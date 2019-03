Officiellt: Asaad lämnar Bajen - återförenas med Persson: "Vet hur Jocke fungerar"

Mittfältaren Rebin Asaad hade under vårsäsongen i fjol svårt att ta en plats i Hammarby. Under sommaren valde man därför att låna ut mittfältaren till samarbetsklubben IK Frej. Under hösten blev det fem matcher i superettan.

Nu har Hammarby valt att släppa Asaad till Varberg, som bekant håller till i superettan, det bekräftar Varberg på sin hemsida.

Asaad återförenas därmed med tränaren Joakim Persson, som han hade under tiden i Ängelholm.

- Det känns väldigt bra. Det tog lite tid, men nu är jag här med Jocke Persson igen, så jag ser verkligen fram emot det, säger han i en kommentar.

Framför allt vill Asaad i och med flytten till Varberg få mer speltid.

- Bara själva grejen att få spela match. Det är ju det man tränar för – det blir annars ganska segt att bara träna vecka ut och vecka in och inte få spela. Det tar lite på en, så jag ser verkligen fram emot att få spela igen.

Vad gäller förväntningarna inför säsongen säger Asaad:

- Jag har inte så jättebra koll på laget än – men jag vet hur Jocke fungerar, han vill vinna varje match och det gillar jag. Så det ska bli kul.

Rebin Asaad värvades av Hammarby från Halmstad sommaren 2017.