JUST NU: Sandberg tillbaka i Bajen-elvan - och Khalili tillbaka på topp

Hammarby har fått en strålande inledning på allsvenskan och tagit fyra raka segrar. Under söndagen jagar serieledaren ännu en vinst när man gästar Häcken på Bravida Arena.

Simon Sandberg har missat de två senaste matcherna på grund av skada men är nu tillbaka från start. Även Imad Khalili startar och ersätter Pa Dibba, som blev målskytt senast.

I Häcken startar Moestafa El Kabir för första gången i år.

Lagens startelvor:

Häcken: Abrahamsson - Andersson, Wahlström, Lindgren, Arkivou - Friberg, Irandust, Faltsetas - Mohammed, El Kabir, Paulinho.

Hammarby: Wiland - Sandberg, Paulsen, Fällman, Borges - Andersen, Martinsson Ngouali - Tankovic, Djurdjic, Hamad - Khalili.

