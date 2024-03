IFK Värnamo 2024: "Överlever laget alla tunga tapp?"

Placering 2023: Femma.

Nyförvärv: Viktor Andersson (mv, Malmö FF), Samuel Kotto (b, Malmö FF, lån), Johan Rapp (b, Landskrona Bois), David Mikhail (mv, Täby FK), Mohammad Alsalkhadi (mf, Sandvikens IF).

Förluster: Oscar Johansson Schellhas (mf, Hammarby IF), Victor Eriksson (b, Minnesota United), Nils Wallenberg (mf, Norrby IF), Charlie Vindehall (mf, Örgryte IS), Pontus Kindberg (b, ny klubb ej klar), Netinho (b, Brasiliense), Pilip Vaitsiakhovich (mv, ny klubb ej klar), Edvin Becirovic (fw, Gais), Bernardo Vilar (b, Sheriff Tiraspol, lån), Albion Ademi (fw, Tianjin Jinmen Tiger), Hampus Gustafsson (mv, Örgryte IS).

FÖRSÄSONGEN

Cupen blev inte bra där laget åkte ut i en ganska svag grupp. Seger mot Helsingborg och Trelleborg men förlust med 0-1 mot Halmstad.

NYCKELSPELARNA

Simon Thern och Gustav Engvall. Thern är kvar och i sättet som Värnamo spelar på är han med sin spelförståelse och skicklighet väldigt viktig. Engvall är målskytten som kommer bli ännu viktigare i år när Albion Ademi och Oscar Johansson har lämnat.

GENOMBROTTET

Samuel Kotto. Utlånad från Malmö FF och nyförvärvet hann knappt göra en träning med Värnamo innan Simon Thern öste beröm över mittbacken.

SNACKISEN

Kim Hellberg. Han fick väldigt mycket beröm för jobbet han gjorde i klubben. I vintras kopplades han ihop med klubbar i Sverige och utomlands - och landade i Hammarby.

FRÅGETECKNET

Laget har tappat en hel drös viktiga pjäser. Tränaren Kim Hellberg har lämnat och tog med sig Oscar Johansson Schellhas till Hammarby. Albion Ademi har flyttat till Kina. Victor Eriksson har åkt till Minnesota, och dessutom har hans backkollega Emin Grozdanic gått sönder. Överlever Värnamo detta?

VIKTOR ELMS ANALYS

Värnamos finfina fjolårssäsong var en engångsföreteelse. Tappen av Eriksson, Johansson och Ademi kommer att bli kännbara. Med stor sannolikhet kommer de att vilja fortsätta spela det spel som ledde dem uppåt i tabellen, men skillnaden i år blir att de inte kommer att få in bollen i mål lika ofta. Spelartruppen har viss spets men är känslig mot skador. Cupspelets prestationer var okej men inte mer och det var flera gånger de åkte på farliga kontringslägen bakåt. För att inte behöva hamna långt ner i tabellen behöver de förbättra sin det i off och dessutom bli mer distinkta i avslutslägen. Värnamo kan både bli fågel och fisk men just nu lutar det mer åt fisk.

FOTBOLLSLABBET-SIFFRORNA

Lätt åderlåtna Värnamo. Man tappade en riktig guldklimp i Albion Ademi som var en av allsvenskans bästa spelare under fjolåret.

Men Simon Thern är kvar! Och han är en smart spelare med stor spelförståelse som kan göra andra bättre. Och det lär han behöva göra.

Hur gör man andra bättre då? Jo, en sak kan vara att inte bara ge andra bollen genom att passa till dem utan också att passa till dem när de är rättvända, det vill säga riktade mot motståndarens mål. I svenska cupen 2024 har Simon Thern varit näst bäst av alla på just detta. Det gör det lite lättare för medspelare i nästa situation helt enkelt.