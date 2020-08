HIF:s läkare om att matchen ska spelas: "Det har jag absolut inte sagt"

Under lördagen skickade Helsingborgs IF in en hemställan till Svenska Fotbollförbundet om att flytta söndagens möte med Djurgården. Detta med anledning av att klubben drabbats av ytterligare coronafall.

Enligt Djurgårdens sportchef Bosse Andersson ska Stockholms-klubben dock fått besked om att matchen ska spelas precis som vanligt. Vem som ska ha lämnat det beskedet till Djurgården? Helsingborgs läkare, Harald Roos.

- Det är helt fel. Jag har precis pratat med Djurgårdens sjukgymnast och vi är helt överens om att vi inte har något besked om matchen ska spelas eller inte. Det får vi inte förrän tävlingskommittén ger oss det beslutet, säger Roos och fortsätter:

- Till dess måste vi utgå från att matchen ska spela innan vi har besked, det är vad jag har sagt. Så ligger det till. Jag har absolut inte sagt att någon match ska spelas utan tvärtom. Den klubb som jag representerar har lämnat in en hemställan om att skjuta upp matchen. Men det är Svenska Fotbollförbundet som får bestämma.

Vet ni när ni kommer få besked från förbundet?

- Vi har haft kontakt med dem och försökt få svar på det när det ska komma. De har i nuläget inte kunnat lämna något besked. Jag är osäker på om vi får besked i dag.

Tidigare under lördagen berättade ordföranden i SvFF:s tävlingskommitté, Christer Gustafsson, att det kan komma att dröja med ett besked till i morgon.

- Jag har förstått att det möjligen är på det sättet. Det är tråkigt för alla parter. Ju förr desto bättre. Men det är som sagt inget jag kan påverka, säger Roos och avslutar:

- Om det blir en fotbollsmatch är det klart att den ska genomföras på ett säkert och bra sätt, det ska jag naturligtvis bidra med.