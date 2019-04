Nyemission möjliggjorde Vibe-värvning: "Finns ett antal med stora blåvita hjärtan"

IFK Göteborg startade under 2018 igång bolaget IFK GBG Transferintressenter AB, för att få in externt kapital som skulle kunna möjliggöra värvningar till A-laget. Enligt Göteborgs-Posten fick då klubben in runt tio miljoner kronor.

- Det är klart att det finns en affärsmässig överenskommelse men de har ingen påverkan i hur vi bedriver verksamhet. Det handlar mer om att de ställer upp i en tid när vi behöver hjälp och om saker och ting faller väl ut så får de sin del av kakan och den kakan är begränsad både i tid, det är inget evighetsavtal, och den är också begränsad i omfattning; att de inte ska kunna göra en för stor affär utav det heller, sa klubbdirektör Max Markusson till Fotbollskanalen om upplägget då.

Nu har klubben (det återstår enligt ordförande Mats Engström bara formalia) genomfört en nyemission och fått in mer pengar. De externa pengarna från olika bolag har nu använts för att finansiera klubbens två senaste värvningar; mittfältaren Nzuzi Toko och anfallaren Lasse Vibe. Det bekräftar Mats Engström för Göteborgs-Posten efter onsdagens presskonferens.

På frågan om värvningarna kunnat göras utan de pengarna svarar Engström:

- Nej, det hade vi inte kunnat.

Enligt Engström är det den här gången inte samma intressenter som gått in med pengar som förra gången.

- Det finns ett antal personer med stora blåvita hjärtan som sedan det blev officiellt förra gången har hört av sig allt eftersom och sagt: "Kommer det upp igen vill vi gärna vara med". Sedan, som med allt annat, gäller det att hitta rätt balans och det tycker jag att vi har gjort.

GT skriver att nyemissionen ger Blåvitt ett tillskott på runt fem miljoner. GP uppger att det ”inte rör sig om riktigt så mycket pengar”.