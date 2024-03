Lundhs allsvenska tips - så går det för Hammarby IF och Kalmar FF

HAMMARBY IF

Vad kommer att göra supportrarna glada?

Osäker på om något annat än en rejäl toppstrid kan lyfta humöret efter senaste säsongen som inte levde upp till potentialen. Kanske duon Strand och Hammars hårda tag. Eller om Erabi, Gül och Madjed tar rejäla kliv och gör rejält med poäng.

Vad kommer att göra supportrarna besvikna?

Klart att det börjat illa när Mjällby vann gruppen i cupen och försäsongen varit ojämn. Nu sålde man August Mikkelsen och många supportrar hoppas på någon förstärkning.

Vilken spelare är intressant för utländska klubbar?

Hammarby har under några år visat att man kan ta fram talanger och sälja dem vidare. Klart att det finns mycket att ha koll på i klubben och succé för Erabi kan innebära snabbt skifte. Edvin Kurtulus och Viktor Djukanovic är naturligtvis hetast och närmast en flytt.

Annons

Vad behöver ledningen leta efter i sommar?

En mittback om de som finns inte kan leverera på hög nivå.

Hur säkert sitter tränaren?

Kim Hellberg gjorde succé med IFK Värnamo och valde Hammarby för nästa steg. Ännu så länge har han inte frälst supportrarna och om det blir en jobbig säsong kommer trycket även hamna på honom. Rimligtvis måste han få tid på sig, men problemet är att han kommer in efter ett år med många skiften i klubben där Jesper Jansson försvann och även Marti Cifuentes och det gick dåligt resultatmässigt. Att leda Hammarby är något annat än IFK Värnamo, men man vet först efteråt om man fixar det eller ej.

Hur går det för laget?

Hammarby är svårbedömt efter att man bärgat Kim Hellberg som många trodde skulle lyfta spelet. Ännu har det inte skett och det är en trupp med många unga spelare som behöver ta kliv för att man ska bli bättre än sjua. Hårt tryck på både Hellberg och en del talanger att klara av att göra Hammarby bättre och det finns inte utrymme för skador på etablerade spelare. Det kan absolut gå, men är långt ifrån givet. Oscar Johansson är ny och bra och med Tesfaldet Tekie tillbaka och en Nahir Besara som fortsatt ser stark ut finns en stomme på mittfältet, men det går att fråga sig om försvaret kommer att vara av tillräckligt hög klass för toppstrid. Och om målen kommer. Klart att stödet finns där från start och det kan hjälpa Hammarby om man får till spelet och resultaten i vår. Då kan det bära högre upp i tabellen men det blir en 6:e plats när man väger in helheten.

Annons

KALMAR FF

Vad kommer att göra supportrarna glada?

Förhoppningsvis att Carl Gustafsson tar sig tillbaka efter ett skadeförstört 2023 och bidrar som en riktigt vass mittfältare.

Vad kommer att göra supportrarna besvikna?

Några av ersättarna till flyktade Friedrich, Hümmet och sommar-sålde Rajovic kommer inte nå hela vägen.

Vilken spelare är intressant för utländska klubbar?

De tongivande spelarna är i fel åldersspann för att väcka utländskt intresse.

Vad behöver ledningen leta efter i sommar?

Sportchefen Jörgen Petersson är en av de skickligaste i branschen och har med små medel bidragit till att ha höjt kvaliteten och resultaten. Det handlar om att se var det inte funkar och hitta lösningar. Klart att man kan undra om försvaret håller tillräcklig nivå för att Kalmar inte ska dras neråt i tabellen.

Annons

Hur säkert sitter tränaren?

Henrik Jensen hade den föga avundsvärda uppgiften att ta över efter Henrik Rydström. Man kan säga att Jensen kunde leva lite på ångorna efter Rydströms jobb men satte sin prägel på laget under året. Det var övre halvan nästan hela vägen och man slog en hel del av topplagen på hemmaplan. Jensen har kontrakt över 2025 och om de sportsliga resultaten sviker kan trycket öka.

Hur går det för laget?

Kalmar har överpresterat när man tagit sig in på övre halvan de tre senaste åren. Säsongen 2024 blir en rejäl test på KFF-modellen när Samuel Brolin ska ersätta Ricardo Friedrich som var en av allsvenskans bästa. Likadant är det i frontlinjen där det är tveksamt om Dino Islamovic kan skicka in tillräckligt med poäng för att ersätta de som Hümmet och Rajovic stod för under 2023. Evigt unge Romario fortsätter att spela och Melker Hallberg plus Robert Gojani är av hög allsvensk klass men det behövs att flera av nyförvärven funkar och att helst någon blommar upp likt Kevin Jensen. Det finns tillräcklig stabilitet och stadga i KFF för att räcka till övre halvan igen, men en 7:e plats.

Annons

Lundhs tabell:

1. Malmö FF

2. Djurgårdens IF

3.

4.

5. BK Häcken

6. Hammarby IF

7. Kalmar FF

8. IFK Norrköping

9. Mjällby AIF

10. IFK Göteborg

11. Halmstads BK

12. IK Sirius

13.

-----------------------------------

14. IF Brommapojkarna

______________________

15.

16. Gais