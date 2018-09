Ishizaki om Elfsborgs kris: ”Levt med det sedan första matcherna”

Stefan Ishizaki, 36, lämnade inför den här säsongen AIK för att flytta tillbaka till Borås och Elfsborg, en klubb och en stad som han bodde i och tillhörde mellan 2006 och 2013. Då var det idel topplaceringar och bäst två SM-guld, nu i stället bottenstrid och kamp för nytt kontrakt.

Ishizaki och Elfsborg hamnade tidigt i en prekär sits med tre raka förluster på de första tre matcherna, samtidigt som laget nu åter är inne i en negativ trend med åtta raka matcher utan seger. Det innebär att laget numera endast har två poäng ner till Brommapojkarna på kvalplats i botten.

- Det är ingen rolig tabelläsning, men samtidigt kan vi bara göra det bästa av det. Vi kan inte blicka tillbaka och eller för långt fram. Det är klyschigt, men man måste se till att göra så bra vi kan av det vi har här och nu. Först måste vi göra det bra på träning och sedan på match. Det är där fokus måste ligga nu och det vi måste göra. V måste även fortsätta tro på oss själva och kriga, säger Stefan Ishizaki till Fotbollskanalen.

Senast kryssade Elfsborg till 1-1 mot Kalmar och dessförinnan ledde laget med 2-0 mot Djurgården, men tappade sent till 2-2. Det var ett fall framåt för klubben.

- Vi ville ha ut mer av de sista matcherna. Vi ledde med 2-0 mot Djurgården och fick två tuffa domslut emot oss, som gjorde att vi tappade två poäng. Det var otroligt tufft, men vi reste oss samtidigt mot Kalmar. De hade inte många avslut, men är farliga på fasta (situationer) och lyckades få in en hörna, vilket räckte till kryss. Vi har tagit ett stort steg framåt både spelmässiga och med känslan i laget. Vi kommer ändå från två matcher med en positiv riktning. Nu är det ett derby och det kommer att bli tufft och kommer att smälla. Blåvitt vill ju minst lika mycket ta poäng, säger han.

Påverkas ni något av den här prekära situationen med åtta raka matcher utan seger och endast två poäng ner till Brommapojkarna på kvalplats till superettan?

- Nej, vi har ändå levt med detta sedan de tre första matcherna av säsongen, då vi blev stämplade som ett krislag. Vi kommer bara att fortsätta träna dag in och dag ut på vårt spelsystem och på att våga mer. Vi ska tro på oss själva, klyschigt, men det är nyckeln framåt.

Vad gör du som erfaren spelare för ett lag i den här situationen?

- Jag försöker att vara med och ställa krav för att se till att laget går åt rätt riktning. Det är samtidigt även en balansgång, då man även måste hålla alla glada. Du kan inte ha en trupp som är sur och där allt är negativt. Det måste vara en positiv inställning och krav, så att laget blir bättre varje dag. Det har jag försökt att bidra med. Det är heller inte min bästa säsong, men så är det. Det är bara att kämpa vidare för klubben och kamraterna.

Elfsborg hämtade även in ett par nya namn i sommar – backen Fredrik Holst, rutinerade anfallaren Chinedu Obasi och yttern David Boysen. Det var positivt för laget.

- Vi har två spelare som har gått rakt in i startelvan – Obasi (Chinedu) och Fredrik (Holst) – och gjort det väldigt bra. Det är två spelare som har lyft oss otroligt mycket. David (Boysen) kom lite otränad, men har också visat bra kvaliteter och vi kommer att ha nytta av honom senare. Det betyder otroligt mycket (att få in nya spelare), inte bara utåt som en signal att vi satsar, även för att det lyfter truppen. Det kommer in tre spelare som vill ha en plats i startelva, samtidigt som andra spelare också vill ha platsen. Det innebär att det blir bättre träningar och att man måste visa framfötterna för att få spela. Alla har lyft oss otroligt mycket. De lyfter dem som redan var på plats.

Efter en veckas landslagsuppehåll, så behöver Elfsborg i kväll bryta den åtta matcher långa trenden utan seger, men inte mot vilket motstånd som helst – rivalen IFK Göteborg på Gamla Ullevi.

- Det är en otroligt viktig match, även om varje match är extremt viktig i det läget vi är i nu med bara några poäng ner till kval. Alla poäng är livsviktiga för oss. Sedan är det även en match som betyder otroligt mycket för våra fans, att åka till Göteborg och slå Blåvitt hade gjort många fans nöjda.

Matchen börjar klockan 17.30 i kväll och sänds på C More Fotboll och streamat på C More.