Läget i lagen: Här är alla klara övergångar i allsvenskan

OBS! Spelare som är eller har varit uppskrivna på en "lånelista" hos en samarbetsklubb, och därmed varit tillgängliga för spel i båda klubbarna, finns inte med i sammanställningen.

AIK

Nyförvärv: Eric Kahl (b/mf, uppflyttad till A-laget), Tom Strannegård (mf, uppflyttad till A-laget), Adam Ben Lamin (b, Utsiktens BK, åter efter lån), Erick Otieno (b/mf, Vasalunds IF), Jasir Asani (fw, FK Partizani, lån), Jakob Haugaard (mv, klubblös), Ebenezer Ofori (mf, Stuttgart)

Förluster: Niclas Stefanelli (fw, Club Deportivo Union La Calera, lån), Joel Ekstrand (b, slutat), Jesper Nyholm (b, klubb ej klar), Chinedu Obasi (fw, klubb ej klar), Anton Salétros (mf, Rostov, åter efter lån), Tarik Elyounoussi (mf/fw, Shonan Bellmare), Christos Gravius (mf, Degerfors), Oscar Linnér (mv, Arminia Bielefeld), Samuel Brolin (mv, Akropolis, lån)

BK HÄCKEN

Nyförvärv: Leo Bengtsson (mf, Hammarby), Adnan Maric (mf, klubblös), Jasse Tuominen (fw, Bate Borisov), Tobias Carlsson (b, Varbergs Bois), Patrik Wålemark (mf, Qviding)

Förluster: Paulinho (fw, Hapoel Beer Sheva/Hammarby), Kari Arkivuo (b, FC Lahti), Benjamin Arapovic (mf, Norrby IF), Kevin Ackermann (mf, Örgryte IS), Kwame Kizito (fw, Falkenbergs FF), Teodor Wålemark (b, Ljungskile SK)

DJURGÅRDENS IF

Nyförvärv: Linus Tagesson (b, uppflyttad till A-laget), Dzenis Kozica (mf, AFC Eskilstuna, åter efter lån), Kalle Holmberg (fw, IFK Norrköping)

Förluster: Benjamin Machini (mv, klubb ej klar), Jacob Widell Zetterström (mv, sabbatsår), Besard Sabovic (mf, Mjällby AIF), Joseph Ceesay (mf, Helsingborgs IF), Johan Andersson (b, Gif Sundsvall, lån), Mohamed Buya Turay (fw, Sint-Truidense, åter efter lån), Adam Bergmark Wiberg (fw, Örgryte IS), Hampus Finndell (mf, Dalkurd, lån), Marcus Hansson (b/mf, klubb ej klar)

FALKENBERGS FF

Nyförvärv: Kwame Kizito (fw, BK Häcken), Matthew Garbett (fw, Team Wellington), Lorik Ademi (mf, uppflyttad till A-laget), Rasmus Fridolf (mf, uppflyttad till A-laget), Carl Martinsson (mf, uppflyttad till A-laget), Mohammad Ahmadi (b, uppflyttad till A-laget), Gabriel Johansson (b, uppflyttad till A-laget), Tim Erlandsson (mv, klubblös)

Förluster: Robin Östlind (mf, Halmstads BK), Dominic Chatto (mf, slutat), Passi Prudence (mf, Landskrona Bois), Hampus Nilsson (mv, Trelleborgs FF), Ludvig Johansson (b, klubb ej klar), Johan Lassagård (mf, klubb ej klar), Per Karlsson (b, klubb ej klar), Mergim Laci (mf, klubb ej klar), Hampus Svensson (mf, klubb ej klar), Kirill Pogrebnjak (fw, Lokomotiv Tashkent), Carl Martinsson (mf, Tvååkers IF, lån)

HAMMARBY IF

Nyförvärv: Loue Bayere Junior (fw, Asec Mimosas, permanent efter lån), Aziz Ouattara Mohammed (b, Asec Mimosas, permanent efter lån), Gustav Ludwigson (fw, Örgryte IS), Jean Carlos de Brito (b, IK Frej, åter efter lån), Oscar Krusnell (b, Team TG, åter efter lån), Abdul Halik Hudu (mf, IK Frej, åter efter lån), Paulinho (fw, Hapoel Beer Sheva)

Förluster: Mats Solheim (b, Stabaek), Leo Bengtsson (mf, BK Häcken), Nikola Djurdjic (fw, Chengdu Better City), Zé Vitor (fw, Tubarao, åter efter lån)

HELSINGBORGS IF

Nyförvärv: Rasmus Jönsson (fw, Buriram United), Erik Figueroa (b, Union La Calera), Egzon Bejtulai (b, KF Skhendija), Brandur Olsen (mf, FH), Ravy Tsouka (b, Västerås SK), Joseph Ceesay (mf, Djurgården), Noel Mbo (fw, Eskilsminne, åter efter lån)

