Långtidsskadade Mjällbyanfallaren: "Det har varit ett riktigt helvete"

Förra sommaren vände Erik Pärsson, 26, tillbaka till svensk fotboll efter att ha tillbringat ett halvår i grekiska OFI Kreta. Ny klubbadress blev Mjällby och där lade han i princip direkt vantarna på en startplats.

Men säsongen avslutades delvis i moll för den före Falkenberg-anfallaren. Visserligen gick Mjällby upp, men sent på hösten - med bara några ynka matcher kvar - slet han av korsbandet.

Nu har det gått ungefär ett halvår sedan han drabbades av den allvarliga knäskadan och han rehabiliterar sig fortfarande från den. Samtidigt tar han steg i rätt riktning.

- Det har varit en lång resa och jag känner att jag börjar komma igång. På det sättet är det bara positivt, men tyvärr har jag en liten bit kvar. Allting känns jättebra som det är just nu, men samtidigt vill jag inte stressa fram, säger Pärsson till Fotbollskanalen.

I december rapporterade Kristianstadsbladet att Pärsson lagts in på sjukhus efter en infektion i knäet och han själv skrev på Instagram att rehabträningen blivit kraftigt försenad av olika anledningar. Det har den dock inte blivit. Pärsson ligger bra till, och komplikationen har inte bidragit till något större försening.

- Jag trodde att det skulle göra att min rehab skulle ta längre tid. Men det var i princip bara två veckor. Nu snackar jag hela tiden med min sjukgymnast och han säger att vi är lite längre fram än vi skulle vara. Men jag kommer inte stressa fram något. Jag har aldrig varit skadad, i alla fall inte i den här utsträckningen, och det är ingenting jag vill göra igen. Den här resan från november har varit ett riktigt helvete. Man testar verkligen psyket. Alla som har gått igenom den här typen av skador ska ha en stor eloge. Man behöver ganska starkt psyke.

Du är inne på att man bör vara mentalt stark, är du det?

- Jag skulle säga att jag har blivit det mycket på grund av min utlandssejour i Grekland. Där fick man verkligen testa på hur det är vara helt ensam i ett främmande land. Sedan gick det skit och man försöker hela tiden göra det bästa av situationen. Man försöker vara positiv, trots att man går till varje träning och vet att man troligtvis inte ens kommer att vara med på bänken. Sådana grejer var extremt jobbiga, men det har också gjort mig till den jag är i dag. Jag är tacksam och ångrar ingenting.

26-åringens första halvår i Mjällby i höstas tycker han var helt okej. Han bidrog till att laget gick upp och fick dessutom visa upp sitt kunnande-

- Jag fick en riktigt bra start. Jag kom in direkt och gjorde mål, och sedan ville man knäppa grekerna på näsan lite halvt. Jag vill visa, även för mig själv, att jag hade lärt mig någonting. Sedan kanske målen uteblev, men samtidigt tycker jag att jag gjorde många bra matcher och försökte hjälpa laget så mycket som möjligt. Att man fick den skadan man fick är ingenting man kan komma ifrån. Men jag tror det är någonting som har gjort mig starkare.

Allsvenskan är tänkt att dra igång den 14 juni och Pärsson kommer med största sannolikhet att vara tillbaka någon gång under säsongen. Under vintern och våren rustade Mjällby offensiven med allt bland annat plocka Mamudo Moro från Helsingborgs IF och den förre Sirius-anfallaren Moses Ogbu. Pärsson välkomnar konkurrensen.

- Jag har varit och kollat på några träning och jag tycker att många ser bra ut. Det är bra att ha en bra trupp där det är konkurrens på alla positioner. Det är inget konstigt alls. Det enda jag är lite förvånad över är att vi ser ut att ha ett väldigt bra lag och vi har fått ihop det, även om fick ihop det redan före april. Det har sett bra ut, framför allt om man ser till svenska cupen där vi slog Djurgården. Det trodde jag inte, men vi är lite underdogs. Vi kommer säkert ta några skalper på grund av att en del ser oss som nykomlingar från superettan. Ur den synvinkeln ser det bra ut.