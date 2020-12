Klubbchefen bekräftar: "Sagt att han gärna ser en ny utmaning"

Elfsborg gjorde en succésäsong 2020, där man knep åt sig en andraplats och kvalificerade sig till Europa League.

Nu har arbetet redan börjat inför säsongen 2021. Till skillnad från många andra allsvenska klubbar har Elfsborg bara fåtalet kontrakt som löper ut efter säsongen, två mer specifikt: Rasmus Rosenqvist, 24, och Robert Gojani, 28.

Man har inte gått ut med om huruvida de två stannar i klubben eller inte, men nu bekräftar klubbchefen Stefan Andreasson till Fotbollskanalen att Rosenqvist lämnar och Gojani har meddelat att han vill ha en ny utmaning efter tre säsonger i i klubben.

- Rasmus Rosenqvist har varit med oss i många, många år och är redo för nästa utmaning, säger Andreasson till Fotbollskanalen.

Hur ser det ut för Robert Gojani? Arbetar ni med en kontraktsförlängning eller kommer han att lämna när hans kontrakt går ut vid årsskiftet?

- Nej, men han har kört allsvenskan väldigt länge, har varit hos oss i tre år och har gjort en resa med oss där han har varit enormt viktig på alla sätt. Sedan har han sagt att han gärna ser en ny utmaning, och de förstår vi och det har vi respekterat. Därför har vi inte jagat livet ur honom med en förlängning, utan vi har snarare sagt okej då är det som gäller, säger Andreasson och fortsätter:

- Frågar du mig idag så är det säkert så att Robert får en ny utmaning någonstans. Är det inte så kan han knacka på dörren till Elfsborg. Men bollen är mer hos honom just nu, att han vill göra någonting annat än allsvenskan. Det är vi bekväma med, men sen om han ändå landar i att han vill stanna i Elfsborg så kommer vi att lyssna på det.

Annars förväntar sig Andreasson att grunden för säsongen 2021 ska vara den spelartrupp som i år har varit med och tagit andraplatsen.

- Det har varit en makalöst fin säsong, vi blev tvåa och kunde till och med kanske gjort mer. I den gruppen som har gjort det såg vi sex egna spelare från start i sista matchen och ytterligare tre som kom in som inhoppare - vi hade alltså nio egna spelare i spel under sista matchen och det är helt unikt utan att veta alla siffror. Vi har dessutom sex, sju, åtta spelare som varit bland de bästa på sina positioner i allsvenskan. Så vi har en grupp som har gjort ett enormt år och det är grunden. Sedan händer det alltid saker i fotbollen, förklarar Andreasson och fortsätter:

- Vi har spelare som kommer att få karriärer utomlands, men sedan om det händer i januari eller inte återstår att se. Vi har egna spelare som vi kommer att flytta upp ett antal, det finns alltid de som står och knackar på dörren. Sedan blir det alltid så att det kommer till spelare också, men det är mer ett jobb för Jimmy Thelin och kompani, vad de tycker man behöver för att vara redo för 2021:s utmaning.

Dessutom är covid-pandemin fortfarande i full gång och lär säkert vara det en bit in i 2021. Något man måste ha i åtanke, menar Andreasson.

- Vi en corona-period och under 2020 så vi har varit restriktiva med att ta in spelare. Vi tog in en spelare, det gjorde vi. Men man får utgå efter en försiktighetsprincip, med en balans av att våga vara kloka och samtidigt våga göra investeringar. Man kan inte trycka på gasen och köra på som vanligt, för det är en speciell period som man måste ha respekt för rent ekonomiskt.