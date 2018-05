Lillebror Ring ska stoppa storebror: "Jag har plusstatistik"

Örebro SK har varit en positiv överraskning i inledningen på allsvenskan 2018 och var fram till senaste matchen mot Hammarby obesegrat. Förlusten mot Bajen, 2-1, är dock inget som laget vill dra för stora växlar av efter ett märkligt rött kort på Kennedy Igboananike som kostade för ÖSK.

- Senaste matchen hände några saker och så där, som kanske egentligen inte borde hända. Men det gäller att gå vidare därifrån och ta fram de prestationer som vi gjort tidigare och det som vi ändå gjorde när vi var elva mot elva på planen. Då spelade vi riktigt bra och vi hade matchen, sedan sker det lite konstiga saker. Men vi har gått vidare från det, vi får ta med oss det bra vi gjort, säger Sebastian Ring till Fotbollskanalen.

Nu väntar Djurgården på bortaplan för ÖSK under torsdagen.

- Det blir en tuff match. De är ett bra lag, men jag tror att vi har stora möjligheter att vinna matchen och vi går ut för att vinna. Det ska bli en rolig match, säger Sebastian Ring.

Backen har startat två matcher så här långt och hoppat in i fyra. Mot Dif ser det ut att bli en tredje startmatch.

- Så som det sett ut på träningarna så ser jag väl ut att starta, men jag ska inte säga för mycket. Men jag hoppas att jag får starta. Jag har startat två matcher hittills och gjort några inhopp och det har gått bra när jag har spelat, så jag är nöjd med det jag har presterat hittills. Och jag hoppas kunna prestera bra i morgon, säger han.

Om Sebastian Ring startar ställs han mot storebror Jonathan på andra sidan.

- Det har blivit några gånger så det är inte så ovanligt att möta honom så. Men det blir såklart lite speciellt när man ser honom på planen och så där, men det är ingenting som man tänker på så. Men jag har ju plusstatistik på honom hittills, så måste fortsätta den trenden (skratt), säger Sebastian.

Vad står det i matcher?

- Nä, jag vet inte riktigt. Men jag vet i alla fall att jag har plusstatistik.

Jonathan Ring har gjort en pigg inledning på allsvenskan och stått för ett mål och två assist och varit en injektion offensivt för Djurgården.

- Han har gjort det väldigt bra, han tog verkligen chansen när han fick den. Efter att ha haft lite problem med skador till en början så har han ändå kommit in bra i det och gjort några poäng. Så det är så mycket att klaga på där, säger lillebror Sebastian.

Men du vet hur man stoppar honom?

- Ja, det vet jag. Det vet jag sedan vi var små på gården, så det ligger kvar.

Några fula knep kanske?

- Ja, precis. Man kan hur han fungerar så man får lägga in lite sånt.

Matchen mellan Djurgården och Örebro ser du i Sportkanalen, C More Fotboll och streamat på C More med start 19.00.