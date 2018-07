På måndagen tar Hammarby emot Dalkurd hemma på Tele2 Arena och till mötet får klubben tillbaka ytterbacken Simon Sandberg som har saknats efter VM-uppehållet. Däremot får serietvåan klara sig utan Imad Khalili.

På sin hemsida skriver Hammarby att Khalili saknas på grund av en knästukning och Bajen får därmed klara sig utan mittfältaren som varit ordinarie i Hammarbys startelva under säsongen.

Ett glädjebesked, utöver Sandbergs återkomst, är att Björn Paulsen återigen finns tillgänglig efter att ha varit avstängd i lagets senaste match mot Elfsborg.

Måndagens möte mellan Hammarby och Dalkurd visas i C More och kan streamas via cmore.se.