Norling i stor intervju - om Wesström, corona-allsvenskan och nyförvärvet: "Viktigt att nästan vara lillgammal"

Allsvenskan är snart tillbaka. På söndag inleds säsongen, som blev uppskjuten på grund av coronavirusets spridning. Då ska AIK ta sig an Örebro på bortaplan.

Några träningsmatcher kommer spelarna inte ha i benen och det blir spel inför tomma läktare. Speciella förutsättningar råder, och försäsongen har varit lång och annorlunda. I AIK:s fall har man fått hantera ett misstänkt coronafall i truppen, spelare och ledare har varit permitterade och de olika beskeden kring tävlingssäsongens start har gjort att man fått ändra fokus och intensiteten i träning vid flera tillfällen.

- Det har varit både mer och mindre tävlingsinriktad träning, berättar tränaren Rikard Norling.

- Det har ju varit olika giv. Då har vi justerat. Sen vi fick beskedet om att det ska dra igång den 14 juni har vi justerat träningen efter det, så att det blir mer att vi förbereder oss för match.

Vad har du märkt av kring det mentala hos spelarna och ledarna under den här perioden? Hur har situationen med alla olika besked varit?

- Vi har ju det otroligt bra egentligen, om vi ska vara riktigt ärliga mot oss själva. Vi får träna fotboll. Vi har inte fått spela fotboll, men vi har fått träna fotboll. Och bara en sådan sak är få förunnat på yrkesmässig basis. Det vi har försökt göra är väl att hela tiden hålla spelarna informerade om läget och hur vi ska förhålla oss till saker här och nu, med tanke på när det beräknas bli tävlingsstart. Vi har hela tiden försökt justera och vara väldigt tydliga med att: ”Nu är vi här, och då förhåller vi oss till det”.

- Sen har vi fått säga: ”Vi räknar med att det förändras om en vecka” och att vi utifrån det nya beskedet sen får vara flexibla. Att vi antingen fortsätter på ett liknande spår eller vrider till träningen så att den blir ännu mer tävlingsinriktad.

Norling fortsätter:

- Det har nog hjälpt, tror jag, gruppen. Både spelare och ledare, att hantera situationen på ett så bra sätt som möjligt. Det är väl ingen, som jag upplevt det, har förändrats eller haft svårt att hantera läget. Det är otroligt mycket tävlingsinriktade människor som ingår i en sådan här verksamhet, som av den anledningen hela tiden måste hålla i balans så att det inte bär i väg.

Hur mycket har du fått ut av den här tiden vad gäller utveckling av ert spel och ert spelsätt?

- Det är det som är så osäkert just nu. Det är otroligt svårt att svara på den frågan. Det hänger ihop med matcher och resultat. Utifrån det så värderas det man gjort, det man gör och det man kommer göra. Vi får se när allt drar igång, hur pass bra vi har skött oss.

AIK har hur som helst försökt vässa sitt spel. Sedan i vintras har man försökt implementera ett mer offensivt spelsätt, utifrån en 3-4-3-aktig uppställning.

- Vi har ju haft mycket tid i träning, det är klart att det är så. Och jag kommer inte ha många ursäkter kring att jag inte haft tillräckligt med tid för att förbereda laget. Så kan man väl svara. Sen hade vi allihopa gärna varit utan den här pandemin.

I truppen finns en rad frågetecken just nu, även om uppehållet från matcher gjort att flera spelare närmat sig speldugligt skick. Den offensiva stjärnduon Nabil Bahoui och Kolbeinn Sigthorsson, som varit långtidsskadade, kan möjligtvis vara redo för spel i någon av de inledande matcherna men Norling förväntar sig inte att de kan leverera på topp direkt. Bahoui kommer vara sig själv tidigast i höst, spår tränaren.

Vidare ser forwarden Stefan Silva ut att missa premiären, efter att en ”underkroppsskada” satt stopp för honom i träning de senaste veckorna.

Om det finns spelare som tagit steg under träningsperioden? Ett antal stycken, enligt Norling, som inte vill säga vilka det rör sig om.

