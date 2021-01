Officiellt: Accam klar för Hammarby

David Accam, 30, gjorde stor succé i Helsingborgs IF när han spelade i klubben 2012-2015. Sedan dess har yttern tillhört en rad klubbar i MLS där han senast spelade för Nashville.

Nu är yttern klar för spel i Hammarby, som har fått till en billig lösning för att knyta åt sig Accam.

- David kontaktade mig i höstas och ville göra en omstart i Europa efter sex säsonger i MLS. Att få möjligheten att ta in en kvalitetsspelare som David under de förutsättningarna som vi kommit överens om med Nashville, MLS och David känns fantastiskt bra. Upplägget med lån och optionslösning bygger på att David ska och vill bygga upp sig i en ny och trygg miljö. Hammarby tar ingen risk i detta, utan har endast möjligheter att få in ytterligare spets till en redan väldigt bra trupp, säger sportchef Jesper Jansson i en kommentar.

Kontraktet med Bajen är ett lån som gäller över säsongen 2021, där det finns en option om att förlänga med ett år.

- Jag känner David väldigt bra både som spelare och person, och om vi kan lyfta honom till den nivå han har i sig får vi en kvalitetsspelare som kommer tillföra mycket både på planen och i gruppen. Vi tror att han kan tillföra ytterligare en dimension till vårt offensiva spel, och vi är övertygade om att han kommer att bidra starkt som förebild för framförallt våra yngre afrikanska spelare. I och med det fördelaktiga avtalsupplägget har vi gott om tid att få David i form, och också att under våren utvärdera den framtida optionen, säger Hammarbys sportchef.