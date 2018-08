Kaoset runt Ghoddos - Huesca kan ta ärendet till Fifa

Under söndagen gjorde Saman Ghoddos av allt att döma sin sista hemmamatch för Östersund. Anfallaren hoppade in i mötet med Kalmar FF – och sköt segern till hemmalaget under matchens slutminuter.

Nu väntar med största sannolikhet en flytt till franska Rennes för Ghoddos.

- Det är inte så klart som folk tror. Det som har hänt är att Kindberg äntligen har accepterat ett bud. Jag ska dit och bekanta mig med klubben och sedan får vi se vad som händer, sa Ghoddos till Fotbollskanalen efter matchen.

Länge såg det troliga dock ut att bli en flytt till den spanska klubben Huesca, som i år är nykomling i La Liga. Ghoddos var på plats i staden, efter att ÖFK gett sin tillåtelse – och på bilder som agenten Quique Pina la ut såg det ut som att anfallaren skrev på ett papper. Pina skrev även på Instagram (ett inlägg han nu tagit bort) att Ghoddos var klar, vilket ordföranden Daniel Kindberg och Ghoddos själv dementerade.

- Nej, det är jag inte. Jag skulle bara se staden, träffa ledningen och allt som har med klubben att göra. Jag är nöjd, det var jättetrevligt men transferfönstret är fortfarande öppet och man vet aldrig vad som händer, sa Ghoddos till Östersunds-Posten.

Nu rapporterar radiokanalen Deportes Copa Huesca att det är irriterat i Huesca-lägret, då klubben menar att papper för övergången redan är påskrivna, av Ghoddos och Huesca och att Ghoddos är deras spelare. Det ska finnas alltså ett avtal som både Huesca och Ghoddos skrivit på, men Östersund ska dock ha backat ur affären. Huesca uppges vara säker på att man har rätt i frågan – och infinner sig inte Ghoddos kan man komma att ta ärendet till Fifa. Även lokaltidningen Diario del Alto Aragon spekulerar i att Huesca kan ta ärendet vidare till Fifa.

Fotbollskanalen har sökt Saman Ghoddos och Daniel Kindberg för en kommentar, utan framgång. I samband med att Quique Pina la upp bilden och texten att "Ghoddos var klar" sa Kindberg dock så här till Expressen:

- Jag har sett dem (bilderna red anm.). Han har fått vår tillåtelse att åka ner till Spanien och bekanta sig med klubben, men inte att skriva på något. Jag har ingen aning vem den där agenten är. Vi har aldrig haft något med honom att göra och kommer inte ha det heller. Saman är på väg hem till Sverige igen.

- Han är absolut inte klar för någon klubb och vi kommer inte att skriva på ett avtal med Huesca. Det är absolut inte aktuellt i dagsläget.



Saman Ghoddos själv ville inte gå in på vad för typ av dokument han skrivit på.

- Det är mellan mig och den klubben vad jag skrev på där, sa han till Östersunds-Posten under söndagen.

Enligt den franska tidningen L'Équipe betalar Rennes 36 miljoner kronor för Ghoddos, om affären går i lås.