- Det är en sak att leverera på träning. Jag svarar gärna på den frågan när det har dragit igång. För då kan jag också vidimera en känsla som jag haft om en spelare varit väldigt bra över lång tid i träning. Jag tycker generellt sett, som grupp, så är det många som är pigga. Det har jag också förstått, när jag hör mina kollegor uttrycka sig, att alla är otroligt nöjda över hur truppen känns, hur fokuserat allt är och hur väl förberedda man är. Det verkar inte vara unikt för oss.

Mitt under coronakrisen fick Norling in ett nytt ansikte i truppen. Den 17-årige forwarden Paulos Abraham, från BP. Honom tror AIK mycket på.

- Nu ska han igång i match och han är ung. Jag vet att mitt ansvar alltid är större som ledare med så pass unga spelare som också ligger väldigt nära att vara startspelare. Det handlar om en balans, att växa in i något som han faktiskt inte behöver växa in i. För han är klar.

- Men om det inte slår så rätt som man tror och hoppas som ledare så kan konsekvenserna bli något som också måste hanteras, för spelaren och hans generella välmående. Mer än rent fotbollsmässigt.

Norling anser alltså att Abraham är så pass bra att han kan bidra direkt.

- Absolut. Det är det jag menar. Han är så pass bra, men också otroligt ung. Det är som med Alexander Isak, och alla andra som gör debut när de är väldigt unga, att det är otroligt viktigt att man nästan är lite lillgammal för att kunna hantera läget på ett sätt som kanske inte riktigt är normalt för en 17-åring. - Dessutom handlar det om att ha väldigt bra och rätt balanserad stöttning hemifrån och från sin omgivning och sina rådgivare. Det är kanske det viktigaste av allt.

Vad ser du i honom som spelare, om man talar om egenskaper?

- Det är en offensiv spelare som har tillräckligt med grundkvalitet, egentligen oavsett hur du mäter, för att spela i allsvenskan. Han kommer säkert kunna spela på ännu högre nivå. Det är inte bara en instinkt som han har, och det räcker ju aldrig för att bli tillräckligt bra. Han har tillräckligt med grundkvalitet för att spela på den här nivån.

Inför den allsvenska säsongen är det många som undrar hur matcherna kommer att bli. Vad kommer alla nya förutsättningar få för konsekvenser? Rikard Norling låser ogärna fast sig vid ett möjligt scenario i sina tankar.

- Jag försöker att inte gå in i det här med för stora förutfattade meningar, med bestämda funderingar om: ”Så här kommer det nog bli”. Det jag kan säga är att det kommer bli tajt med matcher, de kan alla se, och att vi behöver vara oerhört noga med återhämtning mellan matcher. Sen tar vi det därifrån. Vi har tre matcher först där det är väldigt tätt mellan matcherna, och sen kommer det säkert komma tre-fyra-fem matcher till i ett block. Men vi tar det där och då. Sen jobbar vi oss igenom varje intervall och till slut, vare sig vi vill det eller inte, kommer vi spela den 30:e omgången i november eller december.

- Vi måste vara väldigt flexibla och samtidigt fatta många kloka beslut som bygger på att hantera uppstudsar väldigt bra. Vi måste vara ett samkört lag och när bollen är på väg upp i den där uppstudsen gäller det att processa det snabbt tillsammans för att ändå kunna fatta kloka beslut.

Att det blir spel inför tomma läktare, är det något ni snackat om med spelarna?

- Det är något som ingår i vår uppgift, att förbereda spelarna på det.

Hur mycket funderar du kring hur du ska utnyttja att du har fem byten (utspritt på tre bytestillfällen) till ditt förfogande?

- Det är klart att jag vänt och vridit på det några gånger. Det handlar väl helt enkelt om att man måste ställa om huvudet, att man har det som en förutsättning. Precis som att man använder sin erfarenhet av att coacha med tre byten så behöver man för att bli riktigt vass på att använda fem byten gå in och ta sig an det och se hur man kan maximera det. Men grunden är att ingen match är lik den andra.

