Klart: Netabay återförenas med Rydström i Kalmar FF

Nahom Girmai Netabay kom till Sirius under förra året och spelade då under Henrik Rydström. Nu kommer de båda återförenas i Kalmar FF. Mittfältaren är klar för en övergång till konkurrenten.



- Det känns jättebra att komma till Kalmar FF. Jag tycker om hur laget spelar fotboll och hoppas kunna ta nästa steg i min utveckling. Jag har haft Henrik Rydström som tränare tidigare och vet vad han vill få ut av sina spelare. Han har höga krav och det är något jag trivs bra med. Jag har sett många matcher under året och blivit väldigt imponerad över hur laget presterar. Nu hoppas jag att vi ska kunna ta nästa steg tillsammans och bli ännu bättre.

Netabay karriär har utvecklats mycket över de senaste åren. Fram tills 2018 spelade han i division 1 och har sedan via Varbergs BoIS, då i superettan, tagit steget upp i allsvenskan.



- I Nahom får vi in en spelare med hög intensitet, bra i presspel, skicklig med boll och även poängspelare. Han är en vänsterfotad spelare som kan användas i många olika roller, både centralt och från båda kanterna. Jag tyckte han var bra redan i Kristianstad, hade en fin utveckling i Varberg och tagit ytterligare steg under tiden i IK Sirius. Resan från Division 1 till Allsvenskan har han klarat av på ett bra sätt med de temposkillnaderna som finns mellan serierna, säger Kalmar FF:s sportchef Jörgen Petersson.