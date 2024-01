Johansson Schellhas förklarar Hammarby-valet: "Något jag har kämpat för länge"

Oscar Johansson Schellhas, 28, blev under tisdagen presenterad som Hammarby IF:s första nyförvärv under 2024. Efter fem mål och nio assist på 30 seriematcher med IFK Värnamo under den gångna säsongen fortsätter han nu sin karriär i Bajen.

Johansson Schellhas är glad över sitt treårskontrakt med Hammarby.

- Det känns såklart väldigt roligt, då det är något jag har kämpat för länge. Jag har försökt ta mig till den här nivån, så det känns oerhört skönt att ha skrivit på för Hammarby. Det är en otroligt fin förening med fina fans och fina personer, som har tagit väldigt väl hand om mig i dag, säger han till Fotbollskanalen och fortsätter:

Annons

- Jag har både övervägt en ny utmaning och Värnamo, som ville förlänga, men för någon vecka sedan landade jag i att jag ville testa en ny utmaning och när Hammarby kom in i bilden kändes det helt rätt.

Samtidigt är 28-åringen lite trött när han pratar med Fotbollskanalen - efter en lång dag - med tanke på att han klev upp redan före klockan 05.00 under tisdagen för att resa till Stockholm och slutföra de sista pusselbitarna i övergången.

- Det har varit en lång dag (med medicinska tester och liknande). Jag åkte hemifrån vid 04.50 i morse, säger han.

Vad lockade med Hammarby?

- Supportrarna, en storklubb och toppklubb i Sverige. Samtidigt har jag fått en känsla, när jag har varit här, att de tar hand om en som att det är en mindre klubb. Sedan är Kim (Hellberg, chefstränare) och David (Selini, assisterande tränare), här också. Hammarby vill också bedriva det spelet som jag vill bedriva, så det passar väldigt bra.

Annons

Johansson Schellhas har under de senaste åren haft Bajens nye tränare Kim Hellberg som boss i Småland och hymlar inte om tränarens betydelse för övergången.

- Det är klart att det betyder väldigt mycket här i början, då jag flyttar in ny som spelare och till en ny stad, just att jag känner tränaren och vet vad han vill ha ut av en, som fotbollsspelare och att jag kan gå ut och leverera det direkt. Det är självklart väldigt skönt att veta innan jag egentligen har varit igång.

Har Hellberg tjatat på dig om att komma till Bajen?

- Han har inte tjatat, men vi tycker om varandra som personer. Han gillar mig som spelare och jag gillar honom som tränare. Vi vet att vi passar bra ihop, och om det skulle finnas en möjlighet, så skulle det kännas självklart från båda håll.

Johansson Schellhas har samtidigt tidigare även kopplats ihop med både BK Häcken och IF Elfsborg. Han vill inte kommentera just de klubbarna närmare.

Annons

- Det är väl alltid olika parametrar man överväger, och till slut kände jag att det här valet var det rätta, och det jag landade i nu. Det känns väldigt rätt nu efteråt, när jag väl har skrivit på, att det är här jag ska vara just nu.

Var det utländska klubbar som jagade dig?

- Det fanns lite intresse, men det var inget jag ville ha. Vi har landat i detta tillsammans, jag och min fru, att det här är det bästa för oss just nu, då vi väntar tillökning i februari. Då kände vi att det här skulle passa oss väldigt fint.

Johansson Schellhas tycker nu att det finns förutsättningar för en fin säsong för honom i Stockholmsklubben.

- Jag vet hur Kim vill spela fotboll, och det passar mig väldigt väl. Sedan hoppas jag att jag passar väl in i gruppen med alla spelare och får fina relationer med dem. Då kan det gå väldigt bra den här säsongen också.

Annons

Tränaren Kim Hellberg har sedan tidigare en tatuering på sitt bröst med den allsvenska pokalen, och hoppas förstås på att tatuera in ett årtal under sejouren i Hammarby.

Johansson Schellhas hoppas på en fin säsong, men kan inte garantera att Hellberg behöver ta sig till en tatueringsstudio i slutet av 2024.

- Man får förvänta sig att vi kommer bedriva ett eget spel och kommer köra på med fullt ös från början så som Kim vill bedriva sitt spel. Förhoppningsvis kan man väl tatuera på Kim något nummer där i slutet också, säger 28-åringen.

Johansson Schellhas har i flera år tillhört Värnamo, men har även en bakgrund med spel i Trelleborgs FF. Totalt sett har han gjort 30 mål och 25 assist på 217 matcher med Värnamo.