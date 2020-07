Mittbackskris i Blåvitt - löfte kan täcka upp igen: "Fysiska egenskaper"

IFK Göteborg har åtta poäng efter sju spelade matcher i år i allsvenskan. Det är därmed, enligt Göteborgs-Posten, lagets sämsta start på tio år, det vill säga sedan säsongsstarten 2010, då Blåvitt också hade åtta poäng efter sju omgångar, men med bättre målskillnad än i år. Blåvitt hade då tre plusmål, men har nu minus två i målskillnad.

Blåvitt-tränaren Poya Asbaghi fokuserar däremot inte på det inför onsdagskvällens möte med Helsingborgs IF hemma på Gamla Ullevi.

- Vi lägger nog mindre fokus på sådant. Om vi hade vunnit mot Djurgården hade vi legat på en bättre position eller på Europa-plats i princip. Men nu blev det i stället förlust och då är vi där nere. Förra året ledde vi allsvenskan efter sju omgångar, men slutade sjua. Det finns en tid när tabellen betyder mer roll, och det är inte nu sju, åtta omgångar in i allsvenskan, säger han till Fotbollskanalen.

Asbaghi fokuserar i stället på hur Blåvitt ska göra en så bra match som möjligt mot HIF, då föreningen saknar mittbackarna André Calisir och Kristopher Da Graca, precis som hemvändaren Jakob Johansson och anfallarna Robin Söder och Alexander Farnerud på grund av skadebekymmer. Vidare är även mittbacken Jesper Tolinsson avstängd. I tisdags rapporterade dessutom GP att både Calisir och Farnerud kan bli borta över cupfinalen mot Malmö FF den 30 juli, vilket förstås förvärrat skadeläget.

Asbaghi medger nu att det är tufft med skadeproblemen i de bakre och främre leden i truppen, då det bland annat just nu råder lite av en kris i mittbacksstallet inför HIF.

- Det är två viktiga spelare (Calisir och Farnerud) och två färre spelare i truppen. Tajmingen är olycklig, men sedan vet vi också att det kan vara en hyfsat naturligt påföljd av det täta matchandet, säger han och fortsätter:

- För oss handlar det bara om att vi ska kunna kräva ut maximalt av de spelare vi har till vårt förfogande fram till att de är tillbaka. Vi har också spelare som vet att de får flytta runt på lite olika positioner för att få ihop en helhet till de här matcherna, vilket vi redan behövt göra. Det är inget vi kommer undan från nu heller. Det är framför allt forwards och mittbackar, där det påverkats mest och där vi tappat mest kontinuitet, säger han.

Asbaghi är öppen för att talangfulle mittfältaren Adil Titi, 20, kan få fortsätta som mittback framöver. 20-åringen hoppade senast in i halvtid på positionen mot Djurgården.

- Han gjorde det bra. Där har vi spelare som är beredda att göra jobbet, även om det är en ovan position som de kanske inte spelat på så mycket och heller inte på allsvensk nivå. Då är de ändå beredda att komma in och göra jobbet. Adil var en av de som kom in mot Djurgården senast. Sedan vill vi över tid ha mer kontinuitet och spelare som spelar på samma positioner vecka ut och vecka in, kanske framför allt i ett mittlås. Men jag tror absolut att vi har spelare som är beredda att komma in och göra jobbet för en match här och en match där, det visade Adil senast, säger Asbaghi.

Hur tycker du att Titi skötte sig som mittback mot Djurgården?

- Han är först och främst en central mittfältare, men han är en väldigt duellstark mittfältare, så de egenskaperna kan komma till användning som mittback också, även om det taktiskt sett kan vara en stor skillnad i hur man ska positionera sig och kring vilka beslut som man ska ta på planen. Då finns dock ändå fysiska egenskaper hos Adil, som gjorde att han ändå kunde göra en bra match mot Djurgården senast.

Hur mycket har den här skadeproblematiken påverkat er?

- Jag tycker ändå att vi har hållit upp det relativt bra i matcherna. Vi har ett mittfält, som ändå inte varit lika skadebenäget med mer kontinuitet i sitt spel samtidigt som en del matcher ändå avgörs med det som händer i straffområdena. Vi har lyckats vinna vissa matcher, även om vi inte varit så dominanta som vi kan vara. Spelarna har även visat inställning och visat att vi kan klara av det.

Hur viktigt är det att vända trenden med en seger mot Helsingborg?

- Det är viktigt att få med sig segrarna för självförtroendet och för att spelarna inte ska tappa några procent av sin inställning. Nu har vår grupp ändå varit grym på det, men det är lätt hänt om man inte tar poäng eller gör mål och att man då slutar göra det man är ämnad för att göra. Hittills har spelarna visat upp en jäkla moral, samtidigt som vi är i cupfinal. Spelarna har förstått situationen och bestämt sig för att ge hundra procent, precis som att vinna matcher.

Vad är din bild av Helsingborgs IF i år?

- De hade en tuff start och hade svårt med målskyttet. De ändrade en hel del under sin försäsong, samtidigt som vi också spelade mot dem under försäsongen. De har haft lite platsbyten mellan matcherna, men har nu, efter en tuff start, bestämt sig för någonting. De har haft mer kontinuitet och har tagit poäng efter bra prestationer. Det är ett mer samspelt HIF med nyfunnet självförtroende, kanske framför allt efter segern mot AIK. Vi får se upp defensivt.

IFK Göteborg är på tiondeplats i allsvenskan.