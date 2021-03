Nye Sef-basen om kritiken: ”Jag är bra på att lära mig snabbt”

Under fredagen avgjordes den infekterade striden om att efterträda Lars-Christer Olsson som ordförande för Svensk Elitfotboll. Och det blev dramatik när det slutade 15-15 i röstsiffror och lotten fick avgöra.



- Jag checkade ut lite mentalt när jag såg på skärmen att det var 15 lika och Karl-Erik Nilsson (mötesordförande) såg inte det. Efter ett tag sa han: ”de säger att det är oavgjort och då säger stadgarna att det är lottning”, berättar Jens T Andersson som följde det digitala mötet från hemmet i Uppsala.



Lottdragningen utföll till Jens T Anderssons fördel. Därmed föll valberedningens förslag Ove Sjöblom som lämnat sin post som Sirius-ordförande och nu även får lämna Sef-styrelsen. Detta efter en stundtals hård valkamp.



ANNONS

ANNONS

ANNONS

- Självklart är jag glad och stolt över att få leda Sef men jag är ödmjuk inför uppdraget, säger Andersson.- I och med att allt är digitalt går det inte att känna av en känsla i rummet, men efter att jag hade vunnit så har jag fått många gratulationer via sms.- Nej och det spelar ingen roll. Jag har ett uppdrag att göra för 32 klubbar och det andra är förbi för mig. Jag vet att det varit en del diskussioner men jag tror att de som varit minst involverad är jag och Ove och nu är det förbi.- Vad ska jag svara på det. Jag ska jobba med honom framöver och vi ska ha ett möte redan i morgon.- Nej.Jens T Andersson som nu valdes på tre år, något som infördes när Lars-Christer Olsson valdes 2012, talar om att nu handlar det om att se framåt.- Det är viktigt att vi kommer vidare och att vi kan samla klubbarna. Jag vet givetvis att det funnits en massa åsikter om processen men nu är det klart och vi kan lägga den bakom oss. Nu vill vi alla gå vidare och ta oss an de utmaningar som vi står inför. Det är lite svårare i och med pandemin då man inte kan träffas på samma sätt.- Det är lite för tidigt att tala om nu, jag behöver några dagar på mig att läsa in mig mer och se över det hela.- Det jag vill säga är att jag inte hade erfarenhet av att jobba utomlands när jag tog arbetena i Kroatien och i Danmark och jag hade inte varit börs-vd när jag blev det i AIK. Jag är bra på att lära mig snabbt och jag hade inte velat vara utan all den fotbollserfarenhet som jag samlat på mig under större delen av mitt yrkesverksamma liv. Jag tror att det är lättare att lära sig att hantera ordförandeklubban.Jens T Andersson kommer under lördagen att även väljas in i Svenska Fotbollförbundets styrelse. Därmed blir han utan tvekan en av Fotbolls-Sveriges mäktigaste personer och det i tre år.