TV: El Kabir om formen: "Några kilon ska bort"

Moestafa El Kabir presenterades av Häcken bara dagar före den allsvenska premiären. Den tidigare Häcken-stjärnans fysik har dock ifrågasatts. Målmässigt har det dock gått bra. I dagens 2-2-match mot Hammarby gjorde anfallaren sitt andra allsvenska mål i sin första allsvenska start den här säsongen. Före dagens match hade han bara spelat 39 minuter.

- Vi släpper in två mål ganska billigt. Efter målet släpper vi in dem in i matchen, lite otur med våra tavlar men det är sånt som händer i fotboll. Vi gör en bra match i övrigt, men man får vara nöjd med en poäng här.

Stjärnan, som är på lån under våren, medger att hans egen form inte är på topp.

- Jag har några onödiga kilon som ska bort, men vi jobbar på det. Man får inte göra det för snabbt så man skadar sig. Jag är här fram till VM-uppehållet och så får jag försöka hålla mig frisk och spela så mycket som möjligt. Om det nu är 70 minuter varje vecka så får det vara så.