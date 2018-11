Kennedy gjorde årets mål i allsvenskan

Under måndagskvällen hölls Allsvenskans Stora Pris. Under galan så presenterades bland annat vinnaren av Årets mål i serien. Vinnare blev Kennedy Bakircioglu, med 45 procent av rösterna.

Hammarby-ikonen, som nu avslutat spelarkarriären, stod för en magnifik frispark i mötet med IFK Göteborg på Tele2 Arena den 1 oktober. Målet kommer att bli extra ihågkommet bland Bajen-fansen efter firandet, då 38-åringen fångade en öl som kastades in från publiken och tog en klunk.

Kennedy har tidigare sagt att han var sugen på att sluta direkt efter Blåvitt-matchen.

- Efter matchen så kände jag bara: jag tar min skor, jag går till presskonferensen och så säger jag; 'tack för mig! Tack för så hemskt mycket för alla fina år, jag tackar för mig', sa han till TV4-Sporten.

- Det här var precis vad jag ville och alla fans fick uppleva det också.

I finalomröstningen ställdes Kennedy mot AIK:s Stefan Silva och Östersunds Dino Islamovic. Silva fick 37 procent av rösterna och Islamovic fick 18 procent.

I den första omröstningen, då tio kandidater var med, kom 28 787 röster in. I finalomröstningen under måndagskvällen kom det in 24 629 röster.