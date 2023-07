Manfall på mitten - då kan MFF ändra spelsystem: "Alltid en fundering jag har"

Nu får MFF klara sig utan “AC” och Larsson under resterande del av säsongen.

Hur mottaglig är spelargruppen för förändringar? - Jättebra. I januari hade det nog inte varit så, men nu... Vi kan ta premiären mot Kalmar som ett exempel, där vi i kanske 20-30 minuter jobbade på något vi inte tränat så mycket på. Nu är vi mycket längre fram i de bitarna, så att ändra formation gör vi konstant egentligen, och under matcherna. Där är det inga problem. Det är rätt skönt för mig - då är det lite skönare för mig att se vilka spelare som gör varandra bättre, och vilka som är i bra slag. Då kan man börja med det och sedan skapa formationen efter det svaret.

Mjällbyförvärvet Rosengren - som är spelklar nästa helg - har kört mycket ihop med Peña under veckans träningar. Peña visade under våren vilken klasspelare MFF förfogar över, efter en höst där 27-åringen marginaliserades under interimtränaren Åge Hareide. Rydström säger att han vill hitta medspelare som kan låta peruanen vara den han är på planen.