebro SK. Matchen sänds via C More och börjar 19.00. I ÖSK saknas bland annat Fabio, Johan Mårtensson, Daniel Björnquist, Albin Granlund, och Michael Omoh. I HIF saknas Pär Hansson och Alexander Farnerud.