Lind om publikfrågan: "Kan förstå frustrationen"

Abstinensen, frustrationen och ilskan är tydlig hos många fotbollsälskare runtom i Sverige. Då den allsvenska säsongen 2021 sparkade igång så gjordes det återigen inför i praktiken helt tomma läktare. Åtta personer tillåts se matcherna från läktarplats – samtidigt som något hundratal kan lösa en plåt via loger eller restaurangplatser.

Samtidigt tillåts mer människor exempelvis gå på Skansen, i mataffären, eller i galleriorna.

I samband med att Centrum för Idrottsforskning släppte en ny rapport gällande bland annat arbetet mot korruption och otillåten påverkan inom idrotten fick Fotbollskanalen prata med kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP). Ett par frågor om publikfrågan hanns med under den begränsade intervjutiden, men några tydliga svar gavs egentligen inte.

- Gränsen på åtta personer är något som idrottsrörelsen har levt med i väldigt många månader och det är klart att jag förstår frustrationen, säger hon till Fotbollskanalen.

Lind fortsätter:

- Nu har vi pandemilagen som ger möjlighet till ett mer träffsäkert regelverk som ska kunna skilja på till exempel publik inomhus eller utomhus och om den är sittande eller stående och vi följer nu naturligtvis smittläget varje dag och har en nära dialog med Folkhälsomyndigheten och jag hoppas att ska kunna ta det första steget så snart det bara går, men det är också viktigt att påtala att det är ett allvarligt smittläge och det krävs att vi inom alla områden gör vad vi kan för att pressa ner smittan. Därför är det också restriktioner kopplat till många områden och regionala rekommendationer om att bete sig som att man befinner sig i en personlig lock down. Med det sagt så är det naturligtvis så att det skulle betyda väldigt mycket, inte minst idrottsligt, att ta ett första steg och kunna ha lite mer publik på läktarna.

Just svårigheten i att förstå logiken i hur det här utformas, kan du förstå det?

- Ja det är klart att jag kan förstå frustrationen, alla längtar vi efter att få både gå på idrotten igen och för idrottens del betyder det naturligtvis mycket att ha supportrarna på läktaren. Men just nu finns det en pandemilag som begränsar väldigt många verksamheter, allt från restauranger till butiker till andra verksamheter. Det är smittläget som avgör när vi kan ta det första steget när det gäller publikfrågan. Jag hoppas vi kan ta det steget så snart som möjligt och sedan finns det också en skiss på de kommande stegen ska kunna tas och här är så klart vaccinet väldigt viktigt och ger hopp om en annan situation framåt.

Folkhälsomyndigheten har tidigare, i sitt remissvar till regeringen, sagt att man kan tänka sig fyra olika begränsningar baserat på smittspridningen och då är begränsningen vad gäller åskådare på 8, 50, 100 eller 150.

Att pandemilagen ska vara mer träffsäker, tycker du att den blir det när det får vara mer människor på ett gym än på Friends Arena? Det känns inte så träffsäkert.

- Vi har ännu inte tagit det första steget när det gäller publikfrågan utan där är bedömningen från Folkhälsomyndigheten att för att ta det här första steget så behöver det vara ett annat smittläge. Sedan måste alla andra verksamheter som finns inom pandemilagen också följa restriktionerna och sköta sig. Det finns även där möjligheter att ta till ytterligare restriktioner om det skulle krävas.

Finns det några tankar på att kunna öka antalet åskådare från åtta, under den kommande perioden?

- Det Folkhälsomyndigheten sagt är att man tidigast den 3 maj, beroende på smittläget, skulle kunna ta det första steget, och sedan så snart som möjligt är ytterligare bättre därefter. Jag vill bara understryka att det här är något som den samlade idrottsrörelsen har påverkats av under väldigt lång tid nu. Och jag förstår att det är en frustration för alla de som vill uppleva idrotten live, men också att det finns en rent idrottslig del i det hela. Samtidigt planerar vi framåt och frågan om vaccinintyg blir väldigt intressant framåt också, för att kunna möjliggöra en snabbare återöppning. Just nu är det ett allvarligt läge för sjukvården och det är viktigt att understryka.