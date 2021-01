MFF:s akademi rankas högst i Sverige igen - här är hela listan

Fem stjärnor

Malmö FF: 5195 poäng

IF Brommapojkarna: 4886

AIK: 3510

IFK Göteborg: 3133

Helsingborgs IF: 3031

IF Elfsborg: 2972

IFK Norrköping: 2877

Halmstads BK: 2699

BK Häcken: 2597

Fyra stjärnor:

Hammarby IF: 2462

Djurgårdens IF: 2455

Kalmar FF: 2443

Gif Sundsvall: 2177

Falkenbergs FF: 1889

Örebro SK: 1841

Landskrona Bois: 1836

IK Sirius: 1801

Tre stjärnor:

IFK Värnamo: 1753

IK Brage: 1750

Mjällby AIF: 1672

Östers IF: 1660

Karlslunds IF: 1603

Örgryte IS: 1550

Västerås SK: 1476

Jönköpings Södra: 1459

Gais: 1349

Degerfors IF: 1339

Vasalunds IF: 1301

AFC Eskilstuna: 1266

Gefle IF: 1247

Trelleborgs FF: 1218

Eskilsminne IF: 1217

Varbergs Bois: 1214

Sollentuna FK: 1213

Två stjärnor:

Lunds BK: 1177

Qviding FF: 1172

Täby FK: 1105

Skövde AIK: 1097

IFK Haninge: 1074

Nyköpings BIS: 1045

Motala AIF: 974

IF Karlstad Fotboll: 950

Sandvikens IF: 946

IK Frej: 932

Norrby IF: 931

En stjärna:

FK Karlskrona: 898 Utsiktens BK: 872

Östersunds FK: 809

Oskarshamns AIK: 803

Örebro Syrianska: 741

Umeå FC: 708

Torns IF: 704

Dalkurd FF: 630

Noll stjärnor:

Akropolis IF: 384

FOTNOT: Ljungskile SK deltog inte i certifieringen.

Källor: svenskelitfotboll.se, ettanfotboll.se