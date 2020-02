Lahne uppges på väg in - nu lånar ÖSK ut anfallare

Den 23-årige anfallaren Isaac Boye, till vardags i Örebro SK, kommer nästa säsong att spela i Ljungskile. Boye lånas ut till nykomlingen i superettan, låter klubben meddela i ett pressmeddelande.

- Vi har en långsiktig plan för Isaacs utveckling. Han fick värdefull speltid i division 1 förra säsongen och det här blir ett ytterligare ett steg upp. Målet är att Isaac ska komma tillbaka som en spelare som är mer redo för att bidra för oss i Allsvenskan. Vi tror att detta är det bästa för båda Isaac och klubben, säger klubbens manager Axel Kjäll i en kommentar.

Förra säsongen var Boye utlånad till Umeå FC.

Örebro rapporteras var på väg att förstärka just anfallssidan. Under gårdagen skrev Expressen att Jack Lahne bara är detaljer från att lånas in från franska Amiens.