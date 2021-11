Komfortabel seger för Blåvitt - Östersund utklassat på Gamla Ullevi

IFK Göteborg tog under söndagseftermiddagen emot jumbon Östersunds FK hemma på Gamla Ullevi i Göteborg. Blåvitt hade en åttondeplats och hemmafördel i cupen att spela för, medan bortalaget redan hade varit klart för degradering sedan en lång tid tillbaka.

Det skulle bara dröja två minuter innan Oscar Wendt spelade fram Marcus Berg från sin vänsterkant. Berg tryckte dit 1-0 - till hemmapublikens stora förtjusning. Det tidiga ledningsmålet till trots, hade Blåvitt emellanåt stora problem att hitta rätt i uppspelsfasen och Östersund vann ofta boll högt upp i banan.

I den 23:e matchminuten kom hemmalagets August Erlingmark i ett fint omställningsläge. Mittfältaren avlossade ett vasst skott - som smet strax ovanför ribban. Bara minuten senare tog sig Marcus Berg in i offensivt straffområde och spelade in en boll som, lite turligt, letade sig förbi både en och två ÖFK-försvarare - fram till Tobias Sana som rullade in sitt sjunde mål för säsongen.

ANNONS

Östersunds bästa målchans kom i matchminut 35 när Malcolm Stolt nickade rakt i ribban, på pass från Felix Hörberg.

Första halvlek slutade 2-0 till IFK Göteborg. Ändå var Marcus Berg inte helt nöjd.

- Jag tycker att vi gör det helt okej, men i perioder kan vi göra det mycket bättre, så klart, sa han till Discovery+ i paus.

ÖFK:s Malcolm Stolt var nära att bli målskytt genom sin ribbträff.

- Fan, jag är där. Nästa sitter, sa Stolt i halvtid.

IFK Göteborg fortsatte att trumma på även i den andra halvleken. I den 55:e minuten spelade Hosam Aiesh fram Marcus Berg som gjorde sitt andra mål i matchen.

Nej, det här var inte Östersunds kväll. Med kvarten kvar av ordinarie speltid lyfte Oscar Vilhelmsson in ett inlägg som ÖFK-backen Kalpi Ouattara på egen hand lyckades styra in i eget nät. Självmål och 4-0, alltså.

ANNONS

Resterande delen av matchen var relativt chans- och tempofattig, och slutresultatet kunde fastställas till 4-0.

I den avslutande omgången av allsvenskan 2021 ska IFK Göteborg bortaspela mot IFK Norrköping. Östersund tar emot Degerfors på hemmaplan.

Startelvor:

Göteborg: Benediktsson - Jallow, Bjärsmyr, Johansson, Wendt - Aiesh, Svensson, Erlingmark, Sana - Berg, Vilhelmsson.

Östersund: Mohlin - Dosis, Haugan, Mensah, Arhin - Hörberg, Fritzson, Ssewankambo, Colkett, Stolt - Turgott.