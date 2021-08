Mensiro om orden från Berg: "Black people can't play football"

Det var i efterspelet till gårdagens allsvenska match mellan Östersunds FK och Kalmar FF som det uppstod tumult efter slutsignalen. Samuel Mensiro i ÖFK var märkbart upprörd på Oliver Berg i motståndarlaget och menade att Berg hade uttalat sig rasistiskt mot Mensiro.

Nu berättar Mensiro, för SVT Sport, om vilka ord Berg använde sig av.

- Under spelet sparkade jag ner honom och när han gick upp sa han till mig: "Black people can't play football". Det är rasism och man kan inte säga så, säger Mensiro.

Efter slutsignalen syntes Berg gråta ut bland sina lagkamrater, till synes helt förtvivlad efter det som precis hänt.

ANNONS

- Jag har aldrig sett någon gråta på det sättet och jag är säker på att han började gråta för att han ångrade vad han sagt. Varför grät han om han inte sagt någonting? frågar sig Mensiro.

Kalmar FF har, via Oliver Berg själv, fått en annan version av saken.

- Han ska till en annan person i föreningen ha sagt "play football". Det är det enda, säger KFF:s assisterande tränare Stefan Larsson till SVT.

- Han är oförstående till reaktionerna och det stämmer inte med vad han har sagt till oss och det är det som vi får förhålla oss till. Vi kommer att följa våra rutiner och gå igenom det här noggrant, fortsätter Larsson.

När han får höra frasen "Black people can't play football" svarar han så här:

- Rent spontant hör inte sådana kommentarer hemma någonstans, inte på en fotbollsplan eller någon annan del i vårt samhälle. Är det något som sagts åt det hållet är det helt förkastligt givetvis. Sedan säger Oliver att han inte sagt något i närheten av det som beskrivits och det är ord mot ord.

ANNONS

När Fotbollskanalen får tag på Kalmar FF:s klubbchef Markus Rosenlund utvecklar han föreningens syn på saken.

- All form av rasism är förjäkligt, men att bli beskylld för det är också jävligt. Vi ser såklart allvarligt på händelserna. Vi har pratat med Oliver, vi har pratat med domarna och övriga våra spelare som var nära den påstådda händelsen. Ingen har hört något av det Oliver anklagas för, säger Rosenlund.

- Oliver är såklart helt förkrossad över dessa anklagelser. Det var också därför han tog illa vid sig efter slutsignalen. Vi har kontakt med Oliver och stöttar honom så mycket vi kan just nu. Det var ingen som var i närheten som uppfattade något rasistiskt. Jag har pratat med Al-Hakim (Mohammed, matchens huvuddomare) och han hörde ingenting, fortsätter Rosenlund.

Hur kommer ni ta den här händelsen vidare?

ANNONS - Vi kommer ta kontakt med Östersund i dag och prata med dem på olika nivåer, så får vi ta det därifrån. Sedan får vi avvakta den domarrapport som skrivs från matchen.

Det är inte första gången Mensiro är inblandad i en liknande situation. Våren 2018 anklagade han Häcken-spelaren Alexander Jeremejeff för ett rasistiskt uttalande, vilket Jeremejeff nekade till.

- Vi måste göra något åt det, det får inte fortsätta. Det är inte första gången och det är illa att det händer i Sverige, säger Mensiro till SVT.

Östersund kommer att utreda händelsen vidare och vill inte ge några fler kommentarer tills vidare.

"Klubben behöver få en så god bild som möjligt av vad som har hänt, och alla fakta på bordet så långt det är möjligt.", skriver ÖFK i ett uttalande på hemsidan.

Fotbollskanalen har varit i kontakt med Per Eliasson, chef över matchdelegaterna, som berättar att såväl domare som matchdelegat kommer att lämna in en rapport från matchen under tisdagen eller onsdagen.

ANNONS

Fotbollskanalen har ringt Samuel Mensiro som inte vill ge några ytterligare kommentarer i nuläget. Vi har även sökt Östersunds FK:s sportchef Adil Kizil utan framgång. Oliver Berg vill inte uttala sig i frågan.