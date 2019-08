Juniors glädje - kan göra comeback mot Peking: "Vore såklart jättekul"

Hammarbys mittfältare Serge-Junior Martinsson Ngouali, 27, skadade i slutet av oktober i fjol korsbandet illa och har sedan dess kämpat för att ta sig tillbaka. Bajen-tränaren Stefan Billborn bekräftade däremot tidigare i veckan att mittfältaren nu är friskförklarad.

- Junior är helt friskförklarad nu, han skulle kunna ha suttit på bänken i dag men vi valde att låta honom träna hemma i stället. Vi har ingen U21-serie som vi är med i att matcha honom i så det är lika bra att kasta in honom, men att han skulle gå från start… det är nog bara han själv som tycker, sa Billborn till C More.

Martinsson Ngouali berättar nu själv att han är glad över att vara tillbaka i full träning och att han dessutom är redo för att spela matcher igen.

- Det är jätteroligt att helt enkelt få möjlighet att spela match och träna med laget hundra procent. Det är bara roligt, säger han i en tv-intervju på Hammarbys hemsida.

- Jag ville spela för en månad sedan, men då fick jag inte, då man måste klara av vissa formaliteter, som jag kallar det, med lite tester och sådana saker. Nu får jag spela match, om man bara kollar sådär, fortsätter han.

Däremot vill han inte avslöja om det blir comeback på söndag mot IFK Norrköping på Östgötaporten.

- Det får inte jag prata om. Det är Stefan som pratar om det där, men det vore såklart jättekul för mig att spela, men det är som jag sagt. När det är dags för mig att spela kommer jag att spela och om det inte är dags för mig att spela kommer jag inte att spela. Vi får se vad som händer.