- Jag får ha med mig att jag har två byten till, men jag kanske inte kan tänka att jag har två byten till när jag gjort det tredje. Det handlar om att kanske tänka hela vägen: ”Nu gör jag byte ett och två, och så gör jag tre och fyra nästa gång så att vi har ett kvar”. Det är väl det som är den stora skillnaden, att man inte är reaktiv och gör ett fjärde och femte byte när man gjort de normala bytena. Jag får räkna in alla bytena från början i min coachning.

Hur kommer ni kunna matcha truppen, tror du? Kommer det bli en annorlunda matchning jämfört med normala tider?

- Jag tror nog det. Jag tror att man nog måste gå in med den förutsättningen, att om det är så att man i en perfekt värld använder sig av 15-16 spelare som ska driva det, kanske man nu måste upp på 17-18-19 spelare som ska klara av att göra skillnad över tid.

Kommer det vara några klubbar som det nya läget är en fördel för?

- Har du en stor och bred trupp, med kvalitet upp på spelare 16-17-18-19, är det klart att det är en bra förutsättning att gå in i säsongen med. Samtidigt, ju oftare du har dina bästa spelare ute på plan desto bättre är det. Just att hantera återhämtning blir därför väldigt viktigt.

Hur scoutar ni motstånd just nu?

- Det är svårt. Jag tror de flesta lagen går in i säsongen med en tanke om att förbereda sitt eget och sen hoppas att det är så pass starkt att man vinner. Sen kommer möjligheten att göra lite mer genomarbetade matchplaner utifrån perspektivet motstånd lite längre fram när vi har spelat fler matcher.

Kommer ni och andra försöka överraska sina motståndare mer nu, tror du?

- Jag vet inte. Det är svårt att uppfinna hjulet en gång till. Jag tror inte att vi kommer bli så där vansinnigt överraskade av varandra. I sådana fall handlar det om små nyanser. Kanske kommer det finnas individuella spelare som tagit stora utvecklingskliv som spelarna de möter inte räknat med.

Vad får det för konsekvenser att ni inte får spela några träningsmatcher innan premiären?

- Jag bara förhåller mig till att det inte kommer bli några träningsmatcher. Det är också en ganska spännande utmaning, att se om vi hanterar den förutsättningen på ett bra sätt eller inte. Det kommer vi se i de första matcherna. Dels ur perspektivet hur vi spelar, men också huruvida vi orkar att fullfölja 90 minuter. Det är bara att förhålla sig till det och ur det perspektivet kan man faktiskt se på det som intressant och spännande.

Med tanke på att det blir spel utan publik och så vidare, kommer matcherna ha samma känslomässiga värde för dig?

- Jag är mitt i det och min uppgift är att se till att det blir så bra som möjligt, att vi vinner så många matcher som möjligt, att vi utvecklas och att AIK:aren blir jävligt nöjd. Sen hur det uppfattas, det blir på något sätt en fråga som ska riktas mer till supportern. Jag gör allt det jag kan för att vinna fotbollsmatcher och jag lägger inte så mycket värderingar i det där och då.

- Det är klart att det vore helt fantastiskt om vi var samlade alla på arenan, att vi var helt utan vår pandemi. Men nu är det som det är och min uppgift är att vinna fotbollsmatcher.

Så betydelsen av den enskilda matchen kommer vara densamma för dig?

- Ja, så är det. Jag tror ingen kommer känna: ”Det är okej att AIK inte vinner för vi har en pandemi”. Så fungerar inte AIK:aren eller en supporter till något annat lag.

Under perioden som varit har också AIK genomfört flera förändringar i sin organisation. En av dem har inverkan på Rikard Norlings vardag. Sportchefen Björn Wesström är numera klubbdirektör och han har ersatts av sin tidigare assistent, Henrik Jurelius.

- Jag gör det ganska enkelt för mig, jag förhåller mig till de förutsättningar som AIK sätter upp. Då blir det ganska enkelt att jobba, säger Norling om skiftet.

