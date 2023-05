Jansson öppnar för ny bransch: "Då slipper en del se mitt huvud"

Jesper Jansson kom till Hammarby 2017 och har sedan dess varit med och fört klubben till ett cupguld och samtidigt bidragit till att klubben har etablerat sig som en allsvensk toppklubb.

Men alla resor har sitt slut och den första september lämnar Jansson över sportchefsrollen i Hammarby, för att söka sig mot nya utmaningar.

- Det är ett beslut som har vuxit fram. Jag har varit jävligt länge i svensk fotboll och nu har jag varit i Hammarby i sex och ett halvt år och jag fått oerhörda känslor för klubben och jag känner att vi har byggt upp den till en nivå där det är stabilt. Jag hänvisade till (Marcelo) Lippis uttalande "Better to stop one year to early then one minute to late", sa Jesper Jansson på en onsdagens presskonferens på Årsta.

2017 klev Jesper Jansson in som sportchef i ett Hammarby som säsongen innan hade slutat på elfte plats i den allsvenska tabellen. Under Janssons ledning har Hammarby etablerat sig som ett topplag och fått chansen att spela ute i Europa tre gånger om.

- I den bästa av världar hade vi vunnit ett SM-guld ifjol. Men då hade jag samtidigt suttit här och tänkt "Det vore gött att spela Champions League". Så det blir aldrig bra tajming, men som jag har sagt hela tiden så gillar jag att jobba på kontrakt och den dagen man känner att man är färdig så skakar man hand och går vidare, förklarade Jansson och fortsatte:

- Vi har ett väldigt bra lag, en akademi som går så att det susar, vi har ett HTFF som jag har fått vara med och bygga upp och en bra ekonomi. Det ligger väl rätt i tiden och så är det en del som slipper se mitt huvud i svensk fotboll efter det.

I höstas satt Jansson på ett utgående avtal med Hammarby. Men i samråd med klubben förnyades förtroendet genom en tillsvidareanställning. En anställning som nu alltså avslutas efter sommaren, mindre än ett år efter att tillsvidareanställningen trädde i kraft.

- De här tankarna var redan då, att vad är tajmingen. På något sätt är det nog så att som gammal spelare och som ledare att ha ett slutdatum. Det känner jag nu också. Vi sätter upp det slutdatumet, den 31/8, så tror jag att jag kan få en jäkla energi, konstaterade Jesper Jansson och fortsatte:

- Det är ett slitsamt jobb och man står där hela tiden och då måste man vara spetsig och trubbas man av lite i kanterna så kanske man behöver en liten paus och återhämta sig.

Jobbet som sportchef i en allsvensk klubb för med sig ett stort ansvar och en stor press utifrån. Hammarby är inget undantag, men trycket utifrån är inget som har legat till grund för beslutet.

- Jag måste säga att Hammarby är oerhört speciellt som klubb. Det är stora känslor, men framför allt ett oerhört hjärta som jag har fått för Hammarby.

Har du fått ta emot hot riktade mot dig under säsongsinledningen?

- Nej, det har jag absolut inte fått. Sedan blir folk lite besvikna, men spelarna blir lika besvikna, det är det man måste förstå. Vi förstår kritik och buande, men gör det inte i halvtid, gör det efter matchen när vi vet hur resultatet blev.

Efter att ha agerat som sportchef i Helsingborgs IF och Hammarby, samt chefsscout för FC Köpenhamn, är framtidsplanerna inte skrivna i sten.

- Jag vet inte, jag har ju funderat lite på det där. Jag har ju bara jobbat inom fotbollen. Ibland har jag haft funderingar på att applicera mina tankar i någon helt annan bransch. Men samtidigt, jag brinner för fotbollen och det jag gör, så det är svårt att säga.

Härnäst väntar ett sökande efter en ny sportchef för Hammarbys vd, Richard von Yxkull, och resten av klubbens sportsliga ledning. Men Janssons beslut att säga upp sig kom inte som någon chock inom klubbledningen.

- Det är förstås tråkigt. Jag fick reda på det i helgen och har pratat en hel del med Jesper och vår sportsliga organisation och det är förstås tråkigt, men vi respekterar hans beslut, säger Richard von Yxkull och fortsätter:

- Det var inte väntat på det sättet. Men sedan var det kanske inte jätteförvånande att han väljer att lämna. Vi hade en ganska lång process i höstas, när han valde att förlänga. Vi hade redan då vissa diskussioner om framtiden och då förstod vi att han hade vissa tankar.

Tidigare har klubbar som AIK och IFK Göteborg haft problem med att hitta nya sportchefer, ett arbete som har dragit ut på tiden. Men Richard von Yxkull har ingen panik över att letandet efter en ny sportchef inte har inletts.

- Nej det har inte inletts. Det är ett arbete som ligger framför oss. Vi tittar alltid på hur klubben ska utvecklas och vilka resurser och kompetenser vi har eller behöver. Men nu blir det lite mer intensivt framöver.

Hur blir det att ersätta Jesper Jansson?

- Svårt. Jag tror inte att man ersätter Jesper med Jesper. Det finns ingen annan Jesper där ute. Nu ska vi nog sätta oss ner och lite hur vi vill strukturera oss och vilka behov vi har framåt. Den här resan kommer fortsätta utan Jesper också och det kommer vi nog lösa.

Men Jesper Jansson har fortfarande arbete framför sig. Utöver det avslutande sommarfönstret, kommer Jansson även finnas med i processen för att tillsätta den nya sportchefen.

- Det är den nuvarande sportsliga organisationen, där kommer Jesper fortsatt att vara en del framåt. Sedan är det klubbledningen med styrelse och jag själv. Sedan tror jag inte att Jesper personligen kommer att tillsätta sin efterträdare, men han kommer säkert att vara ett bollplank och en resurs i det arbetet, avslutar Richard von Yxkull.