Förluster: Tashreeq Matthews (mf, Borussia Dortmund, åter efter lån), Tobias Mikkelsen (mf, klubb ej klar), Carl Thulin (b, Eskilsminne), Mattias Almeida (mf, klubb ej klar), Ibrahim Bancé (mf, Asec Mimosas, åter efter lån), Mamudo Moro (fw, Mjällby AIF), Fredrik Liverstam (b, Trelleborgs FF), Alexander Farnerud (mf, klubb ej klar), Markus Holgersson (b, slutat), Kundai Benyu (mf, Celtic, åter efter lån).

IF ELFSBORG

Nyförvärv: Christopher McVey (b, Dalkurd, åter efter lån)m Rasmus Rosenqvist (mf, Gais, åter efter lån), Mattias Özgun (mf, Degerfors, åter efter lån), Mathias Dyngeland (mv, Sogndal), Alexander Bernhardsson (mf, Örgryte IS), Jacob Ondrejka (mf, Landskrona Bois), Prince Isaac Kouame (mf, uppflyttad till A-laget), Jesper Sandberg Hesselgren (fw, uppflyttad till A-laget), Eduart Iljazi (mf, uppflyttad till A-laget), Anton Thorsson (mf, uppflyttad till A-laget), Tim Stålheden (b, uppflyttad till A-laget), Leo Väisänen (b, Den Bosch)

Förluster: Alejandro Portillo (b, Antequera), Simon Lundevall (mf, Northeast United), Kevin Stuhr Ellegaard (mv, FC Helsingör), Stefan Ishizaki (mf, slutat), Jon Jönsson (b, klubb ej klar), Alex Dyer (mf, Al-Tadamon), David Olsson (mv, Örgryte IS, lån), Arian Kabashi (fw, Dalkurd, lån), Jonathan Levi (mf, Rosenborg, åter efter lån), Stian Gregersen (b, Molde, åter efter lån)

IFK GÖTEBORG

Nyförvärv: Amin Affane (mf, Örgryte IS, åter efter lån), Alexander Jallow (b, Jönköpings Södra)

Förluster: Lasse Vibe (fw, FC Midtjylland), Lawson Sabah (mf, Linköping City), Sebastian Eriksson (b/mf, Genoa), Erik Gunnarsson (b, Utsiktens BK), Jake Weisbrod (b, klubb ej klar), Edvin Dahlqvist (b, klubb ej klar), Andreas Öhman (mf, klubb ej klar)

IFK NORRKÖPING

Nyförvärv: Kristoffer Khazeni (mf, IF Sylvia), Felix Jakobsson (mv, Torns IF), Alfons Sampsted (b, Breidablik, åter efter lån)

Förluster: Johannes Vall (b, Ljungskile SK), David Mitov Nilsson (mv, Sarpsborg), Alexander Jakobsen (mf, klubb ej klar), Simon Skrabb (fw, Brescia), Kasper Larsen (b, Odense), Gudmundur Thorarinsson (b/mf, New York City), Karl Holmberg (fw, Djurgården), Andreas Vaikla (mv, klubb ej klar)

IK SIRIUS

Nyförvärv: Isak Bråholm (mf, uppflyttad till A-laget), Joakim Persson (fw, uppflyttad till A-laget), Hannes Sveijer (mv, uppflyttad till A-laget), Simon Gefvert (mf, Karslunds IF), Nahom Girmai Netabay (mf, Varbergs Bois), Jonathan Viscosi (mv, San Antonio FC), Adam Hellborg (mf, Kalmar FF), Kennedy Igboananike (fw, Al-Hazem FC)

Förluster: John Alvbåge (mv, klubb ej klar), John Junior (fw, Dalkurd), Ian Sirelius (mf, klubb ej klar), Christer Gustafsson (mf, Brommapojkarna), Philip Haglund (mf/fw, klubb ej klar), Jesper Arvidsson (b, Brommapojkarna), Sherko Faiqi (mf, klubb ej klar), Abdul Razak (mf, klubb ej klar)

KALMAR FF

Nyförvärv: Tobias Andersson (mv, Östers IF), Malte Persson (b, uppflyttad till A-laget), Viktor Krüger (b, uppflyttad till A-laget), Sebastian Ring (b, Grimsby Town), Svante Ingelsson (mf, Udinese, lån), Edvin Crona (fw, IFK Värnamo, åter efter lån)

Förluster: Adam Hellborg (mf, Sirius), Alexander Jakobsen (mf, klubb ej klar), Mahmoud Eid (fw, Persebaya), Samuel Adrian (mf, Malmö FF, åter efter lån), Viktor Noring (mv, klubb ej klar), Jesper Manns (b, klubb ej klar), Hampus Strömgren (mv, klubb ej klar), Måns Söderqvist (fw, Trelleborgs FF), Maxwell (fw, Cuiaba), Chidiebere Nwakali (mf, klubb ej klar), Viktor Agardius (b, klubb ej klar)

MALMÖ FF

Nyförvärv: Isaac Kiese Thelin (fw, Anderlecht, lån), Pavle Vagic (mf, AFC Eskilstuna, åter efter lån), Anel Ahmedhodzic (b, Hobro, åter efter lån), Samuel Adrian (mf, Kalmar FF, åter efter lån), Patriot Sejdiu (mf, uppflyttad till A-laget), Mathias Nilsson (mv, Eskilsminne, åter efter lån), Hugo Andersson (b, Trelleborgs FF, åter efter lån), Adi Nalic (fw, AFC Eskilstuna, åter efter lån)

Förluster: Franz Brorsson (b, Esbjerg, lån), Felix Beijmo (b, Werder Bremen, åter efter lån), Jakob Tånnander (mv, HJK), Laorent Shabani (mf, klubb ej klar), Felix Konstandeliasz (mf, Lunds BK), Marko Johansson (mv, Mjällby AIF, lån), Markus Rosenberg (fw, slutat), Patriot Sejdiu (mf, Dalkurd, lån)

MJÄLLBY AIF

Nyförvärv: Max Watson (b, Jönköpings Södra, permanent efter lån), Mamudo Moro (fw, Helsingborgs IF), Jasin Khayat (b, Norrby IF), Noel Törnqvist (mv, IS Halmia), Eric Björkander (b, Gif Sundsvall), Marko Johansson (mv, Malmö FF, lån), Besard Sabovic (mf, Djurgården), Jacob Bergström (fw, Mjöndalen)

Förluster: Mirza Halvadzic (mf, klubb ej klar), Charbel Georges (mf, klubb ej klar), Felix Konstandeliasz (mf, Malmö FF, åter efter lån), Jesper Löfgren (b, Brann, åter efter lån), Kevin Höög Jansson (mf, klubb ej klar), William Kvist (mf, Varbergs Bois), Nino Irgolic (mv, Maribor, åter efter lån), Philip Persson (b, klubb ej klar), Jakob Ottosson (b, klubb ej klar), Michael Omoh (mf, Politehnica Iasi), Mohammed Mbye (b, Mjällby)

VARBERGS BOIS

Nyförvärv: Gustaf Norlin (mf, Skövde AIK), Tashreeq Matthews (fw, Borussia Dortmund), William Kvist (mf, Mjällby AIF), Rasmus Cronvall (fw, Varbergs Gif), Robin Tranberg (b/mf, Dalkurd), Monday Samuel (mf, Thanh Hoa), Axel Pettersson (mf, IK Oddevold), Albin Winbo (mf, Tvååker), Alexander Johansson (mf, Tvååker)

Förluster: Tobias Carlsson (b, BK Häcken), Nahom Girmai Netabay (mf, IK Sirius), Axel Olsson (mf, Ängelholms FF), Jakob Bergman (b, Umeå FC), Philip Ljung (b, Ängelholms FF, lån), Perparim Beqaj (fw, Jönköpings Södra), Robin Book (mf, Örebro SK)

ÖREBRO SK

Nyförvärv: Erik Björndahl (fw, Degerfors), David Seger (mf, Sollentuna FK), Jake McGuire (mv, Gefle IF), Simon Gustafsson (mv, uppflyttad till A-laget), Robin Book (mf, Varbergs Bois), Benjamin Hjertstrand (b, IK Brage), Isaac Boye (fw, Umeå FC, åter efter lån), Alfred Ajdarevic (mf, IFK Värnamo, åter efter lån)

Förluster: Viktor Prodell (fw, Ho Chi Minh City), Yaser Kasim (mf, klubb ej klar), Johan Bertilsson (mf/fw, Degerfors), Adam Bark (mf, Motala AIF), Rodin Deprem (fw, klubb ej klar), Martin Lorentzson (b, klubb ej klar), Mathias Karlsson (mv, Gais)

ÖSTERSUNDS FK

Nyförvärv: Henrik Bellman (mf, Levanger, åter efter lån), Frank Arhin (mf, Dalkurd, åter efter lån), Kalpi Ouattara (b, Asec Mimosas, permanent efter lån)

Förluster: Tom Pettersson (b, Cincinnati), Jamie Hopcutt (mf/fw, klubb ej klar), Douglas Bergqvist (b, klubb ej klar), Dino Islamovic (fw, Rosenborg), Patrick Kpozo (b, IFK Luleå, lån)