- Sen är det härligt ur många perspektiv, om jag får lägga in någon form av värdering, att Björn får den här rollen. Jag var i AIK när han kom, 1997. Han var en rookie, fick ett skrivbord och sen skulle han sköta resten. Han satt innanför ett glasfönster på kontoret, som jag kommer ihåg. Jag var inne och snackade med honom och jag såg honom verkligen som ung prao-elev. Sen har han växt upp till att vara chef över hela klubben och jag tror att det är många som lyssnar på honom i fotbolls-Sverige nu. Jag tycker det är skitroligt för hans skull. Sen är det så att vi alla saknar honom, för han får ta ett större grepp och försvinner från vår direkta närhet nere på Karlberg.

Han fortsätter:

- Sen tycker jag också att det är härligt att AIK återigen ser till om det finns några riktigt bra killar eller tjejer i organisationen och sen ger de personerna chansen. Om det inte skulle finnas då kan man externrekrytera. Så det är skitroligt att ”Henke” får förtroendet och jag vet att han också är otroligt samkörd med Björn, vilket inte ska underskattas. För i en organisation så gör man varandra bättre. Ju bättre man förstår och kan hjälpa varandra, desto bättre. Det ska spännande att se vad utkomsten blir av allt det här, på lite sikt.

Har Henrik och Björn liknande tankar om hur man ska bedriva verksamheten, i och med att de jobbat tajt ihop, eller blir det någon förändring för dig i och med det här skiftet?

- Det är klart att ”Henke” har sina idéer kring hur han vill driva det här med grunden för vad han har sett och hur han sett Björn driva det. Jag känner att det är ingenting som bara går i exakt samma mönster som det gjorde innan. Det finns vissa förändringar som jag tycker har införts på ett klokt sätt av ”Henke”. Men det är också grundat i att ”Henke” har en chef som är Björn. Så det har rullat igång bra.

Sedan en tid tillbaka har AIK valt att satsa på fler yngre och ”säljbara” spelare. Ett beslut som klubben är glad över nu när coronakrisen slagit till.

- Vi har ju aktivt valt en väg, där vi justerat saker. Det är ganska stor skillnad mellan hur vi tar oss an 2020 och hur vi tog oss an 2018. Och det var vår väg redan innan coronan kom. Det vägvalet och den inriktningen har inte förändrats, och jag tror inte att det är till vår nackdel just med tanke på de förändrade förutsättningarna som kommer lite som ringar på vattnet i och med pandemin, säger Norling.

Nyligen skrev man ett A-lagskontrakt med den 18-årige mittbacken Robin Tihi, som utmanar klubbikonen Per Karlsson om platsen centralt i den svartgula trebackslinjen.

- Han kommer spela, så är det. Han har ju redan spelat och jag har svårt att se att han inte kommer spela en hel del (i år), säger Rikard Norling.

- Jag har haft ett individuellt samtal, det har jag med alla spelare, med ”Pertan”. Då satt vi och pratade om det faktum att han nu har en ordentlig konkurrent som verkligen pockar på min uppmärksamhet. Det är bäste man som kommer spela.

Han fortsätter:

- Samtidigt har ”Pertan” spelat X antal 300 matcher och det gör man inte om man inte är tillräckligt bra. Det som är intressant för ”Pertan” just nu tror jag är att försöka få till den bästa versionen av honom själv. Han har tränat kontinuerligt och ser väldigt stark ut. Det är ofantligt positivt att ha honom i laget. Sen är det inte min uppgift att tala i termer av kontrakt och så, men han har varit, är och kommer fortsätta vara väldigt, väldigt värdefull.

Om Tihi säger han också:

- Jag är glad för att det kommer upp unga killar från vår egen verksamhet, som är tillräckligt bra. Hans största spets just nu är att han är oerhört långt gången i sin professionalism. Han är väldigt driven kring sin egen förståelse för hur han ska maximera sig själv för att få ut så mycket som möjligt. Han är redo att betala det ganska höga pris som krävs för att bli riktigt bra.