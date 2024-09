Lindgren kvar i Häcken-staben - efter Pacos exit: ”Är ganska solklart vad vi kan förbättra”

Hammarby IF

Under måndagen meddelade BK Häcken att Paco Johansen får lämna sitt tränaruppdrag i klubben. Nu tar P19-tränaren Joop Oosterveld över laget säsongen ut, tillsammans med de befintliga assisterande tränarna Rasmus Lindgren och Jesper Ljung.

- Det har varit en tråkig dag. Att sånt här händer är aldrig kul och det påverkar så klart alla, säger Lindgren som ledde laget under måndagsträningen.

När Lindgren, som själv spelade i Häcken mellan 2016 och 2021, fick frågan om att fortsätta vara en del av tränarstaben tvekade han inte.

- Jag vill hjälpa klubben där jag kan hjälpa klubben. Det är så jag har resonerat, det är inget mer med det.

Vad behöver ni göra nu?

- Framför allt behöver vi få in energi i gruppen. Det är match snart igen (torsdag borta mot Hammarby). Sen ska vi så klart sätta oss och titta på vad vi kan förbättra - och det tror jag är ganska solklart för de flesta.

Rasmus Lindgren syftar på Häckens defensiv, som har släppt in hela 44 mål hittills (endast två klubbar har släppt in fler i allsvenskan hittills). Han har några tankar om vad Häcken behöver göra för att åtgärda läckaget, men vill inte gå in på några detaljer.

- Det kommer vi att prata om internt. Men vi har tankar om det och det har vi haft tidigare också. Det är inte så att vi har blundat för det som har hänt.

Rasmus Lindgren och Jesper Ljung har funnits med kring seniorlaget ett tag. Det har däremot inte nederländaren Joop Oosterveld, som tog över Häckens P19-lag i maj efter att ha lämnat PSV Eindhoven.

- I dagsläget har inte vi mer relation än att han är P19-tränare, vilket jag var förra året. Sen är han holländare och jag har bott länge i Holland, så vi kan prata holländska, säger Lindgren med ett leende.

Har ni hunnit prata ihop er någonting ännu?

- Nej bara lite snabbt nu på morgonen. Men vi kommer inte att åka hem det första vi gör efter träningen nu.

Det blir en lång eftermiddag här på träningsanläggningen?

- Ja, det hoppas jag nästan.