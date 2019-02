MFF:s Georgson om sin roll, vägen för talangerna, och Rösler: "Han gillar verkligen att jag pushar grejer"

Förra året inledde Malmö FF med huvudtränaren Magnus Pehrsson och de tre assisterande tränarna Andreas Georgson, Olof Persson, och Jens Fjellström. Tre av dem har lämnat och kvar är Georgson, som själv var ny i A-laget inför 2018. I en lång intervju med Fotbollskanalen berättar Georgson bland annat om hur hans roll har förändrats, och hur det är att jobba med Uwe Rösler.

- Jag och Uwe kommer från så olika bakgrunder, så olika tänk, men han gillar verkligen att jag pushar grejer.

- Jag är uppväxt och uppfostrad med att man argumenterar. Man ska argumentera för sin sak och det är inget farligt om någon inte håller med, men bara man gör det på ett respektfullt sätt. Det gör vi mycket. Det är en av hans stora saker. Han har inga problem att ändra sig, och han har inga problem att säga att han hade fel.

- När man ser schablonen av honom, när man ser honom utifrån, så tror man kanske inte det. För att vara en bra ledare tycker jag att de dragen är så jäkla viktiga. Sedan är en del av hans beslut så viktiga att de ska förmedlas med en stor tydlighet och en stor auktoritet, för att vi ska bli effektiva, raka, och synkade i det vi gör, men hade han inte haft den andra egenskapen så hade det blivit svårt att jobba bredvid.

Enligt Georgson så har det utvecklats till en relation där han lär sig mycket av Rösler, och där Rösler säger till Georgson att han själv lär sig mycket av honom.

- Första reaktionen från Uwe kring något kan vara rätt stark. Sedan är han jäkligt bra på att senare reflektera och ta till sig grejer. Man kanske inte tror det när man ser honom från sidan, men så är det ofta.

Som ett exempel nämner Georgson en övning som de använde på onsdagens träning på träningslägret i Spanien. Det var tredje gången som den testades av den här spelartruppen, men den användes för första gången i MFF av den tidigare assisterande tränaren Pep Clotet. Georgson har tidigare använt den på ungdomssidan i MFF och presenterade den nu för Rösler. Även om den är lite krånglig så har ledarstaben insett att den får ut många saker av de som de vill få ut.

- Vi upplever när vi möter de riktigt, riktigt, riktigt vassa lagen, att vi då blir för stationära i vår uppbyggnad. Vi blir för raka i vårt spel. Den övningen får spelarna att ligga ett steg före. Lite lurigare, lite platsbyten och rotationer, för att lösa upp trånga situationer.

Efter Röslers intåg blev det annars förändringar i några av rollerna, vilket har gjort att Georgson jobbar mer med planering, utförande, och värdering av träningarna. Georgson var från början tänkt att jobba halvtid mot ungdomssidan, inkluderat scouting på U-nivå, men sedan juni jobbar han rakt av med A-lagets schema.

- Innan kände jag mig mer mitt emellan. Jag var med som en resurs på träningen, framför allt med de unga, och sedan med ett öga neråt.

- Jag trivs bra med det, jag trivdes bra med det andra också. Jag känner att jag lär mig mycket av detta, jag känner att jag har kastats ut på mer ”djupt vatten”. Testat mitt ledarskap, testa mig som tränare i nya situationer.

Mer konkret innebär förändringarna bland annat att han inte jobbar med scouting på U-sidan, utan de uppgifterna har gått till en annan person. Förutom att jobba mer med träningarna är han också alltid med på matcherna på bänken, efter att tidigare haft ansvar för träningsgruppen i Malmö när matchtruppen har varit på bortaresor. Han är under matcherna också den som har kontakt med en på läktaren. Under 2019 är det förmodligen José Martínez som det handlar om.

Georgson var från början tänkt att vara bryggan mellan U och A-lag i MFF. Han är det fortfarande delvis, men inte lika mycket. Det är dock något som han fortfarande har många tankar kring. Hur det ska se ut när A-truppen är bredare och starkare, men att de unga egna ska få så bra väg som möjligt mot seniorfotboll?

- Det är upp till oss att fundera på det. Hur ska vi göra för att de ska vara så nära som möjligt när de kommer upp som 19-åringar, så att några fler är redo att etablera sig? Vi behöver också titta på nästa steg. 20, 21, 22 år. Vad vi kan göra för att fortsätta att ha kontroll över deras utveckling, så att den där som är lite sent utvecklad fortfarande är under kontroll av oss, fortfarande har påverkats av oss, drivits i den riktningen som vi tycker att vi är duktiga på att göra, och sedan kan vara redo att gå in i vårt A-lag. Det tror jag är utmaningen för MFF, när vi har en så stark och bred A-trupp.

- Sedan får man nog se hela tiden. Vilken väg tar MFF:s A-trupp, vilken väg tar vi som klubb? Behöver det vara en person som tar rollen (att vara en brygga), eller är det rimligt att det är en assisterande som hinner med det också?

- Jag tror ju väldigt mycket på det, att ska det gapet bli mindre så behöver det vara någon som har tankar på hur det påverkar oss att låna ut en 18-åring eller om vi har kvar den. Hur påverkar det oss kring om vi ska ha en äldre U19-trupp eller en yngre? Hur påverkar det nästa två-tre års A-lag? De tankarna diskuterar jag fortfarande med Daniel (Andersson) regelbundet, och jag har kontakt med U19-tränarna och coachar U21-laget.

Under hösten fick de unga egna produkterna inte mycket speltid. Det fanns några olika anledningar till det. En av dem var att MFF hade kniven mot strupen i varje match.

- Och definitivt att det kom in några spelare som det var så himla hög nivå på, att de puttar hela turordningen. Sedan hade vi en höst där vi knappt hade en riktig skada på backar och mittfältare, där vi hade unga duktiga spelare. Annars är det ju ofta en ung spelares första chans.

Samtalet kommer också in på att Olof Persson har lämnat och att Jens Fjellström är på väg att lämna.

- Bägge har varit så jäkla fina mot mig när jag kom in i en ny grupp. I början på träningsplanen med de erfarna spelarna... Jag kom ju in nästan utan något förtroendekapital.

Georgson, som tidigare inte hade jobbat med seniorfotboll på högsta nivå, fick hjälp av Fjellström och Persson att växa in i det. Georgson behövde lite tid för att inte tappa bort sig som person eller ledare, men samtidigt lära sig vad som funkar att ha med sig från juniorfotboll till seniorfotboll, och vad som måste justeras. Georgson behövde också bygga upp förtroendekapital hos seniorspelarna.

- Jag lärde mig mycket av Magnus (Pehrsson) under tiden han var här. Jag lärde mig mycket av Olof och Jens. José, Rob (Kelly), och Uwe kommer in med helt andra grejer från en helt annan bakgrund.

- Jag hymlar inte med att jag också vill bli huvudtränare och driva min process till hundra procent en dag, men det här är guld värt. Rob sitter på 35 års erfarenhet av professionell fotboll, och han är helt prestigelös kring att berätta saker. Trots att han varit med i över 35 år är han är också fortfarande nyfiken kring en regeländring, eller instruktioner när vi ska göra en övning.

Malmö FF möter i dag Dynamo Kiev i en träningsmatch, som börjar 14.00 och sänds via